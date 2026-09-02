पहिल्या सामन्यात पराभवानंतर आफ्रिकेनं जिंकला सलग दुसरा सामना; युवा खेळाडूचं शतक फक्त 6 धावांनी हुकलं
दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघानं नामिबियात सुरु असलेल्या त्रिकोणीय मालिकेत आपला सलग दुसरा विजय नोंदवला आहे.
Published : September 2, 2026 at 12:59 PM IST
विंडहोक (नामिबिया) SA Beat ZIM 43 Runs : दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघानं नामिबियात सुरु असलेल्या त्रिकोणीय मालिकेत आपला सलग दुसरा विजय नोंदवला आहे. पहिल्या सामन्यात नामिबियाकडून पराभव पत्करल्यानंतर, दक्षिण आफ्रिकेनं स्पर्धेतील आपला तिसरा सामना झिम्बाब्वेविरुद्ध 43 धावांनी जिंकला. विंडहोकमधील नामिबिया क्रिकेट मैदानावर प्रथम खेळताना, दक्षिण आफ्रिकेनं 7 गडी गमावून 185 धावा केल्या. झिम्बाब्वेनं शर्थीचं प्रयत्न केले, परंतु 18 व्या षटकात त्यांचा डाव 142 धावांवर संपुष्टात आला. तीन सामन्यांमधील झिम्बाब्वेचा हा दुसरा पराभव आहे. यापूर्वी दक्षिण आफ्रिकेने त्यांना 7 गडी राखून पराभूत केलं होतं.
An all-round performance powers the Proteas to a second win in Windhoek 💪— ICC (@ICC) September 1, 2026
Continue watching more of the tri-series action on https://t.co/MHHfZPzf4H in South Africa and other select territories 📺
📝: https://t.co/cT04rhlPmu pic.twitter.com/EPJCPdNl1e
लुआन-ड्रे प्रिटोरियसचं शतक हुकलं : दक्षिण आफ्रिकेसाठी सलामीवीर लुआन-ड्रे प्रिटोरियसनं स्फोटक खेळी केली. त्यानं अवघ्या 51 चेंडूंमध्ये 94 धावा केल्या. 20 वर्षीय प्रिटोरियसनं 12 चौकार आणि तीन षटकार मारले. त्यानं जॉर्डन हरमनसोबत 46 चेंडूंमध्ये पहिल्या विकेटसाठी 68 धावा जोडल्या. जॉर्डननं 25 चेंडूंमध्ये 28 धावा केल्या. तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या डिवाल्ड ब्रेविसनं 27 चेंडूंमध्ये 41 धावा केल्या. या दोघांनी दुसऱ्या विकेटसाठी 46 चेंडूंमध्ये 86 धावांची भागीदारी केली.
दक्षिण आफ्रिकेनं शेवटच्या 29 चेंडूंमध्ये सहा गडी गमावून केवळ 31 धावा केल्या. पहिल्या तीन फलंदाजांव्यतिरिक्त कोणालाही दुहेरी आकडा गाठता आला नाही. प्रिटोरियसनं 27 चेंडूंमध्ये आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं, पण नंतर त्याचाही वेग मंदावला. 19व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर त्याची विकेट पडली. झिम्बाब्वेसाठी वेस्ली माधेवेरेनं तीन, तर ब्रॅड इव्हान्सनं दोन बळी घेतले.
Two wins on the bounce for South Africa as their tri-series Final hopes get a timely boost 💪— ICC (@ICC) September 1, 2026
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झिम्बाब्वेची फलंदाजी अपयशी : दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजीसमोर पॉवरप्लेमध्ये झिम्बाब्वेनं चार गडी गमावले. त्यानंतरही गडी बाद होण्याची मालिका सुरुच राहिली. कर्णधार सिकंदर रझानं 33 चेंडूंमध्ये 45 धावा केल्या, पण त्याला कोणीही साथ दिली नाही. संघानं केवळ 66 धावांत आठ गडी गमावले. रझानं न्यूमन न्यामहुरीसोबत नवव्या विकेटसाठी 39 धावा जोडून संघाला 100 धावांच्या जवळ पोहोचवलं. न्यामहुरी आणि कुंदाई मातिगिमू यांनी शेवटच्या विकेटसाठी 38 धावा जोडून संघाला 142 धावांपर्यंत पोहोचवलं. न्यूमननं 27 धावा केल्या. दक्षिण आफ्रिकेकडून कर्णधार ब्योर्न फॉर्च्युननं चार, तर डुआन जॅनसेननं तीन बळी घेतले.
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