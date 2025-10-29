जे कधीही झालं नाही ते आफ्रिकनं करुन दाखवलं; पाकिस्तानला घरात घुसून हरवलं
रावळपिंडी इथं खेळला गेलेला पहिला टी-20 सामना इतिहासात नोंदला गेला कारण दक्षिण आफ्रिकेनं पाकिस्तानचा 55 धावांनी पराभव केला.
Published : October 29, 2025 at 10:59 AM IST
रावळपिंडी PAK vs SA T20I Series : पाकिस्तानच्या रावळपिंडी क्रिकेट स्टेडियमवर दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघानं असा पराक्रम केला जो यापूर्वी कोणत्याही संघानं केलेला नव्हता. पाकिस्तानविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील पहिल्या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना दक्षिण आफ्रिकेनं 55 धावांनी दणदणीत विजय मिळवला आणि मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली. विशेष म्हणजे रावळपिंडीतील टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या संघानं प्रथम फलंदाजी करताना विजय मिळवला.
आफ्रिकेनं केली प्रथम फलंदाजी : 28 ऑक्टोबर रोजी खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात, दक्षिण आफ्रिकेनं नाणेफेक गमावल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करत 20 षटकांत 9 बाद 194 धावा केल्या. सलामीवीर रीझा हेंड्रिक्सनं 40 चेंडूत 5 चौकार आणि 1 षटकारासह 60 धावांची दमदार खेळी केली. खालच्या क्रमवारीत जॉर्ज लिंडेनं 22 चेंडूत 36 धावांची जलद खेळी केली आणि संघाची धावसंख्या 200 च्या जवळ नेली.
पाकिस्तानच्या फलंदाजांनी केली निराशा : लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तान दबावाखाली कोसळला आणि 18.1 षटकांत 136 धावांवर सर्वबाद झाला. सॅम अयुब (37) आणि मोहम्मद नवाज (36) यांनी यजमानांना काही आशा निर्माण केल्या, परंतु उर्वरित फलंदाज महत्त्वपूर्ण भागीदारी करण्यात अपयशी ठरले. केवळ चार पाकिस्तानी फलंदाजांनी दुहेरी आकडी धावसंख्या गाठली. दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांनी शानदार कामगिरी केली. कॉर्बिन बॉशनं आपल्या धारदार गोलंदाजीनं चार बळी घेतले, तर जॉर्ज लिंडेनंही अष्टपैलू कामगिरी केली, तीन षटकांत 31 धावा देत तीन बळी घेतले. लिजाद विल्यम्सनं दोन बळी घेतले, तर लुंगी एनगिडीनं एक बळी घेतला.
रावळपिंडीमध्ये लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या संघाचा पहिल्यांदाच पराभव : टी-20 मालिकेतील पहिल्या सामन्यातील विजयासह, दक्षिण आफ्रिकेनं मालिकेत आघाडी घेतलीच नाही तर रावळपिंडीच्या टी-20 इतिहासात एक नवा अध्याय रचला आहे. पहिल्यांदाच प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघानं विजय मिळवला. मालिकेतील दुसरा सामना 31 ऑक्टोबर रोजी लाहोरच्या गद्दाफी स्टेडियमवर खेळला जाईल. इथं पाकिस्तान मालिकेत पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न करेल.
