निर्णायक सामन्यात पाहुण्यांचा विजय; यजमानांविरुद्ध मालिकेत केली बरोबरी
न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील चौथ्या सामन्यात पाहुण्या आफ्रिकन संघानं विजय मिळवला.
Published : March 22, 2026 at 5:13 PM IST
वेलिंग्टन SA Beat NZ : न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील चौथा सामना आज 22 मार्च रोजी वेलिंग्टनमधील वेलिंग्टन रिजनल स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा असलेल्या या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेनं 19 धावांनी विजय मिळवत मालिका 2-2 अशी बरोबरीत आणली. आता मालिकेचा निर्णायक आणि अंतिम सामना 25 मार्च रोजी खेळला जाईल.
दक्षिण आफ्रिकेची प्रथम फलंदाजी : या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार केशव महाराजनं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना, दक्षिण आफ्रिकेनं आपल्या निर्धारित 20 षटकांत 5 गडी गमावून 164 धावा केल्या. दक्षिण आफ्रिकेसाठी कॉनर एस्टरहुइझेननं सात चौकार आणि तीन षटकारांसह सर्वाधिक 57 धावा केल्या. तर रुबिन हरमन 28 धावांवर नाबाद राहिला. गोलंदाजीत न्यूझीलंडकडून काईल जेमिसननं दोन बळी घेतले, तर झॅकॅरी फॉल्क्स, बेंजामिन सियर्स आणि कोल मॅककॉन्ची यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.
न्यूझीलंड संघ 145 धावांवर सर्वबाद : दक्षिण आफ्रिकेनं दिलेल्या 165 धावांचं लक्ष्य गाठताना यजमान संघ 18.5 षटकांत 146 धावांवर सर्वबाद झाला. संघाकडून सलामीवीर टिम रॉबिन्सननं 32 धावांचं योगदान दिलं. इतर कोणत्याही खेळाडूनं 30 पेक्षा जास्त धावा केल्या नाहीत. डेन क्लीव्हर 26 धावांवर बाद झाला. या दोघांनंतर इतर कोणताही खेळाडू 20 धावांपर्यंतही पोहोचू शकला नाही. दक्षिण आफ्रिकेकडून जेराल्ड कोएत्झीनं सर्वाधिक तीन बळी घेतले. तर ओटनिएल बार्टमन, प्रेनेलन सुब्रायन आणि केशव महाराज यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले. विआन मुल्डरनंही एक बळी घेतला. दोन्ही संघांनी आतापर्यंत 2-2 सामने जिंकले आहेत. अशातच आता क्राइस्टचर्चमध्ये होणारा मालिकेतील निर्णायक आणि अंतिम सामना जिंकत मालिका कोण जिंकेल हे पाहावं लागेल.
