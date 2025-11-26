ETV Bharat / sports

दक्षिण आफ्रिकेडून भारताचा 408 धावांनी धुव्वा... 93 वर्षांत सर्वात मोठा पराभव करत पाहुण्यांनी जिंकली मालिका

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघात खेळवण्यात आलेल्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील दुसऱ्या आणि शेवटच्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेनं विजय मिळवत इतिहास रचला आहे.

south africa beat india by 408 runs
दक्षिण आफ्रिकेडून भारताचा 2-0 सफाया (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 26, 2025 at 12:40 PM IST

गुवाहाटी SA Beat India by 408 Runs : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील दुसरा कसोटी सामना गुवाहाटी इथं संपला. संपूर्ण सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाचं वर्चस्व राहिलं. भारतासमोर या सामन्यात 549 धावांचं महाकाय लक्ष्य होतं आणि त्याचा पाठलाग करणं अत्यंत कठीण होतं. चाहत्यांना आशा होती की टीम इंडिया शेवटच्या दिवशी फलंदाजी करण्यात यशस्वी होईल आणि सामना अनिर्णित राहील. मात्र, भारतीय संघ फक्त 63.5 षटकांतच सर्वबाद झाला आणि दक्षिण आफ्रिकेनं 408 धावांनी सामना जिंकला. त्यांनी टीम इंडियाला 2-0 असा धुव्वा उडवत मालिका जिंकली. विशेष म्हणजे टीम इंडियाच्या 93 वर्षांच्या कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात हा धावांच्या बाबतीत सर्वात मोठा पराभव आहे.

सायमन हार्मरच्या 9 विकेट : सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना पाहुण्या संघानं पहिल्या डावात 489 धावा केल्या आणि दुसऱ्या डावात 260/5 धावांवर डाव घोषित केला. त्यानंतर भारतासमोर 549 धावांचं मोठं लक्ष्य होतं. भारतीय संघ दबावाखाली कोसळला, पहिल्या डावात फक्त 201 धावा आणि दुसऱ्या डावात 140 धावाच करु शकला. आफ्रिकन गोलंदाजांनी दोन्ही डावात भारतीय फलंदाजांना स्थिरावू दिलं नाही. दुसऱ्या डावात दक्षिण आफ्रिकेकडून सायमन हार्मरनं 6 बळी घेतले आणि सामन्यात त्याच्या बळींची संख्या 9 झाली. त्याच्याशिवाय वेगवान गोलंदाज मार्को जान्सननंही पहिल्या डावात सहा बळी घेतले, तर दुसऱ्या डावात त्यानं फक्त एक बळी घेतला. मार्को जान्सन पहिल्या डावात फलंदाजी करताना 93 धावांची शानदार खेळी केली होती.

दक्षिण आफ्रिकेच्या पहिल्या डावात 489 धावा : या कसोटी सामन्याबद्दल, दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना आफ्रिकन संघाने ४८९ धावा केल्या. संघाकडून सेनुरन मुथुसामीने १०९ धावांची शानदार खेळी केली. प्रत्युत्तरादाखल, संघ पहिल्या डावात २०१ धावांवर ऑलआउट झाला. त्यानंतर आफ्रिकन संघाने आपला दुसरा डाव २६० धावांवर घोषित केला आणि भारतासमोर ५४९ धावांचे लक्ष्य ठेवले. प्रत्युत्तरात, भारताचा दुसरा डाव १४० धावांवर संपला आणि ४०८ धावांनी सामना गमावला.

टीम इंडियाचा लाजिरवाणा पराभव : या सामन्यात टीम इंडियाला कसोटी इतिहासातील सर्वात मोठा पराभव पत्करावा लागला. भारतीय संघाचा 408 धावांनी पराभव होण्याची ही पहिलीच वेळ होती. भारताचा याआधीचा सर्वात मोठा पराभव 2004 मध्ये नागपूरमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 342 धावांनी झाला होता. गौतम गंभीर मुख्य प्रशिक्षक झाल्यापासून, न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिकेनं टीम इंडियाला एकतर्फी पराभूत केलं आहे.

25 वर्षांनंतर इतिहासाची पुनरावृत्ती : या सामन्यात विजय मिळवत टेम्बा बावुमाच्या नेतृत्वाखालील दक्षिण आफ्रिकेच्या संघानं एक अनोखा पराक्रम केला. दक्षिण आफ्रिकेनं यापूर्वी फक्त एकदाच भारतात कसोटी मालिका जिंकली होती. हा पराक्रम 25 वर्षांपूर्वी 2000 मध्ये हॅन्सी क्रोनिएच्या नेतृत्वाखाली घडला होता. त्यावेळी आफ्रिकन संघानं दोन सामन्यांच्या मालिकेत भारताचा 2-0 असा पराभव केला होता. आता, बावुमानं इतिहासाची पुनरावृत्ती करत दुसरी कसोटी जिंकली आणि मालिकाही जिंकली यासह तो क्रोन्येनंतर भारतात कसोटी मालिका जिंकणारा दुसरा दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार बनला आहे.

आफ्रिकन संघाचा 10वा कसोटी मालिका विजय : आतापर्यंत भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेमध्ये 16 कसोटी मालिका खेळल्या गेल्या आहेत. दक्षिण आफ्रिकेनं यापैकी नऊ जिंकल्या होत्या, तर भारतानं चार जिंकल्या आहेत, ज्यामध्ये चार मालिका अनिर्णित राहिल्या आहेत. सध्याची मालिका 17वी होती आणि ही मालिका जिंकून, आफ्रिकन संघानं भारताविरुद्धची 10वी कसोटी मालिका जिंकण्याच्या पराक्रम केला आहे.

