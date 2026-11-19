पहिल्या सामन्यात 9 विकेटनं आफ्रिकेचा विजय! WTC गुणतालिकेत थेट अव्वल स्थानी
जोहान्सबर्गमध्ये दक्षिण आफ्रिका आणि बांगलादेश यांच्यातील पहिला कसोटी सामना संपला. यात दक्षिण आफ्रिकेनं विजय मिळवला.
Published : November 19, 2026 at 5:03 PM IST
जोहान्सबर्ग SA Beat BAN in 1st Test : एकीकडे, 19 नोव्हेंबर रोजी वेलिंग्टनमध्ये भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील पहिला कसोटी सामना सुरु झाला. दुसरीकडे, त्याच दिवशी जोहान्सबर्गमध्ये दक्षिण आफ्रिका आणि बांगलादेश यांच्यातील पहिला कसोटी सामना संपला. जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या क्रमवारीत अव्वल स्थानी असलेला न्यूझीलंड संघ जोहान्सबर्गच्या मैदानावर होता, तर दुसरीकडे गतविजेता आणि दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला दक्षिण आफ्रिका संघ होता. मात्र, दिवस संपण्यापूर्वीच दक्षिण आफ्रिकेनं गुणतालिकेतील आपलं स्थान बदललं. पहिल्या कसोटीत बांगलादेशला पराभूत करुन दक्षिण आफ्रिकेनं गुणतालिकेत अव्वल स्थानही पटकावलं.
A win over Bangladesh takes South Africa to the top of the #WTC27 standings 😍 Predict the outcome of upcoming ICC World Test Championship 2025/27 fixtures and see if your team can make it to the final next year via the Standings Predictor ➡️ https://t.co/MurU7Or3Yw https://t.co/qLsQyNI2ru— ICC (@ICC) November 19, 2026
रबाडा आणि हार्मर यांच्या खेळीनं सहज विजय : वँडरर्स इथं खेळल्या गेलेल्या पहिल्या कसोटी सामन्याच्या अंतिम दिवशी दक्षिण आफ्रिकेनं हा विजय मिळवला. सामन्याच्या आधीच्या दोन दिवसांवर पावसाचा परिणाम झाला होता, त्यामुळं निकालावर परिणाम होण्याची भीती निर्माण झाली होती. मात्र, कागिसो रबाडा आणि सायमन हार्मर यांनी ही सर्व भीती खोटी ठरवली. त्यांनी बांगलादेशला दुसऱ्या डावात केवळ 168 धावांवर गुंडाळलं. हार्मरनं सहा बळी घेतले, तर रबाडानं तीन बळी घेतले.
पहिल्या डावात ४०० धावा करणाऱ्या बांगलादेशला दुसऱ्या डावात तीच कामगिरी पुन्हा करता आली नाही. त्यांच्यासाठी लिटन दासने सर्वाधिक ३९ धावा केल्या. तो कागिसो रबाडाच्या गोलंदाजीवर त्रिफळाचीत झाला आणि तिथून संघाचा पराभव निश्चित वाटू लागला. रबाडाने सामन्यात एकूण ८ बळी घेतले, तसेच पहिल्या डावात फलंदाजीने ७२ धावांचे योगदानही दिले.
A complete team performance sees South Africa wrap up a win in the first #WTC27 Test against Bangladesh 👏 📝: https://t.co/K8rqkMzlEx https://t.co/8wNWDrB0X4— ICC (@ICC) November 19, 2026
दक्षिण आफ्रिकेला विजयासाठी केवळ 12 धावांचं लक्ष्य देण्यात आलं होतं. मात्र, पहिल्याच षटकात फिरकी गोलंदाज मेहिदी हसन मिराजनं सलामीवीर मार्कस अकरमनला 1 धावेवर बाद केलं. दुसऱ्या षटकात वेगवान गोलंदाज इबादत हुसेननं एडन मार्करामला त्रिफळाचीत केलं, पण तो चेंडू नो-बॉल होता. मार्करामने संघाला दुसऱ्या षटकात 9 गडी राखून विजय मिळवून दिला.
डब्ल्यूटीसी गुणतालिकेत मोठी झेप : या विजयामुळं, विद्यमान विश्व कसोटी चॅम्पियन टेंबा बावुमाच्या दक्षिण आफ्रिकेच्या संघानं डब्ल्यूटीसी गुणतालिकेत पुन्हा अव्वल स्थान पटकावलं आहे. ऑस्ट्रेलियावरील विजयानंतर तिसऱ्या स्थानावरुन दुसऱ्या स्थानावर झेप घेतलेल्या दक्षिण आफ्रिकेनं आता आठ सामन्यांतून सहा विजय आणि दोन पराभवांसह 72 गुण मिळवलं आहेत. त्यांची गुणांची टक्केवारीसुद्धा 71 वरून 75 पर्यंत वाढली आहे. त्यामुळं, त्यांनी न्यूझीलंडला (72.22 टक्के) पहिल्या स्थानावरुन दुसऱ्या स्थानावर ढकललं आहे. न्यूझीलंड पुन्हा अव्वल स्थान मिळवतं की त्याखाली घसरतं, हे वेलिंग्टन कसोटीत ठरेल.
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