कसोटी सामन्याच्या 24 तासांआधी यजमानांची प्लेइंग 11 जाहीर; 37 वर्षीय गोलंदाजाला संघात स्थान
बांगलादेश आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील दोन कसोटी सामन्यांची मालिका 15 नोव्हेंबरपासून सुरु होणार आहे.
Published : November 14, 2026 at 5:00 PM IST
जोहान्सबर्ग SA Playing 11 For 1st Test : बांगलादेश आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील दोन कसोटी सामन्यांची मालिका 15 नोव्हेंबरपासून सुरु होणार आहे. मालिकेतील पहिला कसोटी सामना जोहान्सबर्ग इथं खेळला जाईल. दक्षिण आफ्रिकेनं हा सामना सुरु होण्याच्या 24 तासांआधीच आपली प्लेइंग इलेव्हन जाहीर केली आहे. मागील कसोटी सामन्याच्या तुलनेत, दक्षिण आफ्रिकेनं प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दोन बदल केले आहेत. डेव्हिड बॅडिंगहॅमला प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळण्यात आलं आहे. तसंच वेगवान गोलंदाज जेराल्ड कोएत्झी देखील या सामन्याचा भाग नाही. या सामन्यात आफ्रिकन संघात एका 37 वर्षीय गोलंदाजाला संधी देण्यात आली आहे.
केशव महाराज आणि कॉर्बिन बॉशचा संघात समावेश नाही : जोहान्सबर्गमधील पहिल्या कसोटीसाठी दक्षिण आफ्रिकेच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये केशव महाराज आणि कॉर्बिन बॉश यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. फिरकी गोलंदाजीची जबाबदारी केशव महाराजच्या जागी सायमन हार्मरवर असेल, तर बॉशला वगळण्याचं कारण अद्याप समोर आलेलं नाही. याव्यतिरिक्त, ऑक्टोबर 2026 मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या मालिकेत तिन्ही कसोटी सामने खेळलेल्या डेव्हिड बॅडिंगहॅमला प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळण्यात आलं असून, त्याच्या जागी डावाची सुरुवात करण्यासाठी मार्कस अकरमनला संधी देण्यात आली आहे.
Playing XI For The First Dafabet Test! 🚨 #TheProteas captain, Temba Bavuma, announces the playing XI for tomorrow’s first Test against the Tigers! 🇿🇦 #Unbreakable #SAvBAN https://t.co/guCDjJJC0V— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 14, 2026
37 वर्षीय गोलंदाजाचा संघात समावेश : दक्षिण आफ्रिकेनं 37 वर्षीय गोलंदाज डॅन पॅटरसनचा या सामन्यासाठी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये समावेश केला आहे. पॅटरसननं आतापर्यंत आपल्या कारकिर्दीत केवळ सात कसोटी सामने खेळले असून, त्यात 25 बळी घेतले आहेत. त्यानं शेवटचा कसोटी सामना 2024 मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध खेळला होता. झुबेर हमजा बऱ्याच कालावधीनंतर कसोटी संघात परतला असून तो तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करेल. तो सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे. या कसोटी सामन्यात तो कशी कामगिरी करतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
डब्ल्यूटीसी गुणतालिकेत दक्षिण आफ्रिका दुसऱ्या स्थानावर : दक्षिण आफ्रिका सध्या जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप (WTC) गुणतालिकेत 71.43 पीसीटीसह दुसऱ्या स्थानावर आहे आणि सलग दुसऱ्यांदा अंतिम फेरीत पोहोचण्यासाठी एक प्रबळ दावेदार आहे. मात्र, 69 पीसीटीसह तिसऱ्या स्थानावर असलेला ऑस्ट्रेलिया त्यांना कडवी टक्कर देत आहे. बांगलादेशविरुद्धची आगामी दोन सामन्यांची कसोटी मालिका दक्षिण आफ्रिकेसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. या मालिकेत पराभव झाल्यास ते तिसऱ्या स्थानावर घसरु शकतात, ज्यामुळं त्यांच्या डब्ल्यूटीसी अंतिम फेरीत पोहोचण्याच्या संधींना मोठा धोका निर्माण होईल.
बांगलादेशविरुद्ध पहिल्या कसोटीसाठी दक्षिण आफ्रिकेची प्लेइंग 11 : एडन मार्करम, मार्केस अकरमन, जुबेर हमजा, टेम्बा बावुमा (कर्णधार), मॅथ्यू ब्रीट्जके, रियान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, मार्को जॅनसेन, साइमन हार्मर, कगिसो रबाडा, डेन पॅटरसन
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