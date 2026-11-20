संघाला मिळाला नवा कर्णधार; वनडे आणि टी-20 मालिकेसाठी टीम जाहीर
दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट बोर्डानं पुढील महिन्यात बांगलादेशविरुद्ध होणाऱ्या तीन वनडे आणि तीन टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांच्या मालिकेसाठी संघांची घोषणा केली आहे.
Published : November 20, 2026 at 5:12 PM IST
जोहान्सबर्ग SA Squad For ODI Series : दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट बोर्डानं पुढील महिन्यात बांगलादेशविरुद्ध होणाऱ्या तीन वनडे आणि तीन टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांच्या मालिकेसाठी संघांची घोषणा केली आहे. वनडे मालिका 1 ते 7 डिसेंबर दरम्यान, तर टी-20 मालिका 10 ते 13 डिसेंबर दरम्यान खेळवली जाईल. ब्योर्न फॉर्च्युनची टी-20 संघाच्या कर्णधारपदी निवड करण्यात आली आहे.
एन्गिडी आणि नॉर्खिया यांचं पुनरागमन : वनडे संघात सर्वात प्रमुख नाव लुंगी एन्गिडीचं आहे, जो दुखापतीमुळं या हंगामातील देशांतर्गत क्रिकेटच्या पहिल्या सामन्यांपासून खेळलेला नाही. आता पूर्णपणे तंदुरुस्त झाल्यामुळं तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करणार आहे. त्याच्यासोबत ॲनरिच नॉर्खिया असेल. नॉर्खियानं आपला शेवटचा वनडे सामना सप्टेंबर 2023 मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खेळला होता, त्यानंतर तो क्रिकेटपासून दूर होता. 2023 च्या वनडे विश्वचषकापूर्वी शेवटचा वनडे सामना खेळलेल्या नॉर्खियाच्या पुनरागमनामुळं संघाच्या गोलंदाजीला बळकटी मिळेल.
Dafabet ODI & Emeris T20I Squad Announcement vs Bangladesh 🚨 The South Africa Men’s selection panel has today announced the squads for next month’s three-match Dafabet One-Day International (ODI) series and three-match Emeris T20 International (T20I) series against Bangladesh. Keshav Maharaj will captain the ODI side in the series to be played from 01 - 07 December, while Bjorn Fortuin will lead the T20I side from 10 - 13 December. Lungi Ngidi makes his return to the national fold following his recovery from injury, while fellow fast bowler Anrich Nortje has also been included in the ODI side, having last featured in the format against Australia in September 2023. #Unbreakable #SAvBAN— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 20, 2026
टेंबा बावुमादेखील दुखापतीतून सावरत आहे, त्यामुळं तो वनडे मालिकेत खेळणार नाही. त्याच्या जागी केशव महाराज संघाचं नेतृत्व करेल. बांगलादेशविरुद्ध सुरु असलेल्या कसोटी मालिकेतील पहिल्या सामन्यादरम्यान महाराजला कसोटी संघातून वगळण्यात आलं होतं. तो दुसरा कसोटीतही खेळणार नाही. सेनुरन मुथुसामीचा कसोटी संघात समावेश करण्यात आला आहे आणि सेंचुरियन इथं होणाऱ्या दुसऱ्या कसोटीत एडन मार्करम संघाचं नेतृत्व करेल.
अनेक खेळाडूंना विश्रांती : दक्षिण आफ्रिकेनं वनडे मालिकेसाठी आपल्या बहुतेक कसोटी संघातील खेळाडूंना विश्रांती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. बावुमा व्यतिरिक्त, एडन मार्करम, मॅथ्यू ब्रीट्झके, रायन रिकल्टन, कागिसो रबाडा आणि मार्को जॅनसेन हे देखील वनडे संघात नसतील. या हंगामात दक्षिण आफ्रिकेचे इंग्लंडविरुद्ध आणखी तीन कसोटी सामने आहेत, त्यामुळं या खेळाडूंना विश्रांती देण्यात आली आहे. डेव्हिड मिलरला देखील वनडे आणि टी-20 दोन्ही संघांमधून वगळण्यात आलं आहे. तो सध्या नेपाळ प्रीमियर लीगमध्ये खेळत आहे. वनडे संघात क्विंटन डी कॉक, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस आणि ट्रिस्टन स्टब्स यांच्यावर फलंदाजीची जबाबदारी असेल. देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या सिनेटिंबा केशिलचाही संघात समावेश करण्यात आला आहे.
Fast bowler returns to the South Africa set-up as the Proteas name their squads for the upcoming white-ball series against Bangladesh 👀 https://t.co/qXKYHlPt6u— ICC (@ICC) November 20, 2026
टी-20 संघात युवा खेळाडूंना संधी : दक्षिण आफ्रिकेनं टी-20 मालिकेसाठी युवा संघाची निवड केली आहे. नियमित कर्णधार एडन मार्करामला विश्रांती देण्यात आली असून, ब्योर्न फॉर्च्युनकडे संघाचं कर्णधारपद देण्यात आलं आहे. दुखापतीतून सावरलेला युवा वेगवान गोलंदाज क्वेना म्फाका याचंही संघात पुनरागमन झालं आहे. मात्र, दुखापत पुन्हा बळावल्यामुळं ऑटनील बार्टमन निवडीसाठी अनुपलब्ध होता.
- बांगलादेशविरुद्ध दक्षिण आफ्रिकेचा वनडे संघ : केशव महाराज (कर्णधार), डेवाल्ड ब्रेविस, कॉर्बिन बॉश, गेराल्ड कोएत्जी, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी जोरजी, ब्योर्न फोर्टुइन, जॉर्डन हरमन, डुआन जानसन, न्कोबानी मोकोएना, लुआन-द्रे प्रिटोरियस, एनरिक नॉर्खिया, लुंगी एन्गिडी, सिनेतिम्बा केशिले आणि ट्रिस्टन स्टब्स.
- बांगलादेशविरुद्ध दक्षिण आफ्रिकेचा टी-20 संघ : ब्योर्न फोर्टुइन (कर्णधार), डेवाल्ड ब्रेविस, गेराल्ड कोएत्जी, कॉनर एस्टरहुइजन, डोनोवन फरेरा, जॉर्डन हरमन, डुआन जानसन, क्वेना मफाका, न्कोबानी मोकोएना, न्काबा पीटर, लुआन-द्रे प्रिटोरियस, सिनेतिम्बा केशिले, ट्रिस्टन स्टब्स आणि प्रेनेलन सुब्रायन.
हेही वाचा :