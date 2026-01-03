भारतात होणाऱ्या टी-20 वर्ल्ड कपसाठी आफ्रिकेचा संघ जाहीर; 2 सामने खेळणाऱ्या खेळाडूला संघात स्थान
भारत आणि श्रीलंकेत होणाऱ्या टी-20 विश्वचषकासाठी दक्षिण आफ्रिकेनं आपला संघ जाहीर केला आहे. ट्रिस्टन स्टब्स आणि रायन रिकेलटन यांना संघात स्थान देण्यात आलेलं नाही.
Published : January 3, 2026 at 9:24 AM IST
मुंबई SA Squad for T20 World Cup : पुढील महिन्यात होणाऱ्या टी-20 विश्वचषकासाठी दक्षिण आफ्रिकेनं आपला संघ जाहीर केला आहे. 15 सदस्यीय दक्षिण आफ्रिकेच्या संघातून रायन रिकेल्टन आणि ट्रिस्टन स्टब्सला वगळण्यात आलं आहे. विश्वचषकासाठी ऐडन मार्करामला कर्णधार म्हणून निवडण्यात आले आहे. डेवाल्ड ब्रेविसचाही संघात समावेश करण्यात आला आहे. क्विंटन डी कॉकचा यष्टीरक्षक म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. तर तंदुरुस्तीतून बरे झाल्यानंतर कागिसो रबाडा संघात परतला आहे.
JUST IN: South Africa name their squad for next month's #T20WorldCup 🇿🇦 pic.twitter.com/Q2hfGc4The— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) January 2, 2026
कसा आहे आफ्रिकेचा संघ : भारत आणि श्रीलंकेत संयुक्तपणे आयोजित होणाऱ्या टी-20 विश्वचषकासाठी दक्षिण आफ्रिकेनं आपला 15 सदस्यीय संघ जाहीर केला आहे. ऐडन मार्करामला कर्णधार म्हणून निवडण्यात आलं आहे, तर निवडकर्त्यांनी रायन रिकेल्टनपेक्षा क्विंटन डी कॉकला पसंती दिली आहे. टोनी डी जॉर्गी आणि डेनोवन फरेरा यांनाही संघात समाविष्ट करण्यात आलं आहे. दक्षिण आफ्रिकेसाठी आतापर्यंत फक्त दोन टी-20 सामने खेळलेल्या जेसन स्मिथलाही संघात समाविष्ट करण्यात आलं आहे. कॉर्बिन बॉशनंही निवडकर्त्यांचा विश्वास जिंकण्यात यश मिळवलं आहे. दरम्यान, डेवॉल्ड ब्रेव्हिस आणि डेव्हिड मिलर हे देखील विश्वचषकात फलंदाजीत कामगिरी करताना दिसतील. मात्र, स्फोटक फलंदाजीसाठी ओळखला जाणारा ट्रिस्टन स्टब्सला निवडकर्त्यांनी दुर्लक्षित केलं आहे.
Aiden Markram leads a strong Proteas squad in the #T20WorldCup 💥— ICC (@ICC) January 2, 2026
More 👉 https://t.co/GgVvSKdiCG pic.twitter.com/f5OaW8vnce
रबाडा करणार गोलंदाजीचं नेतृत्व : वेगवान गोलंदाजीची जबाबदारी पुन्हा फिट झालेल्या कागिसो रबाडाकडे सोपवण्यात आली आहे. रबाडाला मार्को जॅन्सेन आणि लुंगी एनगिडी यांची साथ मिळेल. अँरिच नॉर्टजेचाही संघात समावेश करण्यात आला आहे. केशव महाराजकडे फिरकी विभाग देण्यात आला आहे आणि जॉर्ज लिंडे त्यांचा साथीदार असतील. दक्षिण आफ्रिका 9 फेब्रुवारी रोजी कॅनडाविरुद्ध टी-20 विश्वचषक स्पर्धेत आपली मोहीम सुरु करेल. संघाला ग्रुप डी मध्ये ठेवण्यात आलं आहे, ज्यामध्ये कॅनडा, अफगाणिस्तान, न्यूझीलंड आणि यूएई यांचा समावेश आहे.
🚨 SQUAD ANNOUNCEMENT 🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) January 2, 2026
The South African Men’s selection panel has announced the 15-player squad for the ICC Men’s T20 World Cup 2026, to be held in India and Sri Lanka from 07 February - 08 March.
T20 International (T20I) captain Aiden Markram will lead the side, which… pic.twitter.com/EqZvYPpCga
T20 विश्वचषक स्पर्धेसाठी दक्षिण आफ्रिकेचा संघ : ऐडन मार्कराम (कर्णधार), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी जिओर्गी, डोनावन फरेरा, मार्को जॅन्सन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना म्फाका, डेव्हिड मिलर, लुंगी एनगिडी, ॲनरिक नॉर्टजे, कागिसो रबाडा, जेसन स्मिथ.
