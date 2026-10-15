पहिल्या सामन्यात दारुण पराभव! यजमानांनी दुसऱ्या कसोटीसाठी 17 खेळाडूंचा संघ केला जाहीर
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघाविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीत दक्षिण आफ्रिकेला 214 धावांनी दारुण पराभव पत्करावा लागला.
Published : October 15, 2026 at 2:54 PM IST
गकबेर्हा SA Squad For 2nd Test : ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघाविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीत दक्षिण आफ्रिकेला 214 धावांनी दारुण पराभव पत्करावा लागला. आता मालिकेत पुनरागमन करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या यजमान संघानं दुसऱ्या कसोटीसाठी आपला 17 सदस्यीय संघ जाहीर केला आहे. संघात एक बदल करण्यात आला असून, आक्रमक फलंदाज मॅथ्यू ब्रीट्झकेचा संघात समावेश करण्यात आला आहे. दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील दुसरा कसोटी सामना 18 ऑक्टोबरपासून खेळवला जाईल. पहिल्या कसोटीतील पराभवानंतर टेंबा बावुमाच्या नेतृत्वाखालील संघ मालिका बरोबरीत आणण्याचा प्रयत्न करेल.
Dafabet Second Test Match Squad Announcement 🚨 The South Africa Men’s selection panel has today named a 17-player squad for the second Dafabet Test against Australia, starting on Sunday, 18 October at Dafabet St George’s Park in Gqeberha. There is one change to the squad from the first Test, with batter Matthew Breetzke replacing Tristan Stubbs, while Ryan Rickelton will take over the wicketkeeping duties for the second Test. Tony de Zorzi was not considered for selection as the left-hander continues his recovery from a left hamstring injury. #Unbreakable #SAvAUS— Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 15, 2026
ट्रिस्टन स्टब्सच्या जागी ब्रीट्झकेला संधी : दक्षिण आफ्रिकेच्या निवड समितीनं दुसऱ्या कसोटीसाठी जाहीर केलेल्या संघात मॅथ्यू ब्रीट्झकेचा समावेश केला आहे. तो ट्रिस्टन स्टब्सची जागा घेईल. रायन रिकल्टनवर यष्टीरक्षणाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. दरम्यान, डावखुरा फलंदाज टोनी डी झोर्झी निवडीसाठी अनुपलब्ध होता. तो डाव्या हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीतून सावरत आहे. त्यामुळं, दुसऱ्या कसोटीसाठी त्याचा विचार केला गेला नाही. हा सामना दक्षिण आफ्रिकेसाठी महत्त्वाचा असेल. ऑस्ट्रेलिया सध्या तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत 1-0 नं आघाडीवर आहे. त्यामुळं, मालिकेत टिकून राहण्यासाठी यजमानांना दुसऱ्या कसोटीत चांगली कामगिरी करावी लागेल.
दुसऱ्या कसोटीसाठी दक्षिण आफ्रिकेचा संघ : टेंबा बावुमा (कर्णधार), मार्कस अकरमन, डेव्हिड बेडिंगहॅम, मॅथ्यू ब्रीट्झके, कॉर्बिन बॉश, जेराल्ड कोएत्झी, सायमन हार्मर, मार्को जानसेन, केशव महाराज, एडन मार्कराम, विआन मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, ॲनरिच नॉर्टजे, डेन पॅटरसन, कागिसो रबाडा, रायन रिकेल्टन आणि काईल व्हेरेन.
South Africa head coach Shukri Conrad hints at changes in the playing XI ahead of Gqeberha Test 🏏 https://t.co/PhNFiJVnKn— ICC (@ICC) October 15, 2026
दुसरा आणि तिसरा कसोटी सामना कधी आणि कुठं खेळवला जाईल? : मालिकेतील पहिला कसोटी सामना 9 ते 13 ऑक्टोबर दरम्यान डरबन इथं खेळवला गेला, ज्यात ऑस्ट्रेलियानं 214 धावांनी विजय मिळवला. दुसरा कसोटी 18 ते 22 ऑक्टोबर दरम्यान गकबेर्हा येथील सेंट जॉर्ज पार्कवर खेळवला जाईल. मालिकेतील तिसरा आणि अंतिम कसोटी 27 ते 31 ऑक्टोबर दरम्यान केपटाऊन येथील न्यूलँड्स क्रिकेट मैदानावर खेळवली जाईल. ऑस्ट्रेलिया आपली आघाडी अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न करेल, तर दक्षिण आफ्रिका दुसरी कसोटी जिंकून मालिका बरोबरीत आणण्याचा प्रयत्न करेल.
हेही वाचा :