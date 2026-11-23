वेलिंग्टन कसोटीनंतर 'दादा'चे संघाच्या रणनीतीवर 'गंभीर' प्रश्न; BCCI ला विचारले प्रश्न
न्यूझीलंड क्रिकेट संघाविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यात भारतीय गोलंदाजांना 20 बळी घेण्यात अपयश आलं. बेसिन रिझर्व्ह इथं सामना अनिर्णित राहिला.
Published : November 23, 2026 at 5:12 PM IST
कोलकाता Sourav Ganguly : न्यूझीलंड क्रिकेट संघाविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यात भारतीय गोलंदाजांना 20 बळी घेण्यात अपयश आलं. यामुळं बेसिन रिझर्व्ह इथं सामना अनिर्णित राहिला. पहिल्या डावात न्यूझीलंड भारतापेक्षा 352 धावांनी मागे होते. दुसऱ्या डावात 120 षटकं खेळून यजमानांनी 5 गडी गमावून 239 धावा केल्या. पाचव्या दिवशी 15 षटकं शिल्लक असताना भारतीय कर्णधार शुभमन गिलनं सामना अनिर्णित ठेवण्यास सहमती दर्शवली.
सौरव गांगुली संघ निवडीवर नाराज : भारताचे माजी कर्णधार आणि बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष सौरव गांगुली संघ निवडीवर नाराज असल्याचं दिसले. गांगुलींच्या मते, जेव्हा परदेशातील खेळपट्ट्या सपाट होतात, तेव्हा बळी घेण्यासाठी दर्जेदार फिरकी गोलंदाजांची गरज असते. भारतीय संघात प्रामुख्यानं अष्टपैलू असलेल्या वॉशिंग्टन सुंदरचा अंतिम ११ खेळाडूंमध्ये समावेश होता. गांगुलींनी विचारले, "कुलदीप यादव आणि मानव सुथार कुठं आहेत?"
India has been brilliant this series .. white ball and now red ball .. the batting application looked super .. but they must understand to win test matches away a genuine spinner is a must on pitches which get flat with time ..u have to play one in test cricket .. Washington can play as an allrounder ..@bcci where is Kuldeep or Manav sutar ?— Sourav Ganguly (@SGanguly99) November 23, 2026
भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वोत्कृष्ट कर्णधारांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या गांगुलींनी सोशल मीडियावर लिहिलं, "या मालिकेत भारताची कामगिरी उत्कृष्ट राहिली आहे." पांढऱ्या चेंडूनं असो वा लाल चेंडूनं, त्याची फलंदाजीची शैली उत्कृष्ट दिसत होती, पण हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे की कालांतरानं सपाट होणाऱ्या खेळपट्ट्यांवर कसोटी सामने जिंकण्यासाठी एक विशेषज्ञ फिरकी गोलंदाज असणं अत्यावश्यक आहे. कसोटी क्रिकेटमध्ये तुम्हाला फिरकी गोलंदाज खेळवावाच लागतो. वॉशिंग्टन अष्टपैलू म्हणून खेळू शकतो. कुलदीप किंवा मानव सुथार कुठं आहेत?"
सुंदरने 55 षटकांत घेतला केवळ एक बळी : वॉशिंग्टन सुंदरनं भारतासाठी पहिल्या डावात 20 षटकं गोलंदाजी केली, पण त्याला एकही बळी घेता आला नाही. दुसऱ्या डावात त्यानं 35 षटकं गोलंदाजी करत डेव्हन कॉनवेला बाद केलं. भारताच्या पहिल्या डावात न्यूझीलंडचे दोन फिरकी गोलंदाज, ग्लेन फिलिप्स आणि रचिन रवींद्र यांनी मिळून पाच बळी घेतले. कुलदीप यादव, मानव सुथारसोबत, या मालिकेसाठीच्या संघात नाही.
कुलदीप 9 वर्षांत खेळला केवळ 19 कसोटी सामने : 31 वर्षीय कुलदीप यादवनं 2017 मध्ये भारतासाठी कसोटी पदार्पण केलं. आपल्या नऊ वर्षांच्या कारकिर्दीत तो आतापर्यंत केवळ 19 सामने खेळला आहे. या सामन्यांमध्ये कुलदीप यादवच्या नावावर 80 बळी आहेत. त्याला आशियाबाहेर केवळ दोन कसोटी सामन्यांमध्ये खेळण्याची संधी मिळाली आहे. तिन्ही फॉरमॅटमध्ये पाच बळी घेणारा कुलदीप यादव हा एकमेव भारतीय फिरकीपटू आहे. कुलदीप व्यतिरिक्त, केवळ इतर चार पुरुष फिरकीपटूंनी ही कामगिरी केली आहे.
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