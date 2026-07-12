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सौरव गांगुलीसह अंजुम चोप्राचा ICC कडून खास सन्मान; एका इंग्रज खेळाडूचाही समावेश

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं (ICC) भारतीय क्रिकेटला आकार देणाऱ्या दोन दिग्गज कर्णधारांना विशेष सन्मान प्रदान केला आहे.

ICC Hall of Fame
सौरव गांगुलीसह अंजुम चोप्राचा ICC कडून खास सन्मान (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 12, 2026 at 12:59 PM IST

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ICC Hall of Fame : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं (ICC) भारतीय क्रिकेटला आकार देणाऱ्या दोन दिग्गज कर्णधारांना विशेष सन्मान प्रदान केला आहे. आयसीसीनं सौरव गांगुली आणि माजी महिला क्रिकेटपटू अंजुम चोप्रा यांना आपल्या 'हॉल ऑफ फेम'मध्ये समाविष्ट केलं आहे. याशिवाय इंग्लंडचा माजी कर्णधार केविन पीटरसनलाही हा प्रतिष्ठित सन्मान मिळाला आहे. या तीन दिग्गजांना 11 जुलै रोजी या विशेष यादीत समाविष्ट करण्यात आलं. हा सन्मान अशा खेळाडूंना दिला जातो, ज्यांनी क्रिकेटच्या जगात महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली आहे किंवा विशेष योगदान दिलं आहे.

काय म्हणाले जय शाह : आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांनी या तीन खेळाडूंची प्रशंसा केली आणि या प्रतिष्ठित यादीत त्यांच्या समावेशाचं स्वागत केलं. जय शाह म्हणाले, "मी या महान खेळाडूंचं आयसीसी हॉल ऑफ फेममध्ये स्वागत करतो. हा सन्मान त्यांच्या विशेष विजयांना आणि कामगिरीला मान्यता देतो, ज्यामुळं क्रिकेटचा खेळ पुढं गेला आहे." सौरव गांगुली आयसीसी हॉल ऑफ फेममध्ये समाविष्ट होणारा 10वा भारतीय पुरुष क्रिकेटपटू ठरला आहे.

गांगुलीनं आपल्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत केल्या 18,575 धावा : सौरव गांगुलीनं आपल्या 16 वर्षांच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत एकूण 18,575 धावा केल्या. 1996 मध्ये लॉर्ड्सवर कसोटी सामन्यात शतक झळकावून त्यानं आपल्या कारकिर्दीची शानदार सुरुवात केली. कर्णधार म्हणून त्यानं भारतीय संघाला 2003 च्या वनडे विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत पोहोचवलं. या महत्त्वपूर्ण सन्मानाबद्दल आनंद व्यक्त करताना गांगुली म्हणाला की, आयसीसी हॉल ऑफ फेममध्ये स्थान मिळणं हा त्याच्या क्रिकेट कारकिर्दीतील सर्वात अविस्मरणीय क्षणांपैकी एक आहे.

अंजुम चोप्रा 100 वनडे सामने खेळणारी पहिली भारतीय महिला : आयसीसी हॉल ऑफ फेममध्ये स्थान मिळवणारी अंजुम चोप्रा तिसरी भारतीय महिला खेळाडू ठरली. यापूर्वी नीतू डेव्हिड आणि डायना एडुलजी यांना हा सन्मान मिळाला होता. अंजुमनं 17 वर्षे भारतीय संघासाठी क्रिकेट खेळले आणि आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये 3,500 हून अधिक धावा केल्या. 100 वनडे सामने खेळण्याचा टप्पा गाठणारी ती पहिली भारतीय महिला क्रिकेटपटू होती. याव्यतिरिक्त, तिनं भारतीय संघाला 2005 च्या महिला विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचण्यास मदत करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. इंग्लंड क्रिकेटच्या सर्वात यशस्वी कर्णधारांपैकी एक असलेल्या पीटरसनचाही या यादीत समावेश झाला आहे. पीटरसननं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये इंग्लंडसाठी 13,797 धावा केल्या आहेत. पीटरसननं या सन्मानाबद्दल आयसीसीचे आभारही मानले.

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TAGGED:

SOURAV GANGULY
ANJUM CHOPRA
KEVIN PIETERSEN
ICC HALL OF FAME
ICC HALL OF FAME

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