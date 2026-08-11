'मी तुम्हाला संपवून टाकीन...'; 'दादा'ला जीवे मारण्याची धमकी
भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार आणि बीसीसीआयचे अध्यक्ष सौरव गांगुली आणि त्यांच्या पत्नी डोना गांगुली यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळाल्या आहेत.
Published : August 11, 2026 at 9:52 AM IST
कोलकाता Sourav Ganguly : भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार आणि बीसीसीआयचे अध्यक्ष सौरव गांगुली आणि त्यांच्या पत्नी डोना गांगुली यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळाल्या आहेत. गांगुली कुटुंबानं याप्रकरणी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीनुसार, सोमवारी सौरव गांगुली यांच्या कार्यालयात इंग्रजीमध्ये लिहिलेलं एक पत्र आलं, ज्यात त्यांना आणि त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाला जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली होती. या धमकीमुळं गांगुली कुटुंबाच्या सुरक्षेबद्दल चिंता वाढली आहे.
यापूर्वीही आली आहेत धमकीची पत्रे : मिळालेल्या माहितीनुसार, गांगुली कुटुंबाला असं धमकीचं पत्र मिळण्याची ही पहिली वेळ नाही; यापूर्वीही असं घडलं आहे. सुरुवातीला, कुटुंबानं हे एखाद्या वेड्या चाहत्याचं कृत्य आहे असं समजून त्याकडे दुर्लक्ष केलं. मात्र, जेव्हा अशी पत्रे वारंवार येऊ लागली, तेव्हा कुटुंबाला चिंता वाटू लागली आणि अखेरीस त्यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वीच सौरव गांगुली यांचा आयसीसी हॉल ऑफ फेममध्ये समावेश करण्यात आला होता.
ठाकूरपुकुर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल : गांगुली कुटुंबानं या प्रकरणी कोलकाता येथील ठाकूरपुकुर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. राज्य सरकारच्या सुरक्षा विभागालाही याची माहिती देण्यात आली असून तातडीनं कारवाई करण्यास सांगण्यात आलं आहे. प्राथमिक तपासात असं समोर आलं आहे की, हे पत्र गांगुली यांच्या कार्यालयात कुरिअरमार्फत पाठवण्यात आलं होतं. पाकिटावर पाठवणाऱ्याचे नाव 'अरुण कुमार' असं लिहिलेलं होतं. तपास करणाऱ्या पोलिसांनी पत्रात दिलेल्या फोन नंबरची तपासणी केली असता, तोच नंबर 'ट्रूकॉलर'वर 'अरुण कुमार' या नावानं आढळला.
पोलीसांकडून प्रकरणाचा तपास : ही पत्रे खरोखरच 'अरुण कुमार' नावाच्या व्यक्तीनं पाठवली होती की सौरव गांगुली यांना धमकावण्यासाठी दुसऱ्या कोणीतरी त्यांच्या नावाचा वापर केला होता, याचा तपास आता पश्चिम बंगाल पोलीस करत आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ते या प्रकरणाचा सखोल तपास करत असून गांगुली कुटुंबाच्या सुरक्षेसाठी सर्व आवश्यक पावलं उचलत आहेत.
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