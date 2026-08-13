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क्रिकेट सामन्यादरम्यान सुरु झालं सूर्यग्रहण, दृश्य पाहताच प्रक्षकांनी काय केलं? पाहा व्हिडिओ

इंग्लंडमध्ये सध्या सुरु 'द हंड्रेड'चे सामने आहेत. बुधवारी, बर्मिंगहॅम फिनिक्स आणि एमआय लंडन यांच्यात सामना खेळला जात होता.

Solar Eclipse
क्रिकेट सामन्यादरम्यान सुरु झालं सूर्यग्रहण (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 13, 2026 at 12:50 PM IST

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मुंबई Solar Eclipse : जर क्रिकेट सामन्यादरम्यान सूर्यग्रहण सुरु झालं, तर सामना सोडून असं विलक्षण दृश्य पाहताना तुम्हाला खूप आनंद होईल. असंच काहीसं बुधवारी रात्री उशिरा, भारतीय वेळेनुसार घडलं. या दिवशी सूर्यग्रहण झालं. जरी ते भारतात दिसलं नसलं तरी, जगभरातील अनेक भागांतील लोकांनी ते पाहिलं. स्काय स्पोर्ट्सनं सोशल मीडियावर याचा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे.

बर्मिंगहॅम फिनिक्स विरुद्ध एमआय लंडन सामन्यादरम्यान सूर्यग्रहण : इंग्लंडमध्ये सध्या सुरु 'द हंड्रेड'चे सामने आहेत. बुधवारी, बर्मिंगहॅम फिनिक्स आणि एमआय लंडन यांच्यात सामना खेळला जात होता. या 100 चेंडूंच्या खेळात, पहिल्या डावात 60 चेंडू खेळले झाल्यानंतर, आकाशात अचानक एक अनोखं दृश्य दिसलं. थोड्या वेळापूर्वीपर्यंत सूर्य पूर्ण तेजानं तळपत होता, पण त्याचा आकार हळूहळू कमी झाला. काही वेळानं, तो अर्धवट फुटलेल्या चंद्रासारखा दिसू लागला. जोपर्यंत सूर्य तळपत असतो, तोपर्यंत तो पूर्णपणे दिसतो. सूर्य तळपत असतानाही, तो उघड्या डोळ्यांनी स्पष्टपणे दिसत नाही. पण जसा चंद्र रोज आपला आकार बदलतो, तसाच सूर्यही दिसू लागला.

सामन्यादरम्यान, प्रेक्षकांनी पाहिलं सूर्यग्रहण : सूर्यग्रहण सुरु होताच, सामना काही काळासाठी थांबवण्यात आला आणि स्टेडियममधील प्रेक्षकांनी ते पाहण्यासाठी चष्मे घातले. मात्र सामना फार काळ थांबला नाही; तो सुरुच राहिला. यानंतरही, संपूर्ण ग्रहण संपेपर्यंत लोक ग्रहण पाहतच राहिले. त्यांचे सामन्यावरील लक्ष विचलित झाले.

एमआय लंडननं जिंकला सामना : 'द हंड्रेड'च्या या सामन्याबद्दल बोलायचं झाल्यास, एमआय लंडननं सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना 157 धावा केल्या, पण जेव्हा बर्मिंगहॅम फिनिक्सनं फलंदाजीला सुरुवात केली, तेव्हा ते 7 गडी गमावून केवळ 155 धावाच करु शकले. अशाप्रकारे, एमआय लंडननं दोन धावांनी सामना जिंकला. हा सामना महत्त्वाचा होता, पण सामन्यादरम्यान सूर्यग्रहण हा सर्वाधिक चर्चेचा विषय होता.

खग्रास सूर्यग्रहण म्हणजे काय? : जेव्हा चंद्र सूर्य आणि पृथ्वीच्या अगदी मध्यभागी येतो, तेव्हा पृथ्वीवर चंद्राची गडद सावली पडते आणि दिवसाही अंधार दाटून येतो. यालाच खग्रास सूर्यग्रहण किंवा Total Solar Eclipse म्हणतात. 12 ऑगस्टला हे ग्रहण ग्रीनलँड, आयसलँड आणि स्पेनसारख्या भागांत पूर्ण दिसेल.

सुरक्षितपणे सूर्यग्रहण कसं पाहावं? : सुरक्षित निरीक्षणासाठी सोलर फिल्टर किंवा खास सूर्यग्रहण चष्मा वापरा. फक्त टोटॅलिटीच्या त्या थोड्या कालावधीत जेव्हा चंद्र सूर्याला पूर्ण झाकतो, तेव्हाच उघड्या डोळ्यांनी बघणे सुरक्षित असते. कॅमेरा, दुर्बीण किंवा बायनॉक्युलरसाठीही लेन्ससमोर सोलर फिल्टर लावणे बंधनकारक आहे. सुरक्षित सूर्यनिरीक्षणाच्या मार्गदर्शकाचा आवर्जून वापर करा.

पुढील सूर्यग्रहण कधी? : 12 ऑगस्ट 2026 च्या पूर्ण सूर्यग्रहणानंतर पुढचे खग्रास सूर्यग्रहण 6 फेब्रुवारी 2027 रोजी आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेत दिसेल. त्यानंतरचं पूर्ण सूर्यग्रहण 2 ऑगस्ट 2027 रोजी उत्तर आफ्रिकेत होईल. हे 1991 नंतर जमिनीवर दिसणारे सर्वात दीर्घ सुर्यग्रहण असेल.

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