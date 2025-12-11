राज्यस्तरीय कुस्ती स्पर्धेत सोहम चमकला, अमरावती-मुंबईच्या मल्लांना धूळ चारत जिंकलं कांस्यपदक; घोड्यावरुन काढली भव्य मिरवणुक
बीड जिल्ह्यातील छोट्याशा पोखरी (घाट) गावातील कुस्तीपटू सोहम जीवन मुळीक यानं राज्यस्तरीय शालेय क्रीडा स्पर्धेत शानदार खेळ केला.
बीड State Level School Competition : सिंधुदुर्ग जिल्हा क्रीडा परिषद व जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित राज्यस्तरीय शालेय क्रीडा स्पर्धा 2025-26 यंदा ओरस इथं भव्य प्रमाणावर पार पडल्या. राज्यभरातून हजारो विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतलेल्या या स्पर्धेत बीड जिल्ह्यातील छोट्याशा पोखरी (घाट) गावातील कुस्तीपटू सोहम जीवन मुळीक यानं शानदार खेळ करुन आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. 14 वर्षांखालील गटातील 44 किलो वजनी गटात स्पर्धा अत्यंत चुरशीच्या झाल्या. राज्यातील पारंपरिक ताकदीची केंद्रे मानल्या जाणाऱ्या अमरावती व मुंबई येथील अनुभवी मल्लांना रोखत सोहमनं तांत्रिक, आक्रमक आणि सातत्यपूर्ण खेळाचं प्रदर्शन केलं. प्रतिस्पर्ध्यांच्या डावपेचांवर अचूक उत्तर देत अखेर कांस्यपदकावर नाव कोरलं.
गावात जल्लोष घोड्यावरून मिरवणुकीने स्वागत : पदक जिंकल्यानंतर सोहम आपल्या जन्मगावात परतताच पोखरी (घाट) गाव उत्साहानं फुलून गेला. ढोल-ताशे, लेझीम पथक, बॅण्ड आणि आतिष बाजीच्या गजरात घोड्यावरुन भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. जय सोहम, आमचा मल्ल विजयी होवो अशा गगनभेदी घोषणा देत गावकऱ्यांनी सोहमवर पुष्पवृष्टी केली. गावातील सर्वच वयोगटातील नागरिक या अभिमानाच्या क्षणाला मोठ्या संख्येनं उपस्थित होतं. सोहम मुळीक हा पोखरी (घाट) येथील जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षण घेत असून कुस्तीसाठी ओळखला जाणारा जिद्दी विद्यार्थी आहे. सध्या तो वाशी तालुक्यातील रुई इथं असलेल्या न्यू छत्रपती शाहू महाराज कुस्ती संघात नियमित तालीम घेतो. कठोर मैदानी सरावानं त्याची तांत्रिक क्षमता आणि शिस्त अधिक बळकट झाली आहे.
वस्तादांचं मार्गदर्शन, यशाची गुरुकिल्ली : सोहमच्या यशामागे अनेक मल्ल-वस्तादांचे मोलाचे योगदान आहे.याशिवाय गावातील वस्ताद दादासाहेब खिल्लारे यांनी सोहमला लहानपणापासूनच आधार देत प्राथमिक तालमीचे संस्कार दिले. या सर्वांच्या परिश्रमातूनच सोहमचा कसदार खेळ घडून आला.सोहमच्या प्रगतीत त्याच्या शाळेतील शिक्षकांचा आणि कुटुंबीयांचा मोठा वाटा आहे.पोखरी जिल्हा परिषद शाळेचे शिक्षक राजेंद्र येडे सर यांनी सातत्याने प्रोत्साहन दिले. सोहमचे वडील जीवन मुळीक हे प्रत्येक स्पर्धेत मुलाच्या सोबत राहून मानसिक आधार देतात.
गावाचा अभिमान, राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी सोहम सज्ज : ग्रामस्थ, शिक्षक व वस्तादांच्या शुभेच्छांच्या जोरावर सोहम आता पुढील राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांसाठी तयारीला लागला आहे. "सोहम लवकरच राष्ट्रीय पदक पटकावून बीड जिल्ह्याचे नाव देशभर उंचावेल," असा ठाम विश्वास गावकऱ्यांनी व्यक्त केला.जिल्हा परिषद शाळेच्या प्रांगणात आयोजित अभिनंदन समारंभात प्रमुख अतिथी म्हणून बेलगाव संस्थानचे मठाधिपती शांतीब्रह्म तुकाराम भारती महाराज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार गट) चे बीड जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मस्के तसेच कार्यक्रमाध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे उपस्थित होते. या कार्यक्रमाला मजूर फेडरेशनचे अध्यक्ष बद्रीनाथ जटाळ, मल्ल सुरेश घुगे, बेलगावचे माजी सरपंच अश्विन शेळके, सोमनाथवाडीचे माजी सरपंच आकाश शेळके तसंच मोठ्या संख्येनं ग्रामस्थ उपस्थित होते. कार्यक्रमाचं आयोजन सरपंच बिभीषण मुळीक व दादासाहेब खिल्लारे यांनी केलं.
