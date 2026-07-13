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फुटबॉलमुळं मिळाली आयुष्याला दिशा! कृतज्ञता म्हणून घरालाच दिलं 'सॉकर' नाव

'सॉकर सिटी' म्हणून ओळख असलेल्या कोल्हापुरात फुटबॉल वर प्रेम करणारी मुलखावेगळी माणसं आजही आपलं फुटबॉल प्रेम जपत आहेत.

Soccer name home
घरालाच दिलं 'सॉकर' नाव (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 13, 2026 at 4:42 PM IST

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कोल्हापूर : 'सॉकर सिटी' म्हणून ओळख असलेल्या कोल्हापुरात फुटबॉल वर प्रेम करणारी मुलखावेगळी माणसं आजही आपलं फुटबॉल प्रेम जपत आहेत. बालपण, शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण आणि यानंतर नोकरी असा दीर्घकालीन प्रवास फुटबॉलमुळंच घडला, मी काही नव्हतो तेव्हापासून आपली ओळख फुटबॉल मुळंच निर्माण झाली अशी कृतज्ञ भावना ठेवून राहत्या घराला सॉकर असं नाव देत फुटबॉल प्रेम जपणारे कोल्हापूरचे श्रीनिवास जाधव त्यापैकीच एक. कोल्हापूरच्या मंगळवार पेठेत राहणाऱ्या जाधव यांचं आख्खं आयुष्यच फुटबॉल विश्वानं व्यापलं आहे. सध्या फिफा फुटबॉल विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यांचा थरार सुरु असताना 'क्रिकेट वेड्या देशात फुटबॉल वेडं कोल्हापूर' अशी ओळख जपणाऱ्या कलानगरीतील या फुटबॉल वेड्या खेळाडूचं फुटबॉल प्रेम पाहूया ईटीव्ही भारतच्या या स्पेशल रिपोर्ट मधून...

Soccer name home
घरालाच दिलं 'सॉकर' नाव (ETV Bharat Reporter)

घराला दिलं सॉकर नावं : क्रीडा नगरी कोल्हापूरनं देशाला अनेक महान खेळाडू दिले, इथल्या साजूक मातीत घडलेला खेळाडू क्रीडाविश्वावर आपलं नाव कोरुन जातो, यातील अनेक खेळाडूंनी कोल्हापुरप्रती आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. गेली 40 वर्ष फुटबॉल खेळाडू आणि आता फुटबॉल प्रशिक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या श्रीनिवास जाधव यांचं फुटबॉल प्रेम ही अफलातून आहे. पाटाकडील तालीम मंडळाकडून कारकीर्दीची सुरुवात झाल्यानंतर कोल्हापूर महापालिकेच्या 1970 ते 1990 अशा प्रदीर्घ कालावधीत संघाचे मुख्य आधारस्तंभ जाधव होते त्यांच्या बहारदार खेळामुळंच त्यांना महापालिकेत नोकरीही मिळाली, पाटाकडील तालमीचे प्रशिक्षक, कोल्हापूर स्पोर्ट्स असोसिएशनचे प्रशिक्षक म्हणून उत्कृष्ट काम केलेल्या जाधव यांची निवृत्ती 2013 साली क्रीडा निरीक्षक म्हणून झाली. फुटबॉल साठी आयुष्य वेचलेल्या जाधव यांनी निवृत्तीनंतर बांधलेल्या घराला सॉकर असं नाव देऊन फुटबॉल प्रति कृतज्ञता व्यक्त केल्याची भावना 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केली.

Soccer name home
घरालाच दिलं 'सॉकर' नाव (ETV Bharat Reporter)

जाधव यांच्या दुसऱ्या पिढीतही फुटबॉलचा वारसा : गेली 40 वर्ष फुटबॉल वर अतोनात प्रेम केलेल्या श्रीनिवास जाधव यांची दुसरी पिढी म्हणजेच मुलगा सुजित जाधवनं फुटबॉललाच आपलं करियर मानून त्यानेही राष्ट्रीय स्तरावर फुटबॉलचं नेतृत्व केलं आहे आता सुजित फुटबॉल पंच म्हणून काम पाहत आहे तर श्रीनिवास जाधव कोल्हापूर सॉकर रेफरी असोसिएशनचे अध्यक्ष म्हणूनही जबाबदारी सांभाळत आहेत.

यंदाच्या विश्वचषकात फ्रान्स बाजी मारेल : जगाला वेड लावलेल्या फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धेत आता फ्रान्स, स्पेन, अर्जेंटिना आणि इंग्लंड हे चारही यापूर्वीचं विश्वचषक विजेते संघ आमने-सामने येणार आहेत. यात फ्रान्सचा आघाडीचे खेळाडू केलीयन एम्बाप्पे, उस्मान डेम्बेले यांची आघाडी भेदणं विरोधी संघाला कठीण जाणार आहे तर अर्जेंटिनाचा स्टार खेळाडू कर्णधार लियोनिल मेस्सीचा खेळ पाहण्यासाठी जगभरातील फुटबॉल प्रेमी उत्सुक आहेत तर यंदाच्या फिफा विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेत फ्रान्स अंतिम सामन्यापर्यंत मजल मारेल आणि विश्वचषकावर आपलं नाव करेल असा विश्वास राष्ट्रीय पंच आणि फुटबॉल खेळाडू सुजित जाधव यांनी व्यक्त केला.

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TAGGED:

SHRINIWAS JADHAV
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SOCCER NAME HOME
घरालाच दिलं सॉकर नाव
SHRINIWAS JADHAV

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