क्रिकेटच्या पंढरीत पाऊल ठेवताच स्मृतीनं रचला इतिहास; 'अशी' कामगिरी करणारी तिसरीच भारतीय
भारतीय महिला क्रिकेट संघाची उपकर्णधार स्मृती मंधानानं लंडनच्या ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदानावर पाऊल ठेवताच इतिहासाच्या पानांवर आपलं नाव सुवर्ण अक्षरात कोरलं.
Published : July 10, 2026 at 5:02 PM IST
लंडन Smriti Mandhana : भारतीय महिला क्रिकेट संघाची उपकर्णधार स्मृती मंधानानं लंडनच्या ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदानावर पाऊल ठेवताच इतिहासाच्या पानांवर आपलं नाव सुवर्ण अक्षरात कोरलं. इंग्लंडविरुद्धच्या या ऐतिहासिक कसोटी सामन्यात मैदानावर पाऊल ठेवताच मंधानानं आपल्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील 300 वा सामना खेळला. हा पराक्रम करणाऱ्या जगातील मोजक्या खेळाडूंच्या गटात तिचा समावेश झाला आहे.
Smriti Mandhana becomes only the 12th Women’s cricketer to play 300 international matches 👏👏— Cricbuzz (@cricbuzz) July 10, 2026
She's the third to reach the milestone for India after Mithali Raj (333) and Harmanpreet Kaur (374)#ENGWvINDW pic.twitter.com/rUXKtre5cn
सर्वात तरुण क्रिकेटपटू : स्मृती मंधाना पुढच्या आठवड्यात, 18 जुलै रोजी आपला 30 वा वाढदिवस साजरा करणार आहे. वयाच्या तिशीत पदार्पण करण्यापूर्वीच तिनं हा जादुई टप्पा ओलांडला आहे. यासह, ती महिला क्रिकेटच्या इतिहासात 300 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळणारी सर्वात तरुण क्रिकेटपटू ठरली आहे. या कामगिरीवरुन हे सिद्ध होतं की, तिनं अगदी लहान वयातच भारतीय संघाची जबाबदारी स्वीकारली आणि आपल्या सातत्यपूर्ण उत्कृष्ट कामगिरीनं संघाला नव्या उंचीवर नेले आहे.
जागतिक क्रिकेटमध्ये 12वी खेळाडू : स्मृती मंधाना जागतिक क्रिकेटमधील हा टप्पा गाठणारी 12 वी महिला क्रिकेटपटू आहे. तर, भारतीय महिला क्रिकेटमध्ये हा पराक्रम करणारी ती तिसरी खेळाडू ठरली आहे. तिच्या आधी केवळ दोन भारतीय दिग्गजांनी हा पराक्रम केला आहे. कर्णधार हरमनप्रीत कौर 374 सामन्यांसह या यादीत अव्वल स्थानी आहे, त्यानंतर 333 सामने खेळलेली दिग्गज फलंदाज मिताली राज आहे. आता, मंधानानंही 300 सामने पूर्ण करुन या एलिट क्लबमध्ये प्रवेश केला आहे.
3️⃣0️⃣0️⃣ international matches of class & elegance 💙— BCCI Women (@BCCIWomen) July 10, 2026
Congratulations to #TeamIndia vice-captain Smriti Mandhana on a special & monumental milestone 👏#ENGvIND pic.twitter.com/r9HnNZZYe0
भारतीय महिला क्रिकेट संघासाठी सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय सामने :
- हरमनप्रीत कौर - 374 (कसोटी: 8; वनडे: 164; टी-20: 202)
- मिताली राज - 333 (कसोटी: 12; वनडे: 232; टी-20: 89)
- स्मृती मंधाना - 300 (कसोटी: 9, वनडे: 120, टी-20: 171)
- झूलन गोस्वामी - 284 (कसोटी: 12; वनडे: 204; टी-20: 68)
- दीप्ती शर्मा - 280 (कसोटी: 7; वनडे: 124; टी-20: 149)
लॉर्ड्सवरील पहिला महिला कसोटी सामना : हा सामना केवळ मंधानासाठीच नव्हे, तर इतिहासासाठीही खूप खास आहे. महिला क्रिकेटमधील हा 56 वा महिला कसोटी सामना आहे. मात्र, 'क्रिकेटचा मक्का' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लॉर्ड्सवर हा सामना पहिल्यांदाच खेळला जात आहे. यापूर्वी इंग्लंडमध्ये खेळवण्यात आलेले 55 कसोटी सामने 19 वेगवेगळ्या मैदानांवर आयोजित करण्यात आले होते. 1951 ते 2009 दरम्यान वॉर्सेस्टर काउंटी ग्राऊंडवर सर्वाधिक, म्हणजेच नऊ सामने, तर 1937 ते 1976 दरम्यान ओव्हलवर सहा कसोटी सामने आयोजित करण्यात आले होते. त्यामुळं, लॉर्ड्सवरील हा सामना महिला क्रिकेटचं बदलणारं स्वरुप आणि वाढती लोकप्रियता दर्शवत आहे.
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