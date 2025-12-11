ETV Bharat / sports

लग्न मोडल्यानंतर स्मृती मंधानाचं पहिल्यांदाच मोठं वक्तव्य; म्हणाली, "मला क्रिकेटपेक्षा जास्त..."

गेल्या एक महिन्यापासून तिच्या तुटलेल्या लग्नामुळं चर्चेत असलेली भारतीय महिला क्रिकेट संघाची स्टार खेळाडू स्मृती मंधाना हिनं आता पहिल्यांदाच त्यावर विधान केलं आहे.

Smriti Mandhana
स्मृती मंधाना (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 11, 2025 at 10:29 AM IST

मुंबई Smriti Mandhana : भारतीय महिला क्रिकेट संघाची स्टार ओपनिंग बॅट्समन स्मृती मंधानानं तिचं लग्न मोडल्यानंतर 10 डिसेंबर रोजी, पहिल्यांदाच एका सार्वजनिक कार्यक्रमात हजेरी लावली. 2025 चा महिला वनडे विश्वचषक जिंकल्यानंतर, स्मृती मंधाना संगीतकार पलाश मुच्छल यांच्याशी तिच्या लग्नात व्यस्त झाली. मात्र, लग्न होण्यापूर्वीच लग्न रद्द करण्यात आलं. यानंतर 7 डिसेंबर रोजी, तिचं लग्न मोडल्याच्या सुरू असलेल्या अटकळांमध्ये, मंधानानं सोशल मीडियावर पोस्ट करुन सर्वांना कळवलं की ते रद्द करण्यात आलं आहे आणि त्याबद्दल कोणतीही चर्चा करु नये. स्मृती मंधाना हिनं आता याबाबत पहिलं मोठं विधान केलं आहे.

मला क्रिकेटपेक्षा जास्त काही आवडत नाही : 2013 मध्ये तिचा पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना खेळणारी स्मृती मंधाना तेव्हापासून संघाचा एक महत्त्वाचा भाग राहिली आहे. पीटीआय वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या वृत्तानुसार, मंधानानं अमेझॉन संभावना शिखर परिषदेत उपस्थित राहून तिच्या लग्नाच्या शेवटानंतरच्या तिच्या पहिल्या विधानात म्हटले आहे की, "मला वाटत नाही की मला क्रिकेटपेक्षा जास्त काही आवडते. टीम इंडियाची जर्सी घालणं ही नेहमीच माझी सर्वात मोठी प्रेरणा राहिली आहे."

विश्वचषकातून दोन महत्त्वाच्या गोष्टी शिकलो : मला लहानपणापासूनच फलंदाजीची आवड आहे आणि माझी त्याबद्दलची आवड समजून घेणं कोणालाही कधीच सोपं नव्हतं. विश्वविजेता बनणं सोपं नाही, त्यासाठी वर्षानुवर्षे कठोर परिश्रम आणि संघर्ष करावा लागतो. जेव्हा आपण विश्वविजेते झालो तेव्हा ते माझ्यासाठी खरोखरच स्वप्नवत होतं. या विश्वचषकातून आम्ही दोन महत्त्वाच्या गोष्टी शिकलो; तुम्ही प्रत्येक डावात शून्यापासून सुरुवात करता, जरी तुम्ही मागील डावात शतक केलं असलं तरी आणि दुसरी म्हणजे तुम्ही नेहमी स्वतःला नव्हे तर संघाला लक्षात ठेवून खेळलं पाहिजे.

श्रीलंका मालिकेत दिसणार मैदानात : महिला वनडे विश्वचषक जिंकल्यानंतर, बीसीसीआयनं भारतीय खेळाडूंना दीर्घ विश्रांती देण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर टीम इंडिया 21 डिसेंबरपासून पुन्हा अॅक्शनमध्ये येईल, 2026 मध्ये होणाऱ्या महिला टी-20 विश्वचषकाच्या तयारीला सुरुवात करेल. श्रीलंका महिलांविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या घरच्या टी-20 मालिकेसाठी टीम इंडियाचा संघ जाहीर करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये स्मृती मंधानाचं नाव देखील समाविष्ट आहे. कॅप्टन हरमनप्रीत कौर आणि शफाली वर्मा यांच्यासह बहुतेक स्टार खेळाडू देखील अॅक्शनमध्ये दिसतील.

