स्मृती मंधानाचा T20I क्रिकेटमध्ये नवा किर्तीमान! पुरुषांच्या क्रिकेटमध्येही कोणाला जमलं नाही
भारतीय महिला क्रिकेट संघाची उपकर्णधार स्मृती मंधाना आपल्या फलंदाजीनं सातत्यानं विक्रम करत आहे. यामुळंच प्रत्येक सामन्यात एक मोठा विक्रम रचला जातो किंवा मोडला जातो.
Published : June 18, 2026 at 12:17 PM IST
लीड्स Smriti Mandhana : भारतीय महिला क्रिकेट संघाची उपकर्णधार स्मृती मंधाना आपल्या फलंदाजीनं सातत्यानं विक्रम करत आहे. यामुळंच प्रत्येक सामन्यात एक मोठा विक्रम रचला जातो किंवा मोडला जातो. आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 2026 मध्ये नेदरलँड्सविरुद्धच्या सामन्यात मंधानानं एक असा विश्वविक्रम रचला, जो पुरुष किंवा महिला क्रिकेटमधील कोणत्याही फलंदाजानं आजपर्यंत केलेला नाही.
𝗜𝗡 𝗔 𝗟𝗘𝗔𝗚𝗨𝗘 𝗢𝗙 𝗛𝗘𝗥 𝗢𝗪𝗡 🫡#TeamIndia Vice-captain Smriti Mandhana becomes the first player ever to hit 6️⃣0️⃣0️⃣ fours in T20Is (men's and women's) 🙇♀️— BCCI Women (@BCCIWomen) June 17, 2026
Updates ▶️ https://t.co/FMkrKB1zcS#T20WorldCup | #WomenInBlue | #INDvNED | @mandhana_smriti pic.twitter.com/KCiBW7PQdI
टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये नवा विक्रम : लीड्समधील हेडिंग्ले इथं खेळल्या गेलेल्या सामन्यात मंधानानं 47 चेंडूंमध्ये 74 धावांची शानदार खेळी केली. तिच्या या खेळीत 11 चौकार आणि एका षटकाराचा समावेश होता. स्पर्धेतील हे तिचं सलग दुसरं अर्धशतक होतं. तिच्या शानदार खेळीमुळं भारतानं 20 षटकांत 209 धावांचा डोंगर उभा केला आणि नंतर हा सामना 95 धावांनी जिंकला. तिच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल मंधानाला सामनावीर म्हणून गौरविण्यात आलं. मात्र, या सामन्यात केवळ तिची खेळीच चर्चेचा विषय नव्हती; मंधानानं आपल्या शानदार फलंदाजीनं टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 600 चौकार मारुन इतिहास रचला. यासह, ती पुरुष आणि महिला टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट या दोन्हीमध्ये 600 पेक्षा जास्त चौकार मारणारी जगातील पहिली क्रिकेटपटू ठरली.
Back-to-back half-centuries for Smriti Mandhana as she continues her great form in the #T20WorldCup 👏— ICC (@ICC) June 17, 2026
It is one of the @MarriottBonvoy Milestones of the tournament. pic.twitter.com/bAE1pWXaXZ
स्मृती मंधानाच्या जवळपास कोणताही खेळाडू नाही : स्मृतीच्या नावावर आता टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एकूण 604 चौकार आहेत. या यादीत न्यूझीलंडची सुझी बेट्स 521 चौकारांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर श्रीलंकेची चमारी अथापथ्थू 493 चौकारांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. पुरुष क्रिकेटमध्ये, पाकिस्तानचा बाबर आझम सर्वाधिक चौकार मारणारा फलंदाज आहे, पण तोही मंधानाच्या मागे आहे. मंधाना केवळ चौकारांच्या बाबतीतच नव्हे, तर धावांच्या बाबतीतही अव्वल दोन खेळाडूंमध्ये आहे. महिलांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये तिच्या नावावर 4,475 धावा आहेत. तिच्यापेक्षा फक्त न्यूझीलंडची सुझी बेट्स पुढं आहे, जिच्या नावावर 4,720 धावा आहेत. मात्र, बेट्स सध्याच्या टी-20 विश्वचषकानंतर निवृत्त होणार असल्यानं, मंधाना लवकरच हा विक्रम मोडेल अशी अपेक्षा आहे.
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