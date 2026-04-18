स्मृती मंधानानं 'हिटमॅन'चा रेकॉर्ड मोडत रचला इतिहास; तरीही भारताचा पहिल्या सामन्यात पराभव
भारतीय महिला क्रिकेट संघ सध्या दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर आहे. दोन्ही संघांमधील टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील पहिला सामना डरबन येथील किंग्समीड स्टेडियमवर खेळला गेला.
Published : April 18, 2026 at 12:59 PM IST
डरबन Smriti Mandhana Record : भारतीय महिला क्रिकेट संघ सध्या दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर आहे. दोन्ही संघांमधील टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील पहिला सामना डरबन येथील किंग्समीड स्टेडियमवर खेळला गेला, जो दक्षिण आफ्रिकेनं 6 गडी राखून जिंकला. या सामन्यात स्मृती मंधाना अवघ्या 13 धावांवर बाद झाली, मात्र तिनं रोहित शर्माचा एक महत्त्वपूर्ण विक्रम मोडला. ती आता टी-20 आंतरराष्ट्रीय (पुरुष किंवा महिला) सामन्यांमध्ये भारताची सर्वाधिक धावा करणारी खेळाडू बनली आहे. यापूर्वी हा विक्रम टीम इंडियाचा महान फलंदाज रोहित शर्माच्या नावावर होता. डरबनमध्ये खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना भारतानं 157 धावा केल्या. यजमान दक्षिण आफ्रिकेनं 19.1 षटकांत हे लक्ष्य पूर्ण करुन मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली.
A 𝗺𝗲𝗴𝗮 𝗺𝗶𝗹𝗲𝘀𝘁𝗼𝗻𝗲 🔓#TeamIndia vice-captain Smriti Mandhana now has the most runs by any Indian batter in T20Is 🫡— BCCI Women (@BCCIWomen) April 17, 2026
टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये रोहित शर्मा आणि स्मृती मंधानाचा विक्रम कसा : रोहित शर्मानं 2024 मध्ये टी-20 विश्वचषक जिंकल्यानंतर या फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेतली. निवृत्त होण्यापूर्वी, रोहितनं 159 सामन्यांमध्ये पाच शतकं आणि 32 अर्धशतकांसह 4,231 धावा केल्या होत्या. आता, मंधानानं त्याचा विक्रम मोडला आहे. स्मृती मंधानानं 161 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये एक शतक आणि 33 अर्धशतकांसह 30.53 च्या सरासरीनं आणि 124.45 च्या स्ट्राइक रेटनं 4,244 धावा केल्या आहेत.
महिलांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये कोणत्या खेळाडूनं केल्या सर्वाधिक धावा : महिलांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत स्मृती मंधाना न्यूझीलंडच्या सुझी बेट्सनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. बेट्सनं आपल्या कारकिर्दीत 181 सामन्यांमध्ये 4,717 धावा केल्या आहेत. 161 सामन्यांमध्ये 4,244 धावांसह मंधाना या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. टीम इंडियाची हरमनप्रीत कौर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. तिनं आतापर्यंत 191 सामन्यांमध्ये 3869 धावा केल्या आहेत. श्रीलंकेची चमारी अटापट्टू 154 सामन्यांमध्ये 3637 धावांसह या यादीत चौथ्या क्रमांकावर आहे. न्यूझीलंडची सोफी डिव्हाईन 151 सामन्यांमध्ये 3587 धावा करुन या यादीत पाचव्या क्रमांकावर आहे.
South Africa win the first T20I by six wickets.#TeamIndia's focus now shifts to the 2⃣nd T20I on Sunday.— BCCI Women (@BCCIWomen) April 17, 2026
पहिल्या सामन्यात भारताचा पराभव : सामन्याबाबत बोलायचं झाल्यास, नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजीला आल्यानंतर भारताला निर्धारित 20 षटकांत 7 गडी गमावून केवळ 157 धावाच करता आल्या. मंधाना लवकर बाद झाल्यानंतर, शेफाली वर्मानं 20 चेंडूंमध्ये 34 धावा केल्या, तर जेमिमा रॉड्रिग्जनं 36 धावा केल्या. चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत कौरनं 47 धावा केल्या आणि ती नाबाद राहिली. 158 धावांचं लक्ष्य गाठताना दक्षिण आफ्रिकेची सलामीवीर आणि कर्णधार लॉरा वॉल्व्हार्डनं अर्धशतक झळकावलं. तिनं 39 चेंडूंमध्ये 51 धावा केल्या. अनेरी डर्कसननं 44 धावा करुन संघाला विजय मिळवून दिला. मालिकेतील दुसरा टी-20 सामना 19 एप्रिल रोजी त्याच मैदानावर खेळला जाईल.
