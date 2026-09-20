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रेकॉर्ड क्वीन स्मृती! 37 धावांच्या खेळीत केला सर्वात मोठा विश्वविक्रम

टीम इंडियाची स्टार खेळाडू स्मृती मंधानानं आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 अंतर्गत बांगलादेशविरुद्ध उपांत्य फेरीच्या सामन्यात मोठा विश्वविक्रम केला.

Smriti Mandhana Record
स्मृती मंधाना (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2026 at 12:02 PM IST

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नवी दिल्ली Smriti Mandhana Record : भारतीय महिला क्रिकेट संघ जपानमधील निशिन येथील कोरोगी स्पोर्ट्स पार्कमध्ये आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 अंतर्गत बांगलादेशविरुद्ध उपांत्य फेरीचा सामना खेळत आहे. या सामन्यात भारतीय महिला संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरनं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. टीम इंडियाची स्टार खेळाडू स्मृती मंधानानं या सामन्यात 37 धावा करुन एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. स्मृती मंधानानं आता न्यूझीलंडच्या दिग्गज सुझी बेट्सला मागे टाकत महिलांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारी खेळाडू बनण्याचा मान मिळवला आहे.

महिलांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा : गेल्या महिन्यात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अनेक प्रभावी विक्रम प्रस्थापित करणाऱ्या स्मृती मंधानानं आता आणखी एक विक्रम केला आहे. आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 मध्ये बांगलादेश महिला संघाविरुद्धच्या सामन्यात स्मृती मंधानानं 19 चेंडूंमध्ये पाच चौकार आणि दोन षटकारांसह 37 धावा केल्या. स्मृतीनं आता महिलांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सर्वाधिक धावा करण्याच्या विक्रमात अव्वल स्थान पटकावलं आहे. स्मृती मंधानानं आतापर्यंत 178 सामन्यांमध्ये 171 डावांत फलंदाजी करताना 30.69 च्या सरासरीनं 4,788 धावा केल्या आहेत. न्यूझीलंडची दिग्गज खेळाडू सुझी बेट्स महिलांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये एकूण 4,758 धावांसह आता दुसऱ्या स्थानावर आहे.

महिला टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडू :

  • स्मृती मंधाना (भारत) - 4788 धावा
  • सुझी बेट्स (न्यूझीलंड) - 4758 धावा
  • हरमनप्रीत कौर (भारत) - 4301 धावा
  • चमारी अटापट्टू (श्रीलंका) - 4282 धावा
  • सोफी डिव्हाईन (न्यूझीलंड) - 3817 धावा

महिलांच्या आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सर्वाधिक धावा -

  • कसोटी: जॉन ब्रिटिन (1935 धावा)
  • वनडे: मिताली राज (7805)
  • टी-20: स्मृती मंधाना (4788)

11,000 धावांपासून 13 धावा दूर : स्मृती मंधानाला आता महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आणखी एक मोठा टप्पा गाठण्याची संधी आहे, ती 11,000 धावा पूर्ण करणारी पहिली खेळाडू ठरु शकते. सध्या मंधानाच्या नावावर महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एकूण 10987 धावा आहेत, त्यामुळं आणखी 13 धावा करुन ती आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 11000 धावांचा टप्पा पूर्ण करेल.

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TAGGED:

SMRITI MANDHANA WORLD RECORD
भारत बांगलादेश उपांत्य सामना
सर्वाधिक धावा करणारी खेळाडू स्मृती
स्मृती मंधानाचा विश्वविक्रम
HIGHEST RUN SCORER IN WOMENS T20I

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