स्मृती मंधाना @10000... अशी कामगिरी करणारी जगातील चौथी महिला क्रिकेटपटू

भारत आणि श्रीलंकेच्या महिला संघांमध्ये खेळल्या जाणाऱ्या टी-20 मालिकेतील चौथ्या सामन्यात, टीम इंडियाची स्टार ओपनिंग बॅट्समन स्मृती मंधानानं तिच्या कारकिर्दीतील एक मोठा टप्पा गाठला.

Smriti Mandhana 10000 Runs
स्मृती मंधाना (IANS Photo)
Published : December 29, 2025 at 10:23 AM IST

तिरुवनंतपुरम Smriti Mandhana 10000 Runs : भारत आणि श्रीलंका महिला क्रिकेट संघांमधील पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील चौथा सामना तिरुअनंतपुरम येथील ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. यात टीम इंडियानं 30 धावांनी विजय मिळवला. मात्र मालिकेतील पहिल्या तीन सामन्यांमध्ये निराशाजनक कामगिरी करणाऱ्या भारताची स्टार सलामीवीर स्मृती मंधाना चौथ्या सामन्यात तिच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टप्पा गाठत, पूर्वी फक्त तीन महिला खेळाडूंनी जिंकलेल्या एका खास क्लबमध्ये सामील झाली.

स्मृती मंधानाच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 10000 धावा : स्मृती मंधाना महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील सर्वोत्तम सलामीवीर फलंदाजांपैकी एक मानली जाते, तिनं क्रिकेटच्या तिन्ही स्वरुपात तिच्या कौशल्याचं प्रदर्शन केलं आहे. श्रीलंकेच्या महिला संघाविरुद्धच्या चौथ्या टी-20 सामन्यात तिनं 80 धावांची खेळी केली. यादरम्यान 27वी धाव घेताच तिनं, क्रिकेटच्या तिन्ही स्वरुपात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 10,000 धावा पूर्ण केल्या. यासह, स्मृती मंधाना महिला क्रिकेटमध्ये हा पराक्रम करणारी केवळ चौथी खेळाडू आणि दुसरी भारतीय खेळाडू ठरली. स्मृती मंधानापूर्वी, मिताली राज, सुझी बेट्स आणि चार्लोट एडवर्ड्स यांनी ही कामगिरी केली होती.

महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडू :

  • मिताली राज (भारत) - 10,868 धावा
  • सुझी बेट्स (न्यूझीलंड) - 10,652 धावा
  • शार्लोट एडवर्ड्स (इंग्लंड) - 10,273 धावा
  • स्मृती मांधाना (भारत) - 10,053* धावा
  • स्टेफनी टेलर (वेस्ट इंडिज) - 9,301 धावा

स्मृतीची आतापर्यंतची कामगिरी : स्मृती मंधानानं आतापर्यंत 117 वनडे सामने खेळले आहेत, त्यात तिनं 48.38 च्या सरासरीनं 5322 धावा केल्या आहेत आणि 157 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये 29.87 च्या सरासरीनं 4050 पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत. याशिवाय मंधानानं सात कसोटी सामने देखील खेळले आहेत, ज्यात 57.18 च्या सरासरीनं 629 धावा केल्या आहेत. स्मृती मंधाना सध्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत दुसऱ्या स्थानावर आहे.

