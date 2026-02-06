भारताविरुद्ध सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याबाबत श्रीलंकेचा पाकिस्तानला इशारा; 2009 च्या दहशतवादी हल्ल्याचा उल्लेख करत लिहिलं पत्र
टी-20 विश्वचषक 2026 उद्यापासून (7 फेब्रुवारी) सुरु होत आहे. स्पर्धा सुरु होण्यापूर्वी पाकिस्तानच्या अडचणी कमी होण्याची चिन्हं दिसत नाहीत.
Published : February 6, 2026 at 10:42 AM IST
मुंबई SLC Letter to PCB : टी-20 विश्वचषक 2026 उद्यापासून (7 फेब्रुवारी) सुरु होत आहे. स्पर्धा सुरु होण्यापूर्वी पाकिस्तानच्या अडचणी कमी होण्याची चिन्हं दिसत नाहीत. या टी-20 विश्वचषकात भारत विरुद्ध पाकिस्तान क्रिकेट संघात सामना 15 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. मात्र, पाकिस्तानने या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. श्रीलंका क्रिकेट बोर्डानं आता या प्रकरणात कारवाई केली आहे. जर या विश्वचषकात भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना झाला नाही तर त्यामुळं श्रीलंकेचं मोठं नुकसान होऊ शकतं. परिणामी, श्रीलंका क्रिकेट बोर्डानं पाकिस्तानला पत्र लिहिलं आहे, ज्यामध्ये 2009 च्या दहशतवादी हल्ल्याचाही उल्लेख केला आहे.
श्रीलंका बोर्डानं पीसीबीला लिहिलं पत्र : या दोन पानांच्या पत्रात, एसएलसीनं पीसीबीला कठीण काळात पाकिस्तानला श्रीलंकेनं दिलेल्या पाठिंब्याची आठवण करुन दिली आहे आणि बोर्डाला त्यांच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे. पत्रात असंही म्हटलं आहे की जर सामना नियोजनानुसार झाला नाही तर त्यामुळं श्रीलंकेचं मोठं आर्थिक, लॉजिस्टिक आणि प्रतिष्ठेचं नुकसान होऊ शकतं.
श्रीलंका बोर्डानं पीसीबीला त्यांच्या पत्रात काय लिहिलं? : पत्रात म्हटलं आहे की, "आम्ही हे नोंदवू इच्छितो की श्रीलंका आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषक 2026 ची आतुरतेनं वाट पाहत आहे, विशेषतः श्रीलंकेला नियुक्त केलेल्या सामन्यांचं यजमान ठिकाण असल्यानं, या सामन्यांशी संबंधित सर्व व्यावसायिक, ऑपरेशनल, लॉजिस्टिक आणि सुरक्षा व्यवस्था आधीच पूर्ण झाल्या आहेत, ज्यामध्ये भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्याच्या तिकिटांची विक्री समाविष्ट आहे." पत्रात पुढं म्हटलं आहे की चाहत्यांनी भारत-पाकिस्तान सामन्यासाठी तिकिटं खरेदी करण्यात मोठा रस दाखवला आहे, परंतु जर पाकिस्तान खेळला नाही तर त्यांचं मोठं नुकसान होईल.
श्रीलंका क्रिकेटचा पाकिस्तानला इशारा : श्रीलंकेनं पाकिस्तानला इशारा दिला की हा मोठा सामना न खेळल्यानं त्याचे प्रतिकूल परिणाम होतील. श्रीलंकेला आर्थिक आणि पर्यटन महसुलाचं नुकसान सहन करावं लागेल. श्रीलंकेनं पाकिस्तानला 2009 मध्ये श्रीलंकेच्या खेळाडूंवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याची आठवण करुन दिली, जेव्हा ते आव्हानात्मक आणि संवेदनशील परिस्थिती असूनही पाकिस्तानचा दौरा करत होते. इतर क्रिकेट संघ पाकिस्तानला भेट देत नसताना दोन्ही बोर्डांमधील परस्पर आदरातून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं श्रीलंका क्रिकेटनं म्हटलं आहे. श्रीलंका क्रिकेटनं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला भारताविरुद्ध सामना न खेळण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे.
