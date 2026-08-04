टीम इंडिया श्रीलंकेत खेळणार सराव सामना; कधी आणि किती वाजता होणार सुरु?
भारतीय क्रिकेट संघ आता श्रीलंकेविरुद्धच्या मालिकेची तयारी करत आहे. बीसीसीआयनं या मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा आधीच केली आहे.
Published : August 4, 2026 at 3:01 PM IST
मुंबई SL vs IND Test : भारतीय क्रिकेट संघ आता श्रीलंकेविरुद्धच्या मालिकेची तयारी करत आहे. बीसीसीआयनं या मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा आधीच केली होती, मात्र एका अनपेक्षित निर्णयात जसप्रीत बुमराहला संघातून वगळण्यात आलं आहे. आता संघाला त्याच्या अनुपस्थितीत खेळावं लागेल. मालिकेतील पहिला सामना 15 ऑगस्ट रोजी होणार आहे, पण त्याआधी भारतीय संघाला सराव सामना खेळण्याची संधी मिळणार आहे.
भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील सराव सामना कधी होणार : भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील पहिला कसोटी सामना शनिवार, 15 ऑगस्ट रोजी सुरु होईल. मात्र, त्याआधी एक सराव सामना खेळवला जाईल. हा सामना शुक्रवार, 7 ऑगस्ट रोजी सुरु होईल. याचा अर्थ आता खूप कमी दिवस उरले आहेत. मूळतः हा सामना चार दिवसांचा होणार होता, पण आता तो फक्त तीन दिवसांचा करण्यात आला आहे. म्हणजेच हा सामना रविवारी संपेल. हा कसोटी सामना असल्यानं तो दिवसा खेळला जाईल.
India Tour of Sri Lanka 2026🏏— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) August 2, 2026
Team India will play a 3-day warm-up game instead of the originally scheduled four-day fixture.
The warm-up fixture will commence on 7 August at the NCC Grounds, Colombo.
The India team is scheduled to arrive in Sri Lanka on 4th August.
The… pic.twitter.com/MW2jlIDraz
भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील सराव सामना किती वाजता सुरु होईल : या मालिकेत लाल चेंडूचा, दिवस-रात्र कसोटी सामना होणार नाही. शिवाय, चांगली बातमी ही आहे की भारत आणि श्रीलंका यांच्या वेळेत फारसा फरक नाही. त्यामुळं भारतीय वेळेनुसार तुलना केल्यास, सामना भारतात सकाळी 10:00 वाजता सुरु होईल. कसोटी क्रिकेटमध्ये साधारणपणे दररोज 90 षटकं असतात, मात्र या काळात पाऊस पडल्यास सामना पुढं सुरु राहील. याचा अर्थ सामना संध्याकाळी 5:00 वाजेपर्यंत चालेल.
भारतीय खेळाडूंना तेथील परिस्थिती आणि हवामानाशी जुळवून घेण्याची संधी : जरी या सामन्यामुळं कोणत्याही खेळाडूच्या खात्यात नवीन विक्रमांची भर पडणार नसली तरी, प्रत्यक्ष मालिकेपूर्वी भारतीय संघाच्या खेळाडूंना हवामान आणि परिस्थितीशी जुळवून घेणं महत्त्वाचं ठरेल. हा सराव सामना कोलंबो इथं खेळला जाईल. हा सामना भारतीय संघाची कसोटी मैदानावर परतण्याची तयारी निश्चित करेल. यामुळं अंतिम अकरा खेळाडूंचीही कल्पना येईल, जे 11 खेळाडू 15 ऑगस्ट रोजी मैदानात उतरतील.
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