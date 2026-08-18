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षटकारासह अर्धशतक आणि वर्ल्ड रेकॉर्ड, ऋषभ पंतकडून सिक्सची 'सेंच्युरी', विकेटकीपरची ऐतिहासिक कामगिरी

ऋषभ पंत याने पहिल्या कसोटीतील दुसऱ्या डावात अर्धशतक करत ऐतिहासिक कामगिरी केलीय. पंत 100 षटकार लगावणारा पहिला भारतीय आणि एकूण चौथा फलंदाज ठरलाय.

Rishabh Pant
ऋषभ पंत (IANS PHOTO)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 18, 2026 at 3:53 PM IST

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गॉल : टीम इंडियाचा युवा विकेटकीपर बॅट्समन ऋषभ पंत याने श्रीलंकेविरुद्धच्या पहिल्या टेस्ट मॅचमधील चौथ्या दिवशी (18 ऑगस्ट) इतिहास घडवला आहे. पंतने दुसऱ्या डावात अर्धशतकी खेळी साकारली. पंतने षटकार ठोकत अर्धशतक पूर्ण केलं आहे. पंतने या सिक्ससह वर्ल्ड रेकॉर्ड केला आहे. पंत टेस्ट क्रिकेटमध्ये वेगवान 100 सिक्स ठोकणारा पहिलाच आणि एकूण चौथा बॅट्समन ठरला आहे. पंतने याबाबतीत ॲडम गिलख्रिस्ट याचा रेकॉर्ड ब्रेक केला आहे. तसेच पंतने टेस्टमध्ये सिक्सची 'सेंच्युरी' करणारा पहिला भारतीय हा बहुमानही मिळवला आहे.

पंतचं कडक अर्धशतक :- पंतने दुसऱ्या डावात 69 चेंडूत 8 चौकार आणि 2 षटकारांसह 66 धावांची खेळी साकारली. पंतने लहीरु कुमारा याने टाकलेल्या डावातील 37 व्या षटकातील चौथ्या चेंडूवर षटकार लगावला. पंतने यासह 100 वेगवान कसोटी षटकार पूर्ण करत कारकीर्दीतील 20 व्या अर्धशतकांचा टप्पा गाठला आहे.

पंत टेस्ट क्रिकेटचा सिक्सर किंग :- पंतने सर्वात कमी डावांत आणि सर्वात कमी चेंडूंचा सामना करत 100 षटकार पूर्ण करण्याची कामगिरी करुन दाखवलीय. पंतने अवघ्या 89 डावांत 100 षटकार लगावले आहेत. तसेच पंतला 100 षटकार पूर्ण करण्यासाठी 4 हजार 918 चेंडूंचा सामना करावा लागला.

ॲडम गिलख्रिस्टचा रेकॉर्ड ब्रेक :- पंतने सर्वात वेगवान 100 कसोटी षटकारांबाबत ऑस्ट्रेलियाचा माजी फलंदाज ॲडम गिलख्रिस्ट याचा विक्रम मोडीत काढला आहे. गिलख्रिस्टने 132 डावांत आणि 6 हजार 578 चेंडूंत 100 कसोटी षटकार पूर्ण केले होते.

वीरेंद्र सेहवागला पछाडलं : आतापर्यंत भारताकडून एकाही फलंदाजाला कसोटीत षटकारांचा शतकी डाव साकारता आला नव्हता. पंतआधी भारतासाठी माजी विस्फोटक फलंदाज वीरेंद्र सेहवाग याने सर्वाधिक 91 षटकार लगावले होते.

कसोटीत 100 षटकार लगावणारे फलंदाज

  • बेन स्टोक्स : 138
  • ब्रँडन मॅक्युलम : 107
  • ऋषभ पंत : 100
  • ॲडम गिलख्रिस्ट : 100

श्रीलंकेसमोर 372 धावांचं आव्हान :- दरम्यान भारतीय संघाने श्रीलंकसमोर 372 धावांचं आव्हान ठेवलं आहे. भारताने दुसऱ्या डावात 193 धावा केल्या. तसेच भारताकडे पहिल्या डावातील 178 धावांची आघाडी होती.

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TAGGED:

RISHABH PANT
IND VS SL TEST
ऋषभ पंत
RISHABH PANT 100 SIXES

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