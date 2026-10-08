अरबी समुद्रात 17 किमी पोहून सहा वर्षीय आर्यचा विश्वविक्रम; विक्रमी कामगिरीनंतर साईबाबांच्या चरणी ट्रॉफी अर्पण
आर्यनं 2 ऑक्टोबर रोजी मुंबईत हा विक्रम आपल्या नावावर केला. तिनं साईबाबांचे दर्शन घेऊन आशिर्वाद घेतला.
Published : October 8, 2026 at 7:33 PM IST|
Updated : October 8, 2026 at 8:52 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर)- जिद्द आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर अवघ्या सहा वर्षांच्या चिमुकलीनं केलेली विक्रमी कामगिरी सध्या सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. आंध्र प्रदेशातील विजयवाडा येथील सहा वर्षीय आर्य नायकी हिनं मुंबईतील अरबी समुद्रात तब्बल 17 किलोमीटरचे अंतर पोहून पूर्ण करत आपल्या नावावर नवा जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला आहे. विशेष म्हणजे मध्यरात्रीच्या अंधारात अथांग समुद्रात सुरू केलेले हे आव्हान आर्यनं अवघ्या 3 तास 51 मिनिटांत पूर्ण केलं. या ऐतिहासिक कामगिरीनंतर आर्यनं आपल्या आई-वडिलांसह शिर्डी गाठून साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतले. विक्रमी कामगिरीत मिळालेली ट्रॉफी साईबाबांच्या चरणी अर्पण करून तिने आशीर्वाद घेतला.
विजयवाडा येथील जीआयजी इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये यूकेजीमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या आर्यनं 2 ऑक्टोबर रोजी मुंबईत हा विक्रम आपल्या नावावर केला. मुंबईतील अटल सेतूजवळून मध्यरात्री एक वाजता पोहण्यास सुरुवात करून तिने गेटवे ऑफ इंडिया पर्यंतचे 17 किलोमीटरचे अंतर अवघ्या 3 तास 51 मिनिटांत पूर्ण केलं. समुद्रात सर्वत्र अंधार खोल पाणी आणि मोठ्या लाटांचे आव्हान असतानाही आर्यने कोणतीही भीती न बाळगता आपले लक्ष्य पूर्ण केलं. अथांग समुद्रात मध्यरात्रीच्या वेळी पोहणे हे मोठ्या जलतरण पटूसाठीदेखील आव्हानात्मक मानले जाते. मात्र अवघ्या सहा वर्षांच्या आर्यने अत्यंत धैर्याने हे आव्हान स्वीकारलं. अंधारातही डोळे उघडे ठेवून तिने समुद्रातील 17 किलोमीटरचा प्रवास पूर्ण केला. सहा वर्षांच्या वयोगटात इतक्या कमी वेळेत समुद्रात 17 किलोमीटरचे अंतर पोहून पूर्ण करणारी ती जगातील पहिली आणि सर्वांत तरुण जलतरणपटू ठरल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या विक्रमी मोहिमेचे संपूर्ण आयोजन मुंबईचे नौदल अधिकारी संतोष पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले.
इतिहास घडवल्यानंतर आर्य आणि तिची आई डिंपल कृष्णा यांनी शिर्डी गाठली. आर्यनं साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतले. यावेळी आरतीला उपस्थित राहण्याची संधीही तिला मिळाली. साईबाबांच्या आरतीच्या वेळी आर्यनं आपल्या विक्रमी कामगिरीत मिळवलेली ट्रॉफी साईबाबांच्या चरणी ठेवून साईबाबांचे आशीर्वाद घेतले. साईबाबा संस्थानच्या व्यवस्थापनाकडून आर्य आणि तिच्या कुटुंबीयांसाठी दर्शन आणि आरतीची व्यवस्था करण्यात आली. दर्शनानंतर साईबाबा संस्थानचं उपकार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे यांच्या हस्ते आर्यचा शाल व साईबाबांची मूर्ती देऊन सत्कार करण्यात आला.
साईदर्शनानंतर ‘ईटीव्ही भारत’शी बोलताना आर्यची आई डिंपल कृष्णा यांनी सांगितलं की, आर्यला लहानपणापासूनच साहसाची आणि पोहण्याची प्रचंड आवड आहे. यापूर्वी गेल्या वर्षी तिनं जर्मनी ते ऑस्ट्रिया दरम्यान समुद्रातील 6. 3 किलोमीटरचे अंतर यशस्वीपणे पोहून पूर्ण केलं होतं. त्यानंतर यंदा मुंबईतील 17 किलोमीटरचा अधिक खडतर टप्पा तिने पूर्ण करून आपल्या कामगिरीत आणखी एक मानाचा तुरा रोवला आहे. मध्यरात्रीच्या अंधारात अथांग समुद्रात आर्यनं दाखवलेले धैर्य आणि आत्मविश्वास शब्दांत व्यक्त करणं कठीण आहे. सहा वर्षांच्या मुलीनं एवढं मोठं आव्हान स्वीकारून ते यशस्वीपणे पूर्ण करणे ही आमच्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. साईबाबांच्या कृपेनं आणि आशीर्वादानेच हे सर्व शक्य झाले, अशी भावना डिंपल कृष्णा यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, आपल्या लहानग्या निरागस शैलीत आर्यनंही ओम साईराम.. थँक्यू साईबाबा असे म्हणत साईबाबांच्या दर्शनाचा आनंद व्यक्त केला. तिच्या या विक्रमी कामगिरीचे आणि साईदर्शनाचे उपस्थित भाविकांकडून कौतुक करण्यात आले.