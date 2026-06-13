82/3 ते 107/10... सहा वेळच्या विश्वविजेत्यासमोर आफ्रिकेची घसरगुंडी; वेअरहॅमच्या अष्टपैलू खेळीनं कांगारुंची विजयी सुरुवात
जॉर्जिया वेअरहॅमच्या अष्टपैलू कामगिरीमुळं आणि फोबी लिचफिल्डच्या वेगवान अर्धशतकामुळं ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट संघानं पहिल्या सामन्यात दमदार विजय मिळवला.
Published : June 13, 2026 at 11:40 PM IST
मँचेस्टर Australia Women Beat South Africa Women : जॉर्जिया वेअरहॅमच्या अष्टपैलू कामगिरीमुळं आणि फोबी लिचफिल्डच्या वेगवान अर्धशतकामुळं ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट संघानं शनिवारी इथं दक्षिण आफ्रिकेला 65 धावांनी पराभूत करुन महिला टी-20 विश्वचषकात शानदार सुरुवात केली. 'अ' गटातील या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना, सहा वेळच्या विजेत्या ऑस्ट्रेलियानं लिचफिल्डच्या 24 चेंडूंतील 50 धावांच्या जोरावर आठ गडी गमावून 172 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, दक्षिण आफ्रिकेचा संघ 16.4 षटकांत 107 धावांवर सर्वबाद झाला.
वेअरहॅमची अष्टपैलू खेळी : सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना कांगारुंकडून लिचफिल्डनं आपल्या खेळीत नऊ चौकार आणि एक षटकार मारला, तर एलिस पेरीनं 26 चेंडूंत 36 आणि वेअरहॅमनं 22 चेंडूंत 32 धावांचं योगदान दिलं. पेरी आणि वेअरहॅमनं 38 चेंडूंत पाचव्या विकेटसाठी 58 धावांची भागीदारी केली. सामनावीर जॉर्जिया वेअरहॅमनं गोलंदाजीतही उत्कृष्ट कामगिरी करत 2.4 षटकांत 13 धावा देऊन तीन बळी घेतले. सोफी मोलिन्यू आणि अलाना किंग यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले, तर किम गार्थ आणि ॲशले गार्डनर यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.
आफ्रिकेची फलंदाजी ढासाळली : प्रत्युत्तरात लक्ष्याचा पाठलाग करताना, दक्षिण आफ्रिकेनं चांगली सुरुवात केली आणि 11व्या षटकानंतर 77 धावांवर तीन गडी बाद असतानाही ते सामन्यात टिकून होते. मात्र यानंतर संघानं नियमित अंतरानं विकेट गमावल्या आणि धावगतीच्या दबावाखाली त्यांचा डाव कोसळला. कर्णधार लॉरा वॉल्व्हार्डनं दक्षिण आफ्रिकेसाठी सर्वाधिक 44 धावा केल्या, तर नादिन डी क्लर्कनं 25 धावांचं योगदान दिलं. ऑस्ट्रेलियाचा पुढील सामना 17 जून रोजी बांगलादेशशी होईल, तर दक्षिण आफ्रिकेचा सामना त्याच दिवशी पाकिस्तानशी होईल.
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