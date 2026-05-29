Singapore Open 2026: उपांत्यपूर्व फेरीत पी.व्ही. सिंधूचा पराभव; 48 मिनिटांत दोन सेटमध्ये गमावला सामना
भारतीय बॅडमिंटन स्टार पीव्ही सिंधूच्या हाती पुन्हा एकदा निराशा आली आहे. सिंगापूर ओपनमध्ये आन से यंगनं दमदार कामगिरी करत तिला अवघ्या 48 मिनिटांत पराभूत केलं.
Published : May 29, 2026 at 3:53 PM IST
Singapore Open 2026 : भारतीय बॅडमिंटन स्टार पीव्ही सिंधूला पुन्हा एकदा निराशेचा सामना करावा लागला आहे. सिंगापूर ओपनमध्ये आन से यंगनं दमदार कामगिरी करत तिला अवघ्या 48 मिनिटांत पराभूत केलं. उपांत्यपूर्व फेरीच्या सामन्यात पीव्ही सिंधूचा यांगनं 21-17, 21-14 असा पराभव केला. या विजयासह आन से यंगनं उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आहे. तिचा सामना चेन यू फेई आणि टोमोका मियाझाकी यांच्यातील सामन्याच्या विजेत्याशी होईल.
Indian badminton ace PV Sindhu bows out of Singapore Open after losing 17-21 14-21 to World No.1 An Se Young of Korea in quarterfinals. pic.twitter.com/f27wW70PNg— Press Trust of India (@PTI_News) May 29, 2026
सरळ दोन सेटमध्ये पराभव : भारताची ऑलिम्पिक पदक विजेती सिंधूनं या सामन्यात जागतिक क्रमवारीत अव्वल असलेल्या खेळाडूला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तिला एकही गेम जिंकता आला नाही. आन से यंगचा आक्रमक खेळ आणि तिची बुद्धिमत्ता या भारतीय स्टारला रोखता आली नाही. आन से यंगनं सुरुवातीपासूनच वर्चस्व गाजवलं आणि पहिल्या गेममध्ये 11-7 अशी आघाडी घेतली. पीव्ही सिंधूनं जोरदार पुनरागमन करत स्कोअर 13-14 वर आणला. आन से यंगनं लगेचच आघाडी घेत स्कोअर 18-13 असा केला. 24 मिनिटांच्या तीव्र रॅलींनंतर, जागतिक क्रमवारीत अव्वल असलेल्या आन से यंगनं या उपांत्यपूर्व फेरीच्या सामन्यातील पहिला गेम 21-17 नं जिंकला.
दुसऱ्या सेटमध्येही निराशजनक कामगिरी : दुसऱ्या गेममध्येही भारतीय स्टार सिंधूची कामगिरी निराशाजनक होती. यंगनं आपल्या बॅकहँड आणि धारदार फटक्यांनी तिला सतत अडचणीत आणलं. या गेममध्ये या दक्षिण कोरियन खेळाडूने आपला जागतिक क्रमवारीत अव्वल दर्जा सिद्ध केला. सिंधूनं मागील गेममध्ये 17 गुण मिळवले होते, पण दुसरा गेम ती 14-21 नं हरली.
WELL PLAYED PV SINDHU! 🙌❤️ https://t.co/oAHdyNhcN6— The Khel India (@TheKhelIndia) May 29, 2026
आयुष शेट्टी पराभूत : दरम्यान आशियाई चॅम्पियनशिपच्या अंतिम फेरीत पोहोचलेला उदयोन्मुख भारतीय बॅडमिंटनपटू आयुष शेट्टी, पुरुष एकेरीच्या 65 मिनिटांच्या सामन्यात विश्व चॅम्पियनशिप कांस्यपदक विजेता व्हिक्टर ॲक्सेलसेनकडून 21-11, 14-21, 12-21 असा पराभूत झाल्यानं स्पर्धेतून बाहेर पडला. महिला एकेरीमध्ये माजी विश्व ज्युनियर चॅम्पियन आणि आठवी मानांकित तोमोका मियाझाकीकडून 14-21, 10-21 नं पराभूत झाल्यानं युवा उन्नती हुडा देखील स्पर्धेतून लवकर बाहेर पडली.
हेही वाचा :