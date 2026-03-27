"माझी योग्यता सिद्ध करण्याची गरज नाही", IPL पूर्वी गिलचं टीकाकारांना प्रत्युत्तर; इम्पॅक्ट प्लेयर नियमावर प्रश्न

Published : March 27, 2026 at 10:16 AM IST

अहमदाबाद Shubman Gill : भारताचा वनडे आणि कसोटी कर्णधार तसंच आयपीएल 2026 मध्ये गुजरात टायटन्सचा कर्णधार असलेल्या शुभमन गिलनं आयपीएल सुरु होण्यापूर्वी माध्यमांशी अनेक महत्त्वाच्या गोष्टींवर संवाद साधला. गिलनं त्याच्या क्षमतेवर शंका घेणाऱ्या टीकाकारांनाही प्रत्युत्तर दिलं. इतकंच नाही तर, या खेळाडूनं टी-20 विश्वचषक 2026 मधून वगळल्याबद्दल आणि बीसीसीआयच्या 'इम्पॅक्ट रुल'बद्दल एक महत्त्वपूर्ण विधान केलं. शुभमन गिलनं म्हटलं की, जरी त्याला टी-20 विश्वचषक 2026 मधून वगळण्यात आलं असलं तरी, त्याला आयपीएलमध्ये काहीही सिद्ध करण्याची गरज नाही. गिल टी-20 फॉरमॅटमध्ये भारताचा उपकर्णधार होता, परंतु खराब कामगिरी केल्यामुळं त्याला संघातून वगळण्यात आलं.

मला काहीही सिद्ध करायचं नाही : टी-20 विश्वचषक संघातून वगळल्यानंतर आयपीएलमध्ये काही सिद्ध करणार का, असा प्रश्न शुभमन गिलला विचारण्यात आला. यावर गिलनं उत्तर दिलं, "अजिबात नाही, तुम्ही माझे तीन-चार सीझन पाहिले तर, आयपीएलमध्ये माझ्या सर्वाधिक धावा आहेत, त्यामुळं मला या सीझनमध्ये काही सिद्ध करण्याची गरज आहे असं मला वाटत नाही. मी चार वर्षांपासून या संघाकडून खेळत आहे आणि मला वाटतं की एक संघ म्हणून आम्ही चांगली कामगिरी केली आहे. मला वाटतं की एक फलंदाज म्हणूनही मी चांगली कामगिरी केली आहे, त्यामुळं मला कोणालाही माझी योग्यता सिद्ध करण्याची गरज आहे असं मला वाटत नाही." गिलनं आयपीएलमध्ये दमदार कामगिरी केली आहे. त्यानं गेल्या सीझनमध्ये 650 धावा, त्याआधीच्या वर्षी 426 धावा आणि 2023 मध्ये 890 धावा केल्या. शुभमन गिलनं पुढं सांगितले की, तो गेल्या चार वर्षांपासून जे करत आहे तेच पुढंही करत राहील. तो म्हणाला, "एक संघ म्हणून आम्हाला सातत्यपूर्ण कामगिरी करावी लागेल आणि आम्ही तेच करत आहोत." जर आम्ही असंच करत राहिलो, तर आम्ही पुन्हा एकदा आयपीएल ट्रॉफी जिंकू.

इम्पॅक्ट प्लेयर नियमावर गिलची टीका : शुभमन गिलनं आयपीएलमधील इम्पॅक्ट प्लेयर नियमावरही टीका केली. त्यानं असं म्हटलं की हा नियम खेळातून कौशल्य काढून टाकतो. रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या आणि अक्षर पटेल यांनीही या नियमाविरोधात आवाज उठवला आहे. गिल म्हणाला, "व्यक्तिशः, मला वाटत नाही की इम्पॅक्ट प्लेअरची गरज आहे. माझा विश्वास आहे की क्रिकेट हा साधारणपणे 11 खेळाडूंचा खेळ आहे आणि आम्ही ज्या खेळपट्ट्यांवर खेळतो, तिथं अतिरिक्त फलंदाज जोडल्याने खेळातील कौशल्य कमी होतं."

अनेक खेळाडूंचा नियमाला विरोध : गिल पुढं म्हणाला, "या खेळासाठी एका विशिष्ट कौशल्याची पातळी आवश्यक आहे. जेव्हा तुमच्याकडे फलंदाजांची संख्या निश्चित असते आणि तुमचे काही फलंदाज बाद होतात, तेव्हाही धावफलक पुढं सरकवत ठेवण्यासाठी आणि तुमच्या संघाला चांगली धावसंख्या गाठण्यास मदत करण्यासाठी चांगल्या कौशल्याची गरज असते. पण त्या अतिरिक्त खेळाडूच्या समावेशामुळं खेळ एकतर्फी होत आहे आणि कौशल्याची कमतरता निर्माण होत आहे. मला वाटतं की सपाट खेळपट्टीवर 220 धावांचा पाठलाग करण्यापेक्षा कठीण खेळपट्टीवर 160 ते 180 धावांचा पाठलाग करणं अधिक आव्हानात्मक आहे." गिल व्यतिरिक्त, इतर मोठ्या खेळाडूंनीही या नियमाला विरोध केला आहे, त्यामुळं आयपीएल 2028 पासून इम्पॅक्ट प्लेअरचा नियम संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे.

