223 धावांच्या खेळीनं गिल बनला ODI क्रिकेटचा 'बादशाह'! सचिन-सेहवागसह 8 दिग्गजांना टाकलं मागे
भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार शुभमन गिलनं वनडे सामन्यांमध्ये आपलं दुसरं द्विशतक झळकावलं आहे. या खेळीत त्यानं भरपूर विक्रम केले.
Published : October 1, 2026 at 9:51 AM IST
गुवाहाटी Shubman Gill Records : भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार शुभमन गिलनं वनडे सामन्यांमध्ये आपलं दुसरं द्विशतक झळकावलं आहे. त्यानं 2023 मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध 208 धावा केल्या होत्या. त्यानंतर 2026 मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध कर्णधार म्हणून आपलं दुसरं द्विशतक झळकावलं. विशेष म्हणजे हे सर्वात जलद वनडे द्विशतक असून, त्यानं इशान किशनचा जागतिक विक्रम मोडला आहे.
Simply 2️⃣ G0️⃣0️⃣D 🤌— BCCI (@BCCI) September 30, 2026
Captain @ShubmanGill was at his absolute best tonight in Guwahati 💙💯💯
Relive his knock ▶️ https://t.co/erDe5T7xvQ#TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ pic.twitter.com/EXpqaKuuCt
वनडे क्रिकेटमध्ये 13वं द्विशतक : वनडे सामन्यांमध्ये एकापेक्षा जास्त द्विशतकं झळकावणारा शुभमन हा दुसरा फलंदाज ठरला आहे. त्याच्या आधी केवळ रोहित शर्मानं हा पराक्रम केला होता. सचिन तेंडुलकर, वीरेंद्र सेहवाग, इशान किशन आणि ख्रिस गेल यांच्यासह इतर आठ फलंदाजांनी प्रत्येकी एक वनडे द्विशतक झळकावलं आहे. गिलनं या बाबतीत या आठही फलंदाजांना मागे टाकले आहे. वनडे क्रिकेटमधील हे 13वं द्विशतक आहे. गिलनं ग्लेन मॅक्सवेलचा विक्रम मोडून वनडे सामन्यात सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होण्याचा मानही मिळवला आहे.
𝗗𝗢𝗨𝗕𝗟𝗘 𝗖𝗘𝗡𝗧𝗨𝗥𝗬 💯💯— BCCI (@BCCI) September 30, 2026
Take a bow, skipper! 🙇♂️
Shubman Gill smashes the fastest ODI double hundred 🫡
Updates ▶️ https://t.co/6XCYRtZLAi#TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @ShubmanGill pic.twitter.com/2gizUXMAnT
वनडे सामन्यांमधील सर्वात जलद द्विशतकं -
- 117 चेंडू: शुभमन गिल, विरुद्ध वेस्ट इंडिज, गुवाहाटी 2026
- 126 चेंडू: इशान किशन, विरुद्ध बांगलादेश, चट्टोग्राम 2022
- 128 चेंडू: ग्लेन मॅक्सवेल, विरुद्ध अफगाणिस्तान, वानखेडे, 2023
- 136 चेंडू: पथुम निस्संका, विरुद्ध अफगाणिस्तान, पल्लिकेले, 2024
- 138 चेंडू: ख्रिस गेल, विरुद्ध झिम्बाब्वे, कॅनबेरा, 2015
वनडे सामन्यांमध्ये धावांचा पाठलाग करताना सर्वोच्च खेळी -
- 223 नाबाद: शुभमन गिल, विरुद्ध वेस्ट इंडिज, गुवाहाटी 2026
- 201 नाबाद: ग्लेन मॅक्सवेल, विरुद्ध अफगाणिस्तान, वानखेडे 2023
- 193 नाबाद: फखर जमान, विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, जोहान्सबर्ग 2021
- 185 नाबाद: शेन वॉटसन, विरुद्ध बांगलादेश, मिरपूर 2011
- 183 नाबाद: एम.एस. धोनी, विरुद्ध श्रीलंका, जयपूर 2005
- 183: विराट कोहली, विरुद्ध पाकिस्तान, मीरपूर 2012
वनडे सामन्यांमधील तिसरी सर्वोच्च खेळी : शुभमन गिल 223 धावांवर नाबाद राहिला. फलंदाजानं केलेली ही वनडे सामन्यांमधील तिसरी सर्वोच्च खेळी आहे. यापूर्वी रोहित शर्मानं 264 आणि न्यूझीलंडच्या मार्टिन गुप्टिलनं 237 धावा केल्या होत्या. कर्णधार म्हणून वनडे सामन्यांमध्ये सर्वोच्च धावसंख्या करणारा फलंदाज म्हणूनही गिलनं विक्रम केला. त्यानं वीरेंद्र सेहवागचा 219 धावांचा विक्रम मोडला. आतापर्यंत, वनडे सामन्यात धावांचा पाठलाग करताना सर्वोच्च खेळीचा भारतीय विक्रम महेंद्रसिंग धोनी आणि विराट कोहली यांच्या नावावर होता. धोनीनं श्रीलंकेविरुद्ध प्रत्येकी 183 धावा आणि विराटनं पाकिस्तानविरुद्ध प्रत्येकी 183 धावा केल्या होत्या. गिल वनडे सामन्यांमध्ये एकूण सर्वोच्च धावसंख्या करणारा फलंदाजही ठरला आहे. यापूर्वी ग्लेन मॅक्सवेलनं ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 201 धावा केल्या होत्या.
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