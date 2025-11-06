ETV Bharat / sports

खराब कामगिरीनंतरही गिलला संघात स्थान, जैस्वाल आणि सॅमसनला चांगली कामगिरी करुनही मिळेना संधी; पाहा आकडेवारी

ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे आणि टी-20 मालिकेत शुभमन गिलची कामगिरी आतापर्यंत निराशाजनक राहिली आहे. गेल्या सहा डावांमध्ये त्यानं एकदाही 50 धावांचा टप्पा ओलांडलेला नाही.

Shubman Gill
शुभमन गिल (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 6, 2025 at 10:08 AM IST

2 Min Read
नवी दिल्ली Shubman Gill : आतापर्यंत अपेक्षेनुसार कामगिरी न करणारा भारतीय टी-20 क्रिकेट संघाचा उपकर्णधार शुभमन गिल गुरुवारी ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या चौथ्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात मोठी धावसंख्या उभारण्याचा प्रयत्न करेल, जिथं भारतीय संघ विजयाचा प्रबळ दावेदार म्हणून सुरुवात करेल. तीन सामन्यांनंतर मालिका सध्या 1-1 अशी बरोबरीत आहे, परंतु काही प्रमुख खेळाडूंच्या अनुपस्थितीमुळं ऑस्ट्रेलियन संघ थोडा कमकुवत दिसत आहे.

मालिकेत आघाडी घेण्याची भारताला संधी : जोश हेझलवूडची अनुपस्थिती मागील सामन्यात स्पष्ट फरक होता, जेव्हा भारतानं मालिका बरोबरीत आणण्यासाठी 186 धावांचं लक्ष्य गाठलं होतं. ऑस्ट्रेलियाला चौथ्या सामन्यात ट्रॅव्हिस हेडचीही उणीव भासेल, कारण सलामीवीराला अ‍ॅशेसची तयारी करण्यासाठी शेफील्ड शिल्डमध्ये खेळायचं आहे. या दोन प्रमुख खेळाडूंच्या अनुपस्थितीत, गाब्बा इथं होणाऱ्या अंतिम सामन्यापूर्वी 2-1 अशी आघाडी घेण्याची ही भारताची सर्वोत्तम संधी आहे.

शुभमन गिलचा फॉर्म खराब : कसोटी आणि एकदिवसीय कर्णधार शुभमन गिलचा फॉर्म भारतीय संघ व्यवस्थापनासाठी थोडा चिंताजनक असू शकतो, कारण त्यानं सध्याच्या ऑस्ट्रेलियन दौऱ्यात आतापर्यंत सहा सामने खेळले आहेत आणि एकही अर्धशतक झळकावलेलं नाही. वनडे मालिकेच्या सुरुवातीपासून, त्याची धावसंख्या 10, 9, 24, नाबाद 37, 5 आणि 15 होती. तो फक्त एकदाच चांगल्या फॉर्ममध्ये दिसला आहे, कॅनबेरामध्ये, जेव्हा त्यानं कर्णधार सूर्यकुमार यादवसोबत चांगली भागीदारी केली. पावसामुळं तो सामना रद्द झाला. गिलला हालचाल दाखवणाऱ्या पूर्ण लांबीच्या चेंडूंमध्ये संघर्ष करावा लागला. चिंताजनक बाब म्हणजे, गिलला अद्याप त्याची परिचित लय सापडलेली नाही.

निराशजनक कामगिरी : जानेवारी 2023 पासून टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भारतीय सलामीवीर फलंदाजांच्या कामगिरीनुसार, शुभमन गिल सरासरीच्या बाबतीत यशस्वी जैस्वाल आणि संजू सॅमसनपेक्षा खाली आहे. गिलनं जानेवारी 2023 पासून 30 डावांमध्ये 28.73 च्या सरासरीनं 747 धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये तीन अर्धशतकं आणि एक शतक समाविष्ट आहे. गिलचा स्ट्राइक रेट 141.20 आहे. या कालावधीत संजू सॅमसनचा विक्रम 13 डावांचा आहे ज्यामध्ये त्यानं 34.75 च्या सरासरीनं 417 धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये तीन शतकं समाविष्ट आहेत. जानेवारी 2023 पासून आतापर्यंत यशस्वी जैस्वालच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमधील कामगिरीवरुन असं दिसून येतं की त्यानं 22 डावांमध्ये 36.15 च्या सरासरीनं 723 धावा केल्या आहेत, ज्यात पाच अर्धशतकं आणि एक शतक समाविष्ट आहे.

