शुभमन गिलनं पाचव्यांदा जिंकला 'आयसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ' पुरस्कार; शफाली वर्मानं दुसऱ्यांदा पटकावला पुरस्कार
शुभमन गिलनं पाचव्यांदा 'आयसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ' (ICC Player of the Month) पुरस्कार जिंकला, तर शफाली वर्मानं दुसऱ्यांदा हा मान मिळवला आहे.
Published : October 13, 2026 at 11:57 AM IST
मुंबई: वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत शानदार कामगिरी केल्यानंतर भारतीय कर्णधार शुभमन गिलनं पाचव्यांदा 'आयसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ' पुरस्कार पटकावला आहे. त्याच वेळी, सलामीवीर शफाली वर्मानं आशिया कप आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धांमधील उत्कृष्ट कामगिरीच्या जोरावर हा पुरस्कार दुसऱ्यांदा जिंकला. एकाच क्रिकेट मंडळाच्या (बोर्डाच्या) खेळाडूंनी हे दोन्ही पुरस्कार जिंकण्याची ही पाचवी वेळ आहे आणि भारतासाठी ही तिसरी वेळ आहे.
India batting superstar becomes the first-ever five-time ICC Men's Player of the Month winner after a run-filled series against West Indies 🌟 Find out the winner ➡️ https://t.co/vfMePK59UQ https://t.co/LszB7cqD7C— ICC (@ICC) October 13, 2026
अंतिम यादीत असलेली इतर महत्त्वाची नावे: पुरुष गटात भारताचा अभिषेक शर्मा आणि झिम्बाब्वेचा कर्णधार सिकंदर रझा यांचा समावेश होता. महिला गटात श्रीलंकेची कर्णधार चमारी अथापथू आणि भारताची डावखुरी फिरकीपटू श्री चरणी यांचा विचार करण्यात आला होता. यापूर्वी जसप्रीत बुमराह आणि स्मृती मानधना (जून 2024), तसंच अभिषेक शर्मा आणि स्मृती मानधना (सप्टेंबर 2025) यांनी हा दुहेरी सन्मान मिळवला होता.
गिलचा विक्रम : वेस्ट इंडिजची कर्णधार हेली मॅथ्यूज ही एकमेव अशी दुसरी खेळाडू आहे, जिनं हा पुरस्कार पाच वेळा जिंकला आहे. गिलनं यापूर्वी जानेवारी आणि सप्टेंबर 2023, तसंच फेब्रुवारी आणि जुलै 2025 मध्ये हा पुरस्कार जिंकला होता. तिरुवनंतपुरममधील पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात त्याने 110 धावांची शानदार खेळी केली. त्यानंतर, त्यानं 133 चेंडूत 223 धावा करत वेगवान द्विशतक झळकावलं होतं. भारतानं 406 धावांचं प्रचंड लक्ष्य आठ गडी आणि 39 चेंडू राखून यशस्वीपणे गाठलं होतं.
India batter’s exploits in the Women’s Asia Cup and the Asian Games reward her with September’s ICC Women’s Player of the Month award 🎖️ Find out the winner ➡️ https://t.co/ldxABLBp0I https://t.co/2bStmpL0Jj— ICC (@ICC) October 13, 2026
पुरस्कार मिळाल्याचा आनंद: गिल म्हणाला, "पाचव्यांदा हा पुरस्कार मिळाल्याचा मला आनंद आहे. मी निवड समितीचा आभारी आहे. घरच्या प्रेक्षकांसमोर यशस्वी पाठलाग करताना धावा केल्यामुळं हा क्षण अधिकच खास ठरला. एकदिवसीय क्रिकेटचा वेग वाढला आहे; खेळपट्टी आणि लक्ष्यानुसार त्वरित निर्णय घ्यावे लागतात. पुढील वर्षी दक्षिण आफ्रिकेत होणाऱ्या विश्वचषकासाठी आम्ही आमची कामगिरी उंचावत आहोत."
शेफालीची पुन्हा चमक: गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये नवी मुंबईत झालेल्या विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सामना जिंकून देणारी खेळी केल्यानंतर शेफालीनं यापूर्वी हा पुरस्कार जिंकला होता. आशिया चषकात तिनं 184.61 च्या स्ट्राईक रेटनं 360 धावा केल्या आणि सहा बळीही घेतले होते; तसंच ती स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करणारी खेळाडू ठरली होती. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत तिनं बांगलादेशविरुद्धच्या उपांत्य सामन्यात नाबाद शतक आणि श्रीलंकेविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात 48 धावांची खेळी केली होती.
पुरस्कार मिळाल्यावर अविश्वसनीय वाटलं: शेफाली म्हणाली, "हा पुरस्कार पुन्हा मिळणे हा एक अविश्वसनीय सन्मान आहे. आशिया चषक आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील विजयांमध्ये योगदान देणे अत्यंत समाधानकारक होतं. आगामी महिन्यांत चांगली कामगिरी करण्याचा माझा निर्धार आहे. मी फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफीसाठी उत्सुक आहे. विश्वचषक जिंकल्याची आठवण अजूनही ताजी आहे."
हे वाचलंत का :