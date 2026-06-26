विरेंद्र सेहवाग ते श्रेयस अय्यर... T20I क्रिकेटमध्ये भारताचं नेतृत्व करणारे शिलेदार कोण?
श्रेयस अय्यर आता टीम इंडियाचा नवीन टी-20 कर्णधार असेल. 2026 च्या सुरुवातीला भारतानं टी-20 विश्वचषक जिंकला होता, तेव्हा सूर्यकुमार यादव संघाचं नेतृत्व करत होता.
Published : June 26, 2026 at 2:44 PM IST
बेलफास्ट Shreyas Iyer : श्रेयस अय्यर आता टीम इंडियाचा नवीन टी-20 कर्णधार असेल. 2026 च्या सुरुवातीला भारतानं टी-20 विश्वचषक जिंकला होता, तेव्हा सूर्यकुमार यादव संघाचं नेतृत्व करत होता. मात्र, सूर्याला अशा प्रकारे कर्णधारपदावरुन हटवलं जाईल आणि त्याला बाहेरचा रस्ता दाखवला जाईल, अशी कोणालाच अपेक्षा नव्हती. दरम्यान, तुम्हाला हे माहित असलं पाहिजे की आतापर्यंत किती खेळाडूंनी टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये टीम इंडियाचं कर्णधारपद भूषवलं आहे.
Captain Shreyas Iyer 👑— Cricbuzz (@cricbuzz) June 25, 2026
The 1st T20I against Ireland tomorrow will mark Shreyas Iyer's first game as Indian captain
📸: BCCI pic.twitter.com/LWTI0LAmXT
वीरेंद्र सेहवाग हा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये टीम इंडियाचा पहिला कर्णधार : वीरेंद्र सेहवाग हा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भारताचा पहिला कर्णधार होता. मात्र, त्यानं केवळ एकाच सामन्यात संघाचं नेतृत्व केलं, जो सामना सेहवागनं जिंकला. त्यानंतर एम.एस. धोनी कर्णधार झाला. त्यानं दीर्घकाळ संघाचं नेतृत्व केलं. मात्र, यादरम्यान इतर अनेक खेळाडूंनीही कर्णधारपदाची भूमिका स्वीकारली. धोनीनं आपल्या कारकिर्दीत एकूण 70 सामन्यांमध्ये कर्णधारपद भूषवलं, त्यापैकी 42 सामने जिंकले. सुरेश रैनानं तीन सामन्यांमध्ये संघाचं नेतृत्व केलं आणि ते सर्व सामने जिंकले. अजिंक्य रहाणेनं दोन सामन्यांमध्ये कर्णधारपद भूषवलं आणि एक सामना जिंकला.
विराट कोहलीनंही केलं दीर्घकाळ संघाचं नेतृत्व : यानंतर विराट कोहलीचे युग आलं. त्यानंही दीर्घकाळ संघाचं नेतृत्व केलं. कोहलीनं 48 सामन्यांमध्ये संघाचं नेतृत्व केलं आणि 32 सामने जिंकले. या काळात काही खेळाडूंनीही कर्णधाराची भूमिका बजावली. शिखर धवननं तीन सामन्यांमध्ये संघाचं नेतृत्व केलं आणि एक सामना जिंकला. ऋषभ पंतनं चार सामन्यांमध्ये कर्णधारपद भूषवलं आणि दोन सामने जिंकले. केएल राहुलनं एका सामन्यात संघाचं नेतृत्व केलं आणि तो सामना जिंकला. जसप्रीत बुमराह आणि ऋतुराज गायकवाड यांनी प्रत्येकी दोन सामन्यांमध्ये कर्णधारपद भूषवलं आणि ते जिंकले.
🇮🇳 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐃𝐀𝐘! ☘️🔥— Cricket Gyan (@cricketgyann) June 26, 2026
A new chapter begins. 🌟
The fearless youngster Vaibhav Sooryavanshi gears up for another big stage, while Shreyas Iyer leads Team India into a fresh era. 💙
New faces. New leadership. Same mission — 🇮🇳
Can India start the series with a statement win… pic.twitter.com/6m29hWGJaA
रोहित शर्मानंही केलं दीर्घकाळ संघाचं नेतृत्व : रोहितनं एकूण 62 सामन्यांमध्ये संघाचं नेतृत्व केलं आणि 50 सामने जिंकले. हार्दिक पांड्यानं 16 सामन्यांमध्ये संघाचं नेतृत्व केलं आणि 10 सामने जिंकले. शुभमन गिलनंही पाच सामन्यांमध्ये संघाचं नेतृत्व केलं आणि त्यापैकी चार सामने जिंकले. यानंतर सूर्यकुमार यादवचा नंबर होता.
श्रेयस अय्यर टीम इंडियाचा 15वा टी-20 कर्णधार : सूर्यकुमार यादवनं टीम इंडियाचे 50 सामन्यांमध्ये नेतृत्व केलं असून, त्यापैकी 42 सामने जिंकले आहेत. त्याच्या कर्णधारपदाखाली भारतानं 2026 चा विश्वचषक जिंकला होता, मात्र आता तो संघाबाहेर आहे. 26 जूनच्या संध्याकाळी जेव्हा श्रेयस अय्यर आयर्लंडविरुद्ध मैदानात उतरेल, तेव्हा तो भारताचा 15वा टी-20 कर्णधार असेल. कर्णधार म्हणून तो कशी कामगिरी करतो आणि किती काळ कर्णधारपदी कायम राहतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
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