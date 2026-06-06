भारतीय क्रिकेटमध्ये विश्वविजेत्या कर्णधाराचा 'सूर्या'स्त! UK दौऱ्यासाठी नव्या कर्णधारासह संघ जाहीर, 15 वर्षीय खेळाडूही संघात
भारतीय क्रिकेट संघ या महिन्याच्या अखेरीस आयर्लंड आणि इंग्लंडचा दौरा करणार आहे. यासाठी BCCI नं संघाची घोषणा केली आहे.
Published : June 6, 2026 at 1:15 PM IST
मुंबई Squad For Ireland and England Tour : भारतीय क्रिकेट संघ या महिन्याच्या अखेरीस आयर्लंड आणि इंग्लंडचा दौरा करणार आहे. या दौऱ्याची सुरुवात आयर्लंडविरुद्ध दोन टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांच्या मालिकेनं होईल. 2026 चा टी-20 विश्वचषक जिंकल्यानंतर भारतीय संघ प्रथमच इंग्लंडमध्ये खेळणार आहे. त्यानंतर भारतीय संघ टी-20 आणि वनडे मालिका खेळण्यासाठी इंग्लंडला जाईल. अशातच भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानं (BCCI) आज या दोन्ही दौऱ्यांसाठी संघाची घोषणा केली आहे, यात संघात अनेक मोठे बदल दिसून आले आहेत.
Presenting #TeamIndia's T20I squads for the tours of England & Ireland 2026 🇮🇳#ENGvIND | #IREvIND pic.twitter.com/f84kSSAIDf— BCCI (@BCCI) June 6, 2026
भारताचा UK दौरा 26 जूनपासून सुरु होणार : भारतीय संघाच्या यूके दौऱ्याची सुरुवात 26 आणि 28 जून रोजी आयर्लंडविरुद्धच्या दोन टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांनी होईल. दोन्ही सामने बेलफास्ट इथं खेळवले जातील. त्यानंतर भारतीय संघ इंग्लंडला जाईल, जिथं 1 जुलैपासून मर्यादित षटकांची मालिका सुरु होईल. या दौऱ्यात पाच टी-20 आणि तीन वनडे सामन्यांचा समावेश असेल.