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भारतीय क्रिकेटमध्ये विश्वविजेत्या कर्णधाराचा 'सूर्या'स्त! UK दौऱ्यासाठी नव्या कर्णधारासह संघ जाहीर, 15 वर्षीय खेळाडूही संघात

भारतीय क्रिकेट संघ या महिन्याच्या अखेरीस आयर्लंड आणि इंग्लंडचा दौरा करणार आहे. यासाठी BCCI नं संघाची घोषणा केली आहे.

Squad For Ireland and England Tour
भारतीय क्रिकेट संघ (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 6, 2026 at 1:15 PM IST

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मुंबई Squad For Ireland and England Tour : भारतीय क्रिकेट संघ या महिन्याच्या अखेरीस आयर्लंड आणि इंग्लंडचा दौरा करणार आहे. या दौऱ्याची सुरुवात आयर्लंडविरुद्ध दोन टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांच्या मालिकेनं होईल. 2026 चा टी-20 विश्वचषक जिंकल्यानंतर भारतीय संघ प्रथमच इंग्लंडमध्ये खेळणार आहे. त्यानंतर भारतीय संघ टी-20 आणि वनडे मालिका खेळण्यासाठी इंग्लंडला जाईल. अशातच भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानं (BCCI) आज या दोन्ही दौऱ्यांसाठी संघाची घोषणा केली आहे, यात संघात अनेक मोठे बदल दिसून आले आहेत.

भारताचा UK दौरा 26 जूनपासून सुरु होणार : भारतीय संघाच्या यूके दौऱ्याची सुरुवात 26 आणि 28 जून रोजी आयर्लंडविरुद्धच्या दोन टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांनी होईल. दोन्ही सामने बेलफास्ट इथं खेळवले जातील. त्यानंतर भारतीय संघ इंग्लंडला जाईल, जिथं 1 जुलैपासून मर्यादित षटकांची मालिका सुरु होईल. या दौऱ्यात पाच टी-20 आणि तीन वनडे सामन्यांचा समावेश असेल.

TAGGED:

SQUAD FOR IRELAND AND ENGLAND TOUR
T20 AND ODI SERIES
BIG CHANGES IN TEAM INDIA
SHREYAS IYER NAMED AS CAPTAIN
SQUAD FOR IRELAND AND ENGLAND

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