VHT मध्ये अचानक बदलला संघाचा कर्णधार; श्रेयस अय्यरला मिळाली संघाची कमान

न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेपूर्वी श्रेयस अय्यरला एक महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

Shreyas Iyer
श्रेयस अय्यर (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 5, 2026 at 5:10 PM IST

2 Min Read
मुंबई Shreyas Iyer : बीसीसीआयनं नुकतीच न्यूझीलंड क्रिकेट संघाविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा केली. शुभमन गिल तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत संघाचं नेतृत्व करेल. दरम्यान, श्रेयस अय्यरला या मालिकेसाठी उपकर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. दरम्यान, अय्यरबाबत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे.

अय्यरला महत्त्वाची जबाबदारी : खरंतर, न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेपूर्वी श्रेयस अय्यरला एक महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्याला अनपेक्षितपणे संघाचा कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आलं आहे. अय्यरला विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये मुंबईचं कर्णधारपद सोपवण्यात आले आहे. यापूर्वी, शार्दुल ठाकूर विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये मुंबईचे कर्णधारपद भूषवत होता. आता, अय्यर त्याच्या जागी संघाची सूत्रे सांभाळेल. दुखापतीमुळं शार्दुल ठाकूरला या प्रतिष्ठित घरगुती 50 षटकांच्या स्पर्धेतून बाहेर काढण्यात आलं आहे. परिणामी, अय्यरला ही महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

मुंबई अय्यरच्या नेतृत्वाखाली उर्वरित लीग टप्प्यातील सामने खेळेल का? : मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (MCA) नं 5 जानेवारी रोजी एका निवेदनात ही माहिती जाहीर केली. एमसीएनं एका अधिकृत निवेदनात म्हटलं आहे की, "विजय हजारे ट्रॉफीच्या उर्वरित लीग सामन्यांसाठी श्रेयस अय्यरची मुंबई संघाचा कर्णधार म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याची घोषणा करताना एमसीएला आनंद होत आहे. शार्दुल ठाकूरला वगळल्यानंतर, संघ व्यवस्थापनानं अनुभवी मधल्या फळीतील फलंदाज श्रेयस अय्यरवर पुन्हा विश्वास दाखवला आहे. अय्यरला देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कर्णधारपदाचा मोठा अनुभव आहे, ज्यामुळं स्पर्धेतील महत्त्वाच्या सामन्यांमध्ये मुंबईचं स्थान मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे."

काय म्हणालं होतं बीसीसीआय : व्हीएचटी लीग टप्प्यानंतर अय्यरचं कर्णधारपद कायम राहणं हे बीसीसीआय त्याला आंतरराष्ट्रीय कर्तव्यासाठी तंदुरुस्त घोषित करतं की नाही यावर अवलंबून असेल. 11 जानेवारीपासून बडोद्यामध्ये सुरु होणाऱ्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेसाठी अय्यरचा संघात समावेश करण्यात आला आहे. अलीकडेच, वनडे संघाची घोषणा करताना, बीसीसीआयनं म्हटलं आहे की अय्यरच्या तंदुरुस्तीचं मूल्यांकन सेंटर ऑफ एक्सलन्स इथं केलं जाईल आणि जर तो तंदुरुस्त घोषित झाला तर तो वनडे संघात सामील होईल. जर अय्यरला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये परतण्याची परवानगी मिळाली, तर क्रिकेट असोसिएशनला 12 जानेवारीपासून सुरु होणाऱ्या व्हीएचटी नॉकआउट्ससाठी बदली कर्णधार नियुक्त करावा लागेल. एमसीएचे सचिव उन्मेष खानविलकर म्हणाले, "परिस्थिती स्पष्ट झाल्यानंतर आम्ही निर्णय घेऊ. उर्वरित दोन लीग सामन्यांसाठी श्रेयस संघाचं नेतृत्व करेल."

