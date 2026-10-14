ICC क्रमवारीत अय्यरचा धमाका! इशान किशन-अभिषेकमध्ये जोरदार टक्कर
भारतीय टी-20 क्रिकेट संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यर सध्या जबरदस्त फॉर्मात आहे. त्यानं नवीन आयसीसी क्रमवारीत मोठी झेप घेतली आहे.
Published : October 14, 2026 at 4:04 PM IST
मुंबई ICC Rankings : भारतीय टी-20 क्रिकेट संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यर सध्या जबरदस्त फॉर्मात आहे. त्यानं नवीन आयसीसी क्रमवारीत मोठी झेप घेतली असून, तो थेट पहिल्या 5 खेळाडूंमध्ये पोहोचला आहे. दरम्यान, भारताचा इशान किशन आणि अभिषेक शर्मा यांच्यात अव्वल स्थानासाठीची लढत सुरु आहे. इशान अजूनही पहिल्या क्रमांकावर असला तरी, दोन्ही खेळाडूंमधील अंतर लक्षणीयरीत्या कमी झालं आहे.
🔥 𝗦𝗛𝗥𝗘𝗬𝗔𝗦 𝗜𝗬𝗘𝗥 𝗥𝗢𝗖𝗞𝗘𝗧𝗦 𝗧𝗢 𝗡𝗢. 𝟰 𝗜𝗡 𝗜𝗖𝗖 𝗧𝟮𝟬𝗜 𝗕𝗔𝗧𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗥𝗔𝗡𝗞𝗜𝗡𝗚𝗦! 🇮🇳💙 👑 𝗜𝘀𝗵𝗮𝗻 𝗞𝗶𝘀𝗵𝗮𝗻 – 𝟵𝟬𝟰 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁𝘀 🥇 🔥 𝗔𝗯𝗵𝗶𝘀𝗵𝗲𝗸 𝗦𝗵𝗮𝗿𝗺𝗮 – 𝟴𝟵𝟭 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁𝘀 🥈 🚀 𝗦𝗵𝗿𝗲𝘆𝗮𝘀 𝗜𝘆𝗲𝗿 – 𝟳𝟵𝟴 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁𝘀 (𝗡𝗼. 𝟰) 🔥 💪 𝗧𝗶𝗹𝗮𝗸 𝗩𝗮𝗿𝗺𝗮 – 𝟳𝟯𝟭 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁𝘀 (𝗡𝗼. 𝟵) 💥 🇮🇳💙𝗙𝗢𝗨𝗥 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔𝗡 𝗕𝗔𝗧𝗧𝗘𝗥𝗦 𝗜𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗧𝗢𝗣 𝟭𝟬! India's T20I batting dominance continues! With Ishan Kishan and Abhishek Sharma occupying the top two spots, Shreyas Iyer climbing to No. 4, and Tilak Varma featuring at No. 9, Team India is ruling the rankings! 🏆🔥 💙 𝗧𝗛𝗘 𝗗𝗘𝗣𝗧𝗛 𝗜𝗡 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔'𝗦 𝗕𝗔𝗧𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗟𝗜𝗡𝗘-𝗨𝗣 𝗜𝗦 𝗨𝗡𝗥𝗘𝗔𝗟! 🇮🇳💪 . . #ShreyasIyer #T20i #BattingRankings #T20iCricket #CricketNews #CricketUpdates #CricketHistory #CricketGyan— Cricket Gyan (@cricketgyann) October 14, 2026
आयसीसी टी-20 क्रमवारीत इशान किशन अव्वल फलंदाज : भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात पाच सामन्यांची टी-20 मालिका सुरु आहे. आतापर्यंत तीन सामने खेळले गेले असून, भारतीय संघानं आघाडी घेतली आहे. दरम्यान, आयसीसीनं नवीन क्रमवारी जाहीर केली आहे. भारताचा इशान किशन टी-20 क्रमवारीत 904 रेटिंगसह अव्वल स्थानी कायम आहे. अभिषेक शर्मा 897 च्या रेटिंगसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. याचा अर्थ पहिल्या आणि दुसऱ्या स्थानामधील अंतर कमी झालं आहे, त्यामुळं येत्या काही दिवसांत ही लढत आणखी रोमांचक होण्याची शक्यता आहे.
श्रेयस अय्यरनं तीन स्थानांची झेप घेत पटकावलं चौथं स्थान : दरम्यान, टीम इंडियाचा कर्णधार श्रेयस अय्यरनं एक मोठी झेप घेतली आहे. त्यानं तीन स्थानांची झेप घेत आता चौथं स्थान पटकावलं असून, त्याचं रेटिंग 798 झालं आहे. पाकिस्तानचा शाहिबाजादा फरहान 883 च्या रेटिंगसह तिसऱ्या स्थानावर आहे. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या टी-20 मालिकेतील पहिल्या सामन्यात श्रेयसनं नाबाद 102 धावा केल्या. त्यानंतर दुसऱ्या सामन्यात त्यानं 40 धावा केल्या. तिसऱ्या सामन्यात तो केवळ एका धावेवर बाद झाला. मालिकेत अजून दोन सामने बाकी आहेत. जर श्रेयसनं या सामन्यांमध्ये मोठी खेळी केली, तर त्याला तिसऱ्या क्रमांकावर जाण्याची संधी आहे.
🚨 CAPTAIN SHREYAS IYER MOVES TO NUMBER 4 IN ICC T20I BATTERS RANKING 🇮🇳🔥 1) Ishan Kishan - 904 2) Abhishek Sharma - 891 4) Shreyas Iyer - 798 9) Tilak Varma - 731 The T20 World Cup Champions for a reason. https://t.co/Fpc9zNWCkD— Johns. (@CricCrazyJohns) October 14, 2026
तिलक वर्मा एका स्थानानं खाली घसरला : श्रेयस अय्यरच्या प्रगतीमुळं इंग्लंडचे हॅरी ब्रूक आणि जॉस बटलर प्रत्येकी एक स्थान खाली घसरले आहेत. ते आता अनुक्रमे पाचव्या आणि सहाव्या स्थानावर आले आहेत. दक्षिण आफ्रिकेचा डेवाल्ड ब्रेविस एक स्थान खाली घसरुन सहाव्या स्थानावर आला आहे. दरम्यान, तिलक वर्मानं एक स्थान वर झेप घेतली असून तो आता 731 रेटिंगसह नवव्या क्रमांकावर आहे. वेस्ट इंडिजचा कर्णधार शाय होप दोन स्थानांनी पुढं जात 11 व्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. त्याचं रेटिंग सध्या 718 आहे.
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