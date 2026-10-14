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ICC क्रमवारीत अय्यरचा धमाका! इशान किशन-अभिषेकमध्ये जोरदार टक्कर

भारतीय टी-20 क्रिकेट संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यर सध्या जबरदस्त फॉर्मात आहे. त्यानं नवीन आयसीसी क्रमवारीत मोठी झेप घेतली आहे.

ICC Rankings
ICC क्रमवारीत अय्यरचा धमाका (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 14, 2026 at 4:04 PM IST

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मुंबई ICC Rankings : भारतीय टी-20 क्रिकेट संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यर सध्या जबरदस्त फॉर्मात आहे. त्यानं नवीन आयसीसी क्रमवारीत मोठी झेप घेतली असून, तो थेट पहिल्या 5 खेळाडूंमध्ये पोहोचला आहे. दरम्यान, भारताचा इशान किशन आणि अभिषेक शर्मा यांच्यात अव्वल स्थानासाठीची लढत सुरु आहे. इशान अजूनही पहिल्या क्रमांकावर असला तरी, दोन्ही खेळाडूंमधील अंतर लक्षणीयरीत्या कमी झालं आहे.

आयसीसी टी-20 क्रमवारीत इशान किशन अव्वल फलंदाज : भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात पाच सामन्यांची टी-20 मालिका सुरु आहे. आतापर्यंत तीन सामने खेळले गेले असून, भारतीय संघानं आघाडी घेतली आहे. दरम्यान, आयसीसीनं नवीन क्रमवारी जाहीर केली आहे. भारताचा इशान किशन टी-20 क्रमवारीत 904 रेटिंगसह अव्वल स्थानी कायम आहे. अभिषेक शर्मा 897 च्या रेटिंगसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. याचा अर्थ पहिल्या आणि दुसऱ्या स्थानामधील अंतर कमी झालं आहे, त्यामुळं येत्या काही दिवसांत ही लढत आणखी रोमांचक होण्याची शक्यता आहे.

श्रेयस अय्यरनं तीन स्थानांची झेप घेत पटकावलं चौथं स्थान : दरम्यान, टीम इंडियाचा कर्णधार श्रेयस अय्यरनं एक मोठी झेप घेतली आहे. त्यानं तीन स्थानांची झेप घेत आता चौथं स्थान पटकावलं असून, त्याचं रेटिंग 798 झालं आहे. पाकिस्तानचा शाहिबाजादा फरहान 883 च्या रेटिंगसह तिसऱ्या स्थानावर आहे. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या टी-20 मालिकेतील पहिल्या सामन्यात श्रेयसनं नाबाद 102 धावा केल्या. त्यानंतर दुसऱ्या सामन्यात त्यानं 40 धावा केल्या. तिसऱ्या सामन्यात तो केवळ एका धावेवर बाद झाला. मालिकेत अजून दोन सामने बाकी आहेत. जर श्रेयसनं या सामन्यांमध्ये मोठी खेळी केली, तर त्याला तिसऱ्या क्रमांकावर जाण्याची संधी आहे.

तिलक वर्मा एका स्थानानं खाली घसरला : श्रेयस अय्यरच्या प्रगतीमुळं इंग्लंडचे हॅरी ब्रूक आणि जॉस बटलर प्रत्येकी एक स्थान खाली घसरले आहेत. ते आता अनुक्रमे पाचव्या आणि सहाव्या स्थानावर आले आहेत. दक्षिण आफ्रिकेचा डेवाल्ड ब्रेविस एक स्थान खाली घसरुन सहाव्या स्थानावर आला आहे. दरम्यान, तिलक वर्मानं एक स्थान वर झेप घेतली असून तो आता 731 रेटिंगसह नवव्या क्रमांकावर आहे. वेस्ट इंडिजचा कर्णधार शाय होप दोन स्थानांनी पुढं जात 11 व्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. त्याचं रेटिंग सध्या 718 आहे.

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