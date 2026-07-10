श्रेयस अय्यरच्या नावावर लाजिरवाणा विक्रम; सहा सामन्यांनंतरही विजयाची पाटी कोरीच
अय्यरच्या कर्णधारपदाखाली भारतीय संघानं आतापर्यंत सहापैकी पाच सामने गमावले असून सलग दोन मालिकाही गमावल्या आहेत.
Published : July 10, 2026 at 12:20 PM IST
ब्रिस्टल Shreyas Iyer : जेव्हा बीसीसीआयनं सूर्यकुमार यादवच्या जागी श्रेयस अय्यरला टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांसाठी भारतीय संघाचा कर्णधार म्हणून नियुक्त केलं, तेव्हा त्याच्या कामगिरीत लक्षणीय सुधारणा होईल अशी सर्वांना अपेक्षा होती. मात्र, मैदानावर नेमकं उलट चित्र दिसलं. अय्यरच्या कर्णधारपदाखाली भारतीय संघानं आतापर्यंत सहापैकी पाच सामने गमावले असून सलग दोन मालिकाही गमावल्या आहेत. जेव्हा भारतीय संघानं इंग्लंडविरुद्धच्या टी-20 मालिकेतील चौथा सामना गमावला, तेव्हा कर्णधार म्हणून सलग पाच टी-20 सामने गमावणारा पहिला भारतीय कर्णधार बनून अय्यरनं एक लाजिरवाणा विक्रमही रचला.
Shreyas Iyer as the T20i captain so far:— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 10, 2026
Matches - 6.
Tosses won - 6.
Matches lost - 5.
Matches won - 0.
A tough start to his captaincy tenure! pic.twitter.com/NucyeuY16M
श्रेयस अय्यरनं धोनीला टाकलं मागे : टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भारतीय संघाचे कर्णधारपद स्वीकारल्यापासून श्रेयस अय्यरचा प्रवास खडतर राहिला आहे आणि आता त्याच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. आपल्या नेतृत्वाखाली सलग पाच सामने गमावणारा अय्यर हा पहिला भारतीय कर्णधार ठरला आहे. यापूर्वी हा लाजिरवाणा विक्रम एम.एस. धोनीच्या नावावर होता, ज्याच्या कर्णधारपदाखाली भारतीय संघानं 2009 ते 2014-15 दरम्यान सलग चार टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने गमावले होते.
A punishing performance with bat in hand has secured England the series against India in the fourth T20I 👊— ICC (@ICC) July 9, 2026
Full scorecard 👉 https://t.co/EQ7c6PesS2 pic.twitter.com/eRY5LzqoXI
सहापैकी पाच सामन्यांत पराभव : अय्यरच्या कर्णधारपदाखाली भारतीय संघानं आतापर्यंत सहा सामने खेळले असून, त्यापैकी एक सामना रद्द झाला आहे आणि पाच सामन्यांमध्ये संघाला पराभव पत्करावा लागला आहे. यामध्ये इंग्लंड आणि आयर्लंडविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील पराभवाचा समावेश आहे. कर्णधार म्हणून सर्वात जलद पाच सामने गमावणारा अय्यर हा विराट कोहलीच्या कर्णधारपदाखालील 12 सामन्यांमधील पाच पराभवांचा विक्रम मोडणारा सर्वात वेगवान भारतीय कर्णधार ठरला आहे.
2019 नंतर टीम इंडियाचा सलग दोन मालिकांमध्ये पराभव : इंग्लंडविरुद्धच्या टी-20 मालिकेतील पराभवामुळं, भारतीय संघानं जवळपास सात वर्षांनंतर सलग दोन मालिका गमावल्या आहेत. यापूर्वी 2019 मध्ये, टीम इंडियाला न्यूझीलंडविरुद्ध 2-1 आणि त्यानंतर मायदेशात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 2-0 अशा सलग दोन टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकांमध्ये पराभवाला सामोरं जावं लागलं होतं. आता, भारतीय संघाला आपला सन्मान वाचवण्यासाठी इंग्लंडविरुद्धच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील अंतिम सामना जिंकावा लागेल.
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