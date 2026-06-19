T20 विश्वचषकात टीम इंडियाला मोठा धक्का; स्टार खेळाडू जखमी झाल्यानं संघाबाहेर
आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 2026 दरम्यान भारतीय महिला क्रिकेट संघाला मोठा धक्का बसला आहे. स्टार खेळाडू श्रेयंका पाटील दुखापतीमुळं स्पर्धेतून बाहेर पडली आहे.
Published : June 19, 2026 at 12:50 PM IST
Shreyanka Patil Ruled Out : आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 2026 दरम्यान भारतीय महिला क्रिकेट संघाला मोठा धक्का बसला आहे. स्टार खेळाडू श्रेयंका पाटील दुखापतीमुळं स्पर्धेतून बाहेर पडली आहे. भारतीय संघानं आतापर्यंत फक्त दोन सामने खेळले आहेत. दरम्यान, तिच्या जागी एका नवोदित खेळाडूची घोषणा करण्यात आल्याची बातमीही समोर आली आहे.
नेदरलँड्सविरुद्धच्या सामन्यात श्रेयंका पाटील जखमी : भारतीय क्रिकेट संघानं आयसीसी टी-20 विश्वचषकात आतापर्यंत दोन सामने खेळले आहेत. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघानं पहिल्या सामन्यात पाकिस्तानला पराभूत केलं आणि त्यानंतर नेदरलँड्सविरुद्धचा सामना सहज जिंकला. मात्र, याच सामन्यात श्रेयंका पाटील जखमी झाली. तिच्या घोट्याला दुखापत झाली. नेदरलँड्सविरुद्धच्या सामन्यात, पॉवरप्लेच्या शेवटच्या षटकात चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न करताना श्रेयंका पाटीलचा घोटा मुरगळला. तिला तात्काळ मैदानाबाहेर नेण्यात आलं. श्रेयंकाची अनुपस्थिती संघासाठी मोठा धक्का आहे. ती केवळ उत्कृष्ट गोलंदाजीच करत नाही, तर एक उत्तम क्षेत्ररक्षकही आहे. ती अनेकदा शेवटच्या षटकांमध्ये आक्रमक फलंदाजी करते.
🚨 News 🚨— BCCI Women (@BCCIWomen) June 19, 2026
Prema Rawat replaces the injured Shreyanka Patil in #TeamIndia's squad at ICC Women's T20 World Cup 2026.
Following Prema's inclusion in the squad, Niki Prasad has been added to the India A T20 squad and Minnu Mani has been added to the India A One-Day squad.
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प्रेमा रावतची संघात निवड : दरम्यान, प्रेमा रावतला तिच्या जागी संघात स्थान देण्यात आलं आहे. प्रेमा ही 24 वर्षीय लेग स्पिनर असून तिनं अद्याप एकही आंतरराष्ट्रीय सामना खेळलेला नाही. याचा अर्थ ती एक अनकॅप्ड खेळाडू आहे. मात्र, तिनं महिला प्रीमियर लीगमध्ये (WPL) चांगली कामगिरी केली आहे, म्हणूनच तिला बदली खेळाडू म्हणून संघात स्थान देण्यात आलं आहे. प्रेमा उत्तराखंडकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळते आणि तिथंही तिनं चांगली कामगिरी केली आहे.
प्रेमा रावत आणि राधा यादवला संधी मिळणार : भारतीय संघाकडे आता श्रेयंका पाटीलच्या जागी अंतिम 11 खेळाडूंमध्ये दोन पर्याय आहेत. राधा यादव आधीच संघात आहे आणि आता प्रेमा रावतही संघात सामील झाली आहे. कर्णधार हरमनप्रीत कौरला अंतिम 11 खेळाडूंमध्ये कोणाचा समावेश करायचा याचा निर्णय घ्यावा लागेल. दोन सामने खेळल्यानंतर, भारतीय संघ आता एका बलाढ्य दक्षिण आफ्रिकी संघाचा सामना करणार आहे. हा सामना 21 जून रोजी ओल्ड ट्रॅफर्ड इथं खेळला जाईल. हा भारतासाठी साखळी फेरीतील सर्वात महत्त्वाचा सामना असेल. सध्या, दोन सामने जिंकून भारताकडे चार गुण आहेत. जर त्यांनी पुढचा सामनाही जिंकला, तर त्यांचे गुण सहा होतील, ज्यामुळं पुढील वाटचाल सोपी होईल.
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