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नीरू धांडा यांची सुवर्ण कामगिरी: 2026 आशियाई क्रीडा स्पर्धेत 36 वर्षांचा दुष्काळ संपवला!

आशियाई क्रीडा स्पर्धेत, नीरू धांडा यांनी महिलांच्या वैयक्तिक 'ट्रॅप' (Trap) प्रकारात 30 पैकी 28 गुण मिळवून सुवर्णपदक जिंकलंय.

Shooter Neeru Dhanda
नीरू धांडा यांचा फाइल फोटो (PTI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2026 at 12:17 PM IST

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मुंबई: नीरू धांडा यांनी 2026 आशियाई क्रीडा स्पर्धेत इतिहास रचला आहे. आयची-नागोया येथे झालेल्या महिलांच्या वैयक्तिक 'शॉटगन ट्रॅप' प्रकारात त्यांनी सुवर्णपदक जिंकलंय. 30 पैकी 28 लक्ष्यांवर अचूक नेम साधून त्यांनी केवळ सुवर्णपदकच जिंकलं नाही, तर नवीन आशियाई विक्रमही नोंदवला. या स्पर्धेतील भारताचं हे पहिलेच पदक ठरलं आणि तेही सुवर्णपदक! 1990 पासून सुरू असलेला 36 वर्षांचा पदकाचा दुष्काळ नीरू धांडा यांनी अखेर संपवला आहे.

सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या पहिल्या भारतीय महिला : अंतिम फेरीत शानदार कामगिरी करत भारतानं नेमबाजीत आणखी एक सुवर्णपदक जिंकलं. वैयक्तिक 'शॉटगन ट्रॅप' प्रकारात सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या नीरू धांडा या पहिल्या भारतीय महिला ठरल्या. अंतिम फेरीत त्यांनी 30 पैकी 28 लक्ष्यांवर अचूक नेम साधला. चीनच्या युनोंग सन यांनी 26 गुणांसह रौप्यपदक पटकावलं. या कामगिरीसह नीरू यांनी नवीन आशियाई विक्रमही प्रस्थापित केला. या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत वैयक्तिक सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या त्या पहिल्या भारतीय खेळाडू ठरल्या.

36 वर्षांची प्रदीर्घ प्रतीक्षा संपली: आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील या विशिष्ट नेमबाजी प्रकारात पदकासाठी भारताची 36 वर्षांची प्रतीक्षा अखेर संपली आहे. महिलांचा वैयक्तिक 'शॉटगन ट्रॅप' प्रकार पहिल्यांदा 1990 मध्ये आशियाई क्रीडा स्पर्धेत समाविष्ट करण्यात आला होता. 2022 च्या हांगझोऊ आशियाई क्रीडा स्पर्धेपूर्वी, भारतानं या प्रकारात एकही पदक जिंकलं नव्हतं. नीरू यांनी हा प्रदीर्घ दुष्काळ संपवून इतिहास घडवला; या प्रकारातील भारताचं पहिलंच पदक सुवर्णपदक ठरलंय.

पुरुषांच्या तुलनेत महिलांचं यश: यापूर्वी भारतानं पुरुषांच्या वैयक्तिक 'ट्रॅप' प्रकारात सुवर्णपदक जिंकलं होतं. रणधीर सिंग यांनी 1978 च्या बँकॉक आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकावलं होतं. मात्र, महिलांच्या गटात पदक जिंकण्याची ही पहिलीच वेळ होती. पुरुषांच्या गटात, रणधीर सिंग यांनी 1982 च्या नवी दिल्ली आशियाई क्रीडा स्पर्धेत कांस्यपदक, मानवजीत सिंग संधू यांनी 2006 च्या दोहा स्पर्धेत रौप्यपदक, लक्ष्य शेरॉन यांनी 2018 च्या जकार्ता आशियाई क्रीडा स्पर्धेत रौप्यपदक आणि कायनान चेनाई यांनी 2022 मध्ये कांस्यपदक जिंकलं होतं. अशा प्रकारे, भारतानं पुरुषांच्या वैयक्तिक ट्रॅप प्रकारात एकूण पाच पदके जिंकली आहेत.

आशियाई विक्रम मोडला: नीरूची यांनी एक नवीन आशियाई विक्रमही प्रस्थापित केला. यापूर्वी, महिलांच्या वैयक्तिक ट्रॅप प्रकारातील आशियाई विक्रम 24 गुणांचा होता, जो चायनीज तैपेईच्या वान-यू लियूने 19 जानेवारी 2026 रोजी नोंदवला होता. अंतिम फेरीत 28 लक्ष्ये भेदून नीरूनं जुन्या विक्रमात चार गुणांची सुधारणा केली.

1990 पासूनचा इतिहास बदलला: महिलांचा शॉटगन ट्रॅप प्रकार सर्वप्रथम 1990 च्या बीजिंग आशियाई क्रीडा स्पर्धेत समाविष्ट करण्यात आला होता. तेव्हापासून 2022 च्या हांगझोऊ स्पर्धेपर्यंत चीन, जपान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, थायलंड आणि लेबनॉनच्या खेळाडूंनी पदके जिंकली होती, परंतु भारताला कधीही पदक विजेत्यांच्या यादीत (पोडियमवर) स्थान मिळवता आलं नव्हतं. नीरूनं आता हे चित्र बदललं आहे.

भारताचं पहिलं वैयक्तिक सुवर्णपदक: या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील नीरूचं सुवर्णपदक भारतासाठी विशेष महत्त्वाचं आहे, कारण वैयक्तिक प्रकारातील हे देशाचं पहिलेच सुवर्णपदक आहे. भारतानं यापूर्वी जिंकलेली चार सुवर्णपदके ही सांघिक किंवा मिश्र-सांघिक प्रकारांमधील होती. या कामगिरीसह, नीरूनं आता वैयक्तिक स्पर्धेत भारतासाठी पहिलं सुवर्णपदक जिंकलं आहे.

एकाच वेळी तीन विक्रम: नीरूसाठी हे केवळ एक पदक नाही. 1990 पासून या स्पर्धांचा भाग असलेल्या या प्रकारात भारतानं पहिल्यांदाच पदक जिंकलं आहे. 36 वर्षांनंतर, नीरू धांडाच्या कामगिरीमुळं महिलांच्या 'ट्रॅप' प्रकारातील सुवर्णपदक विजेत्यांच्या यादीत भारताचं नाव जोडलं गेलं. पहिलं पदक, पहिलं सुवर्णपदक आणि आशियाई स्तरावर नवा विक्रम, अशा प्रकारे, नीरूने आइची-नागोया येथे एकाच वेळी तीन महत्त्वपूर्ण टप्पे गाठले आहेत.

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TAGGED:

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INDIAN SHOOTING
नीरू धांडा
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