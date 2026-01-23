ETV Bharat / sports

"पाकिस्तान शेजारील राष्ट्राचा वापर करुन..."; बांगलादेशच्या निर्णयावरुन शिवसेना UBT च्या खासदारांनी फटकारलं

आयसीसीनं बांगलादेशला अल्टिमेटम देऊनही, 2026 च्या टी-20 विश्वचषकावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवसेना यूबीटी खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे.

Bangladesh Withdrawn T20 World Cup
बांगलादेशच्या निर्णयावरुन शिवसेना UBT च्या खासदारांनी फटकारलं (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 23, 2026 at 9:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई Bangladesh Withdrawn T20 World Cup : पुढील महिन्यात भारत आणि श्रीलंकेच्या यजमान पदाखाली होणाऱ्या टी-20 विश्वचषकाची जोरदार चर्चा सुरु आहे. आयसीसीनं वगळण्याचा अल्टिमेटम देऊनही बांगलादेश क्रिकेट बोर्डानं (BCB) 2026 च्या टी-20 विश्वचषकावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानंतर शिवसेना (UBT) खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी याबद्दल बांगलादेशवर जोरदार टीका केली आहे. पाकिस्तान शेजारील देशाचा वापर करुन फूट पाडत असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

काय म्हणाल्या प्रियंका चतुर्वेदी : बांगलादेशनं विश्वचषकावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतल्यावर वृत्तसंस्था एएनआयशी बोलताना खासदार प्रियंका चतुर्वेदी म्हणाल्या, "आयसीसीनं आधीच ही विनंती नाकारली आहे, परंतु या मुद्द्यावर बांगलादेशच्या भूमिकेला पाठिंबा देण्यासाठी फक्त पाकिस्तान पुढं आला आहे. बोर्डातील सर्व समिती सदस्यांपैकी फक्त पाकिस्ताननं त्यांना पाठिंबा दिला आहे आणि इतर कोणीही नाही, हे स्पष्ट करुन की पाकिस्तान बांगलादेशचा वापर करत आहे. बांगलादेशातील अल्पसंख्याक हिंदूंवर सुरु असलेल्या अत्याचाराला संबोधित करण्याऐवजी ते क्रिकेटबद्दल बोलत आहेत." तसंच आम्ही आयसीसीला सांगायला हवं होतं की जोपर्यंत हे लोक त्यांच्या कारवाया थांबवत नाहीत तोपर्यंत आम्हाला पाकिस्तान संघ किंवा बांगलादेश संघ नको आहे. सध्या, बांगलादेशनं आयसीसी जे काही म्हणेल ते स्वीकारले पाहिजे, असंही प्रियंका चतुर्वेदी म्हणाल्या.

मनोज तिवारीनंही केली टीका : दरम्यान माजी भारतीय क्रिकेटपटू मनोज तिवारीनंही बांगलादेशच्या टी-20 विश्वचषक सामने भारतात न खेळवण्याच्या निर्णयावर टीका केली आणि देशाच्या क्रिकेट बोर्डावर राजकीय हस्तक्षेपाचा आरोप केला. त्यानं सुरक्षेच्या चिंतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना भारतात सुरक्षितपणे राहत आहेत आणि खेळाडू सुरक्षित का नाहीत असा प्रश्न विचारला. मनोज तिवारी म्हणाला, "हे बोर्डाकडून नव्हतं. आज, जर तुम्ही पत्रकार परिषद पाहिली तर क्रीडामंत्र्यांनी माध्यमांना एक निवेदन दिलं की सुरक्षेला धोका आहे, परंतु बोर्डाचे अध्यक्ष त्यांच्या शेजारी उभे होते. सामान्यतः, इतर देशांमध्ये, क्रिकेट बोर्ड ही एक स्वायत्त संस्था आहे आणि राजकीय आणि मंत्रिस्तरीय हस्तक्षेप केवळ कार्यक्रम आयोजित करण्यापुरता मर्यादित आहे. परंतु त्यांच्या देशात, राजकारणानं प्रवेश केला आहे आणि राजकीय व्यक्ती बोर्डात मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाल्या आहेत आणि असे निर्णय घेतले जात आहेत." तसंच सुरक्षेचा प्रश्न येतो तेव्हा, तेथील निषेधानंतर शेख हसीना देखील आपल्या देशात आल्या आणि त्या इथं सुरक्षित आहेत, नाही का? आपल्या केंद्र सरकारनं त्यांना चांगली सुरक्षा आणि आश्रय दिला आहे. जर एखाद्या देशाचा पंतप्रधान इथं येऊन सुरक्षित राहू शकला तर खेळाडूही निश्चितच सुरक्षित राहतील, असंही तिवारी म्हणाला.

कोलकाता आणि मुंबईत सामने : विश्वचषकाच्या वेळापत्रकानुसार, बांगलादेशचा टी-20 विश्वचषकाचा पहिला सामना 7 फेब्रुवारी रोजी कोलकाता येथील ईडन गार्डन्स इथं दोन वेळा विजेत्या वेस्ट इंडिजविरुद्ध होणार आहे. त्यानंतर 9 फेब्रुवारी रोजी लिटन दासच्या नेतृत्वाखालील संघ त्याच ठिकाणी इटलीविरुद्ध सामना खेळेल आणि त्यानंतर कोलकाता इथं पुन्हा इंग्लंडविरुद्ध सामना खेळेल. इंग्लंडविरुद्धच्या सामन्यानंतर, बांगलादेश मुंबईला जाईल आणि वानखेडे स्टेडियमवर नेपाळविरुद्ध सामना खेळणार आहे.

हेही वाचा :

  1. 24 तासांच्या आत एकाच मालिकेत दोन गोलंदाजांनी घेतली हॅटट्रिक; दुबईत झाली ऐतिहासिक कामगिरी
  2. विजयी मालिका कायम ठेवण्यासाठी टीम इंडिया उतरणार मैदानात; कशी असेल प्लेइंग-11?
  3. सलग तीन पराभवांनंतर गुजरातनं चाखली विजयाची चव; गुणतालिकेत उलथापालथ, मुंबईला धक्का

TAGGED:

SHIVSENA UBT MP PRIYANKA CHATURVEDI
MP PRIYANKA CHATURVEDI SLAMS BCB
T20 WC FIXTURES
PAKISTAN USING BANGLADESH
SHIVSENA UBT MP PRIYANKA CHATURVEDI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.