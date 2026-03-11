मुलांच्या ओढीनं शिवम दुबेनं विश्वविजयानंतर चक्क ट्रेननं गाठली मुंबई
सकाळची सगळी विमानं भरली होती आणि रस्त्यानं यायला फार वेळ लागला असता. लवकर घरी पोहचण्यासाठी सोमवारी पहाटेच्या ट्रेनमधून शिवम पत्नी आणि एका मित्रासह मुंबईला आले.
मुंबई - टीम इंडियाच्या विश्वविजयात मोलाचं योगदान देणारा मुंबईकर खेळाडू शिवम दुबे चक्क ट्रेननं अहमदाबादहून मुंबईला आला. नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर सलग दुसऱ्यांदा टी-20 वर्ल्ड चॅम्पियन बनल्यानंतर मंगळवारी सगळे खेळाडू आपापल्या घरी परतले. टीम इंडियाचा अष्टपैलू खेळाडू शिवम दुबे आपल्या पत्नीसह चक्क ट्रेननं मुंबईत परतला, हे समजताच अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलंय. कारण एखाद्या सेलिब्रिटीनं कोणताही गाजावाजा करता सर्वसामान्यांप्रमाणे ट्रेननं प्रवास केल्याची घटना क्वचितच पाहायला मिळते. शिवमनं आपला हा खास अनुभव निवडक माडियासोबत शेअर केलाय. ई टीव्ही भारतनं शिवमसोबत याबाबत संपर्क साधला असता त्यानं या वृत्ताला दुजोरा दिलाय.
विश्वविजयानंतर शिवम दुबेनं का घेतला ट्रेननं घरी जाण्याचा निर्णय - धिप्पाड देहयष्टीचा टीम इंडियाचा हा नवा फिनिशर आपल्या मेडलसह चक्क अहमदाबाद-मुंबई सायाजी एक्स्प्रेसच्या एसी 3-टियर डब्यातून घरी आला. संपूर्ण प्रवासात अगदी वरच्या बर्थवर साधी टोपी आणि मास्क लावून शांतपणे विश्रांती घेत त्यानं आपल्या बायकोसह मुंबईपर्यंतचा प्रवास केला. रविवारी झालेल्या अंतिम सामन्यात डावखुऱ्या शिवम दुबेनं शेवटच्या षटकात 3 चौकार आणि 2 षटकार ठोकत टीम इंडियाला 250 ची वेस ओलांडून दिली होती. या विजयानंतर टीमनं रविवारची सगळी रात्र जोरदार जल्लोष केला आणि मग सुरू झाली त्यांची घरी निघण्याची लगबग. सोमवारी पहाटेपासूच्या मुंबईकडे जाणाऱ्या जवळपास सर्व फ्लाइट्स पूर्णपणे बुक झाल्यामुळे, शिवमनं पत्नी अंजुम आणि एका मित्रासोबत ट्रेननं मुंबईला जाण्याचा निर्णय घेतला. कारण त्याला लवकरात मुंबईत येऊन आपला चार वर्षांचा मुलगा आयान आणि दोन वर्षांची मुलगी मेहविशला भेटण्याची ओढ लागली होती.
ओळख लपवण्यासाठी केली होती खास प्लॅनिंग - भारतात बॉलिवूडचे कलाकार आणि क्रिकेटर यांना सर्वाधिक प्रसिद्धी मिळते, कारण ते घराघरांत पोहचलेले असतात. त्यांची प्रत्यक्षात एक झलक पाहण्यासाठी लोकांची गर्दी होत असते. इतक्या जबरदस्त विश्वविजयानंतर ट्रेननं सर्वसामान्य लोकांसोबत प्रवास करण्याचा निर्णय शिवमच काय, कुणाही खेळाडूसाठी जरा धाडसीच होता. यावर बोलताना शिवमनं सांगितलं की, त्यावेळी मुंबईसाठी कोणतीही फ्लाइट उपलब्ध नव्हती. आम्ही रस्त्यानं ड्राईव्ह करतही येऊ शकलो असतो, पण ट्रेननं लवकर येऊ असा विचार केला, त्यामुळे पहाटे अहमदाबादहून ट्रेननं मुंबई गाठण्याचा निर्णय घेतला. ट्रेनमध्येही मोजकीच तिकीटं उपलब्ध होती. थर्ड एसीची जी तिकिटं उपलब्ध होती आम्ही ती बुक केली. पण काळजीही होती की, जर चालत्या ट्रेनमध्ये कोणी ओळखलं तर स्टेशनवर किंवा ट्रेनमध्ये काय परिस्थिती उद्भवेल? त्यामुळे मी सतत साधी टोपी, मास्क आणि फुल स्लीव्ह टी-शर्ट घालून होतो.
"शिवम दुबे ते क्रिकेटर का?", टीसीनं केली होती विचारणा - आपल्या ट्रेन प्रवासाबाबत बोलताना शिवमनं सांगितलं की, सयाजी एक्सप्रेस पहाटे 5 वाजून 10 मिनिटांनी अहमदाबादहून सुटणार होती, त्यामुळे पहाटे स्टेशनवर जास्त लोक नसतील अशी अपेक्षा होती पण तसं झालं नाही. प्लॅटफॉर्मवर फार गर्दी आणि तिही खास क्रिकेट सामन्याकरता आलेल्यांची. रात्रीची मॅच संपवून तसंच घरी परतणारे तमाम फॅन्स टीम इंडियाच्या निळ्या जर्सीतच होते. त्यामुळे मी अंजुमला सांगितलं की तुम्ही बोगीत जाऊन बसा, मी ट्रेन सुटण्याच्या पाच मिनिटं आधी येतो. मग मी बाहेर गाडीतच वाट पाहात होतो आणि ट्रेनमध्ये येताच वरच्या बर्थवर जाऊन बसलो. ट्रेन सुरू होताच टीसी तिथं आला आणि, “शिवम दुबे? कोण, क्रिकेटर का?” असा त्यानं थेट सवाल केला. पण शिवमची पत्नी अंजुमनं वेळ मारून नेत टीसीला, “नाही, तो इथे कसा येईल?” असं उत्तर दिल्यानंतर टीसी तिथून निघून गेला. त्यानंतर आपण केवळ एकदाच वॉशरूमला जाण्याकरता खाली उतरलो, बाकी सारा वेळ वरच्या बर्थवर झोपून काढत आपण मुंबईत पोहचल्याचं शिवमनं सांगितलं. पण पुढे बोरीवलीला दिवसाढवळ्या उतरायचं होतं, त्यामुळे पोलिसांची मदत घेणं भाग होतं. आधी त्यांनाही मी ट्रेननं येतोय यावर विश्वास बसला नाही, पण त्यांनी ट्रेन थांबण्याआधीच एस्कॉर्ट दिल्याचं दुबेनं सांगितलं.
