वर्ल्ड केटलबेल चॅम्पियनशिप 2026 स्पर्धेत साईबाबा संस्थानच्या विद्यार्थ्यांचा डंका, 5 गोल्डसह एकूण 12 मेडल्सची कमाई
साईबाबा शैक्षणिक संकुलातील 9 खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील तगड्या प्रतिस्पर्ध्यांसमोर आपले कौशल्य पणाला लावत तब्बल 12 पदकं जिंकण्याची कामगिरी केली.
Published : October 13, 2026 at 10:23 AM IST|
Updated : October 13, 2026 at 11:12 AM IST
शिर्डी : जिद्द मेहनत आणि योग्य मार्गदर्शनाची जोड मिळाली तर यशाला गवसणी घालण्यासाठी वर्षानुवर्षांच्या सरावाचीच गरज असते असं नाही, हे शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानच्या विद्यार्थ्यांनी सिद्ध करून दाखवलं आहे. अवघ्या 7 ते 8 महिन्यांपूर्वी सुरू झालेल्या केटलबेल प्रशिक्षणातून घडलेल्या या खेळाडूंनी थेट आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेच्या व्यासपीठावर झेप घेतली आणि पदकांची लयलूट करत शिर्डीचे नाव जागतिक क्रीडा नकाशावर ठळकपणे उमटवलं.
नवी दिल्ली येथे झालेल्या आययुकेएल वर्ल्ड केटलबेल चॅम्पियनशिप 2026 मध्ये साई संस्थानच्या खेळाडूंनी मिळवलेले यश हे त्यांच्या कष्टांचं आणि आत्मविश्वासाचं फलित ठरलं आहे. या स्पर्धेचं 5 ते 8 ऑक्टोबर दरम्यान आयोजन करण्यात आलं होतं. या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेत 12 देशांतील 302 खेळाडूंनी सहभाग घेतला होता. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील तगड्या प्रतिस्पर्ध्यांसमोर आपले कौशल्य पणाला लावत साईबाबा शैक्षणिक संकुलातील 9 खेळाडूंनी तब्बल 12 पदकं जिंकण्याची कामगिरी केली. यात 5 सुवर्ण, 4 रौप्य आणि 3 कांस्य पदकांचा समावेश आहे. अल्पावधीत मिळवलेल्या या घवघवीत यशामुळे साई संस्थानच्या क्रीडा क्षेत्रातील वाटचालीला नवी ऊर्जा मिळाली आहे.
केटलबेल हा ताकद सहनशक्ती तंत्र आणि एकाग्रतेची कसोटी पाहणारा क्रीडाप्रकार आहे. या खेळातील बारकावे आत्मसात करत विद्यार्थ्यांनी सातत्यपूर्ण सरावाच्या जोरावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली गुणवत्ता सिद्ध केली. साईबाबा संस्थानच्या शैक्षणिक संकुलात काही महिन्यांपूर्वी सुरू झालेल्या प्रशिक्षणाचा इतक्या कमी कालावधीत मिळालेला हा परिणाम विशेष उल्लेखनीय आहे. यापूर्वी संस्थानच्या एका विद्यार्थ्याने रशियात पदक मिळवले होते. आता दिल्लीतील स्पर्धेतील सामूहिक यशाने या कामगिरीला आणखी मोठी झळाळी प्राप्त झाली आहे. या स्पर्धेने संस्थानसाठी दुहेरी आनंदाची संधी निर्माण केली. खेळाडूंनी पदकांची कमाई केली तर संस्थानचे क्रीडा संचालक डॉ विक्रम सातपुते यांनी इंटरनॅशनल युनियन ऑफ केटलबेल लिफ्टिंग IUKL या संघटनेची आंतरराष्ट्रीय पंच परीक्षा उत्तीर्ण केली. त्यांच्या या यशामुळे संस्थानच्या क्रीडा विभागाच्या कामगिरीत आणखी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा जोडला गेला असल्याची माहिती साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली आहे.
खेळाडूंसह प्रशिक्षकांचा सन्मान : पर्धेत यश संपादन करून शिर्डीत परतल्यानंतर खेळाडूंनी साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतलं. त्यानंतर संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांच्या हस्ते पदकविजेत्या खेळाडूंसह प्रशिक्षक अंशु तारावत आणि क्रीडा संचालक डॉ विक्रम सातपुते यांचा गौरव करण्यात आला. यावेळी बोलताना गोरक्ष गाडीलकर यांनी विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीचे विशेष कौतुक केले. संस्थानच्या शैक्षणिक संकुलात केटलबेल प्रशिक्षण सुरू होऊन अवघे 7 ते 8 महिने झाले असताना विद्यार्थ्यांनी जागतिक स्तरावर मिळवलेले यश संस्थानसाठी अभिमानाची बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शिर्डीच्या शिरपेचात मानाचा तुरा : अल्पावधीत प्रशिक्षणातून आंतरराष्ट्रीय यशापर्यंतचा प्रवास गाठणाऱ्या या खेळाडूंनी हे दाखवून दिले आहे की, मोठी स्वप्ने पाहण्यासाठी संधीची वाट पाहण्यापेक्षा मिळालेल्या संधीचं सोनं करणं महत्त्वाचं असतं. साईबाबांच्या पावन भूमीतील या युवा खेळाडूंच्या पदकांनी शिर्डीच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला असून त्यांच्या पुढील कामगिरीकडे आता क्रीडाप्रेमींचे लक्ष लागलं आहे.
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