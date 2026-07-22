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हेटमायरच्या खेळीनं वेस्ट इंडिज शेवटच्या सामन्यात विजयी; कीवींनी जिंकली मालिका

शिमरॉन हेटमायरच्या झुंजार अर्धशतकाच्या जोरावर वेस्ट इंडिजनं पाच सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडवर दोन गडी राखून विजय मिळवला.

WI vs NZ ODI Series
हेटमायरच्या खेळीनं वेस्ट इंडिज शेवटच्या सामन्यात विजयी (AFP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 22, 2026 at 3:00 PM IST

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WI vs NZ ODI Series : शिमरॉन हेटमायरच्या झुंजार अर्धशतकाच्या जोरावर वेस्ट इंडिजनं पाच सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडवर दोन गडी राखून विजय मिळवला. या रोमांचक अंतिम सामन्यात, हेटमायर शेवटपर्यंत नाबाद राहिला आणि त्यानं 64 चेंडूंमध्ये 69 धावा केल्या. प्रथम फलंदाजी करताना वेस्ट इंडिजनं निर्धारित 50 षटकांत नऊ गडी गमावून 268 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, विंडीजनं केवळ 15 चेंडू शिल्लक असताना आठ गडी गमावून 269 धावा केल्या.

हेटमायर ठरला विजयाचा शिल्पकार : सामन्यात एका क्षणी वेस्ट इंडिजनं नऊ धावांत तीन गडी गमावले होते. पुढं 44.4 षटकांत वेस्ट इंडिजची धावसंख्या आठ गडी गमावून 247 होती. न्यूझीलंडला विजयासाठी केवळ दोन गडींची गरज होती. एका बाजूला गडी बाद होत असताना, दुसऱ्या बाजूनं हेटमायरनं खेळपट्टीवर तग धरुन खेळ करत एकहाती वेस्ट इंडिजला केवळ संकटातून बाहेरच काढलं नाही, तर न्यूझीलंडच्या तोंडून विजयही हिसकावून घेतला.

अंतिम सामना गमावूनही न्यूझीलंडचा मालिका विजय : वेस्ट इंडिजविरुद्धचा पाचवा वनडे सामना 2 गडी राखून गमावूनही न्यूझीलंडनं मालिका 3-2 नं जिंकली. अंतिम सामन्यात, वेस्ट इंडिजविरुद्ध न्यूझीलंडकडून प्रथम फलंदाजी करताना टॉम लॅथम, निक कॅली आणि विल यंग यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली. लॅथमनं 71 चेंडूंमध्ये 69 धावा करुन संघासाठी सर्वाधिक धावा केल्या. निकनंही 80 चेंडूंमध्ये 64 धावा केल्या, तर विल यंगनं 63 चेंडूंमध्ये 56 धावांचं योगदान दिलं.

स्थिर सुरुवातीनंतर वेस्ट इंडिजचा संघ गडबडला : न्यूझीलंडविरुद्ध 269 धावांचं लक्ष्य गाठताना वेस्ट इंडिजनं स्थिर सुरुवात केली, परंतु आघाडीच्या फलंदाजांनी चांगली सुरुवात करुनही, कोणालाही डावाचं मोठ्या धावसंख्येत रुपांतर करता आलं नाही. यामुळं मधल्या फळीवर दबाव आला. हेटमायर आणि शेर्फेन रदरफोर्ड हे संघाचे तारणहार ठरले. हेटमायरला शेर्फेन रदरफोर्डकडून उत्कृष्ट साथ मिळाली. रदरफोर्डनं 58 चेंडूंमध्ये पाच षटकार आणि दोन चौकारांसह 61 धावा केल्या.

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