शिमरॉन हेटमायर बनला टी-20 विश्वचषकाचा नवा 'सिक्सर किंग'; भारताविरुद्ध षटकार मारुन रचला इतिहास

2026 च्या टी-20 विश्वचषकातील सुपर-8 मधील भारताविरुद्धच्या सामन्यात वेस्ट इंडिजचा स्फोटक फलंदाज शिमरॉन हेटमायरनं एक नवीन विक्रम प्रस्थापित केला.

Published : March 2, 2026 at 10:06 AM IST

कोलकाता Shimron Hetmyer : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकातील सुपर-8 मधील भारताविरुद्धच्या सामन्यात वेस्ट इंडिजचा स्फोटक फलंदाज शिमरॉन हेटमायरनं एक नवीन विक्रम प्रस्थापित केला. ईडन गार्डन्सवर झालेल्या या विजयी सामन्यात, हेटमायरनं भारतीय फिरकी गोलंदाज वरुण चक्रवर्तीच्या गोलंदाजीवर षटकार मारला आणि एका टी-20 विश्वचषक आवृत्तीत सर्वाधिक षटकार मारण्याचा विक्रम केला.

निकोलस पूरन आणि साहिबजादा फरहानचा विक्रम मोडला : हेटमायरनं या बाबतीत त्याचा सहकारी निकोलस पूरन आणि पाकिस्तानचा साहिबजादा फरहान यांना मागे टाकलं. या हंगामात फरहाननं 18 षटकार मारले होते, परंतु फक्त एका सामन्यानंतर, हेटमायरनं आता हा विक्रम आपल्या नावं केला आहे. दरम्यान, 2024 च्या आवृत्तीत पूरननं 17 षटकार मारले. या स्पर्धेत आता हेटमायरचे 19 षटकार झाले.

एकाच टी-20 विश्वचषकात सर्वाधिक षटकार :

  • 19 - शिमरॉन हेटमायर (2026)
  • 18 - साहिबजादा फरहान (2026)
  • 17 - निकोलस पूरन (2024)
  • 16 - ख्रिस गेल (2012)
  • 16 - रहमानउल्लाह गुरबाज (2024)

बुमराहनं घेतली विकेट : या सामन्यात हेटमायर चांगल्या फॉर्ममध्ये होता, त्यानं 11 चेंडूत 27 धावा केल्या. मात्र, पुढच्याच चेंडूवर जसप्रीत बुमराहनं त्याला संजू सॅमसनकडे झेलबाद केलं. त्याच षटकात, बुमराहनं 40 धावांवर रोस्टन चेसलाही बाद केलं.

टीम इंडियाचा ऐतिहासिक विजय : सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना वेस्ट इंडिजनं 20 षटकात 4 बाद 195 धावा केल्या. रोस्टन चेस आणि जेसन होल्डरनं संघासाठी जोरदार खेळी केली. चेसनं 40 धावा केल्या, तर होल्डरनं नाबाद 37 धावांची धमाकेदार खेळी केली. प्रत्युत्तरात, सलामीवीर संजू सॅमसनच्या 50 चेंडूत 12 चौकार आणि चार षटकारांसह केलेल्या नाबाद 97 धावांच्या खेळीनं भारतानं 5 विकेटनं विजय मिळवत उपांत्य फेरीत स्थान निश्चित केलं आहे.

