संभाजीनगरच्या शिल्पाचा अचूक 'नेम'; आंतरराष्ट्रीय रायफल शूटिंग स्पर्धेत मिळवली दोन रौप्य पदकं
Published : February 20, 2026 at 5:16 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर International Rifle Shooting : युएईमधील अबुधाबी इथं झालेल्या ओपन मास्तर या रायफल शूटिंगच्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत शहरातील शिल्पा गोरख चव्हाण हिनं दोन रौप्य पदकांची कमाई केली. फेब्रुवारी महिन्याच्या 10 तारखे पासून या स्पर्धेला सुरुवात झाली होती. त्यामध्ये 12 फेब्रुवारी रोजी 10 मीटर आणि 15 फेब्रुवारी रोजी 50 मीटर रायफल शूटिंग मध्ये तिनं पदकं जिंकली आहेत. अतिशय खर्चिक असलेल्या खेळात कुटुंबीयांनी साथ दिल्यानं यश मिळवणं शक्य झालं असून आगामी काळात सुवर्ण पदकासाठी प्रयत्न करणार असल्याचा मानस शिल्पानं 'ईटीव्ही भारत'सोबत बोलताना व्यक्त केला.
दोन रौप्य पदकांची कमाई : रायफल शूटिंग या खेळातील अबुधाबी इथं जागतिक स्तरावरील ओपन मास्तर स्पर्धा आयोजित करण्यात आली, ज्यामध्ये भारताच्या तीन खेळाडूंनी चमकदार कामगिरी केली. ज्यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर येथील शिल्पा गोरख चव्हाण या खेळाडूनं दोन रौप्य पदांची कमाई केली. एकूण चार प्रकारात तिनं सहभाग नोंदवला, त्यातील 12 फेब्रुवारी रोजी 10 मीटर आणि 15 फेब्रुवारी रोजी 50 मीटर रायफल शूटिंग प्रकारात पदक मिळाल्याची माहिती शिल्पानं दिली. 10 मीटर प्रकारात उभं राहून ध्येयावर निशाणा लावावा लागतो. मात्र 50 मीटर प्रकारात झोपून ध्येय गाठायचं असल्यानं हा प्रकार अवघड मानला जातो. मात्र या दोन्ही प्रकारात चांगली कामगिरी करणं शक्य झाल्यानं दोन पदकांची कमाई करता आली, असं मत शिल्पा चव्हाणनं व्यक्त केलं.
सातत्यानं सराव केल्यानं मिळालं यश : शिल्पा वयाच्या पंधराव्या वर्षापासून रायफल चालवण्याचा सराव करत आहे. वडील गोरख चव्हाण पोलीस दलात अधिकारी असल्यानं लहानपणापासून बंदूक पाहण्याची संधी तिला मिळाली, त्यातूनच तिला ती चालवण्याची इच्छा मनी जागली. वडिलांनी तिच्या इच्छेला वाट करुन देत रायफल शूटिंग प्रशिक्षण सुरु करुन दिलं. रोज सायंकाळी चार तासाचा सराव सुरु केला, अनेक स्पर्धांमध्ये सहभाग सुरु झाला. काही वर्षात राज्यस्तरीय नंतर केंद्रीय पातळीवर असलेल्या स्पर्धांमध्ये सहभाग घेत पदकांची कमाई केली. नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये रौप्य पदक जिंकलं त्यातूनच आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभाग होण्याची संधी मिळाली. ज्यामध्ये दोन पदकांची कमाई करणं शक्य झाल्याची माहिती शिल्पा चव्हाणनं दिली.
खर्चिक सराव, मदतीची अपेक्षा : रायफल शूटिंग हा खेळ अतिशय खर्चिक आहे, विशेष म्हणजे त्यासाठी लागणाऱ्या बुलेट महाग असतात. एक बुलेट शंभर रुपयांपर्यंत जाते, बंदूक देखील महाग येतात. काही खेळाडूंना ती घेणं शक्य होत नसल्यानं तात्पुरता स्वरुपात किरायानं घेतात. मात्र सराव करणं, खेळण्यासाठी जाणं हा खर्च अधिक होतो. त्यामुळं सरकारनं खेळाडूंना मदत करावी असं आवाहन शिल्पानं केलं आहे.
