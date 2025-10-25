'फ्रंटीयर एक्स्प्रेस' शौर्यानं बहरीनमध्ये जिंकलं रौप्यपदक; 100 मीटर हर्डल्स शर्यतीत केला पराक्रम

ETV Bharat / sports

ठाणे : ठाण्याची फ्रंटीयर एक्स्प्रेस म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शौर्या अंबुरेनं आपल्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला आहे. यावेळी शौर्यानं बहरीनमध्ये झालेल्या यंदाच्या आशियाई युवा क्रिडा स्पर्धेत रुपेरी कामगिरी साधली आहे. या स्पर्धेत शौर्यानं आपली आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी साधताना 100 मीटर हर्डल्स शर्यतीत 13:73 सेकंद अशी वेळ नोंदवत रौप्यपदक मिळवलं. विविध राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये छाप पाडणाऱ्या शौर्यानं आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देखील आपली दखल घायला लावली आहे.

आठ वर्षांपासून सुरु होता सराव : एकीकडे सगळ जग दिवाळी, नवरात्र, गणपती आदी उत्सवांचा आनंद लुटत असताना शौर्या आपलं ध्येय साध्य करण्यासाठी मैदानावर, ट्रॅकवर खडतर सराव करत होती. सरावाच्या बाबतीत तिनं कधीच टंगळमंगळ केली नाही. हे रौप्यपदक त्याचंच फळ आहे. भविष्यात देखील यापेक्षा सरस कामगिरीची तिच्याकडून अपेक्षा असल्याचं तिचे प्रशिक्षक अजित कुलकर्णी यांनी सांगितलं. शौर्या ही 16 वर्षीय खेळाडू ठाण्यातील युनिव्हर्सल स्कूल मधून शिकली आणि तिनं स्पर्धेसाठी वसंत विहार स्पोर्ट्स क्लब मधून मागील आठ वर्षांपासून सराव केला आहे. तिचे प्रशिक्षक अजित कुलकर्णी आणि आई वडील तिच्या या यशासाठी महत्वाचे प्रयत्न करणारे ठरले आहेत. या स्पर्धेसाठी तिचे कुटुंबीय प्रशिक्षकांसोबत बहरीन इथं उपस्थित होतं. हा आनंदाचा क्षण साजरा केल्यावरच खऱ्या दीपावलीचा आनंद मिळेल असं तिच्या वडिलांनी अविनाश अंबुरे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.

हर्डल्स शर्यत काय असतं : हर्डल्स शर्यतीत, प्रत्येक हर्डल पार करताना शक्य तितक्या लवकर मार्गावर धावणं आणि अंतिम रेषा ओलांडणं हे उद्दिष्ट असतं. तुमच्या नियुक्त केलेल्या लेनमध्ये राहणं, दोन्ही पायांनी प्रत्येक अडथळा पार करणं आणि तुमच्या हातानं किंवा शरीरानं अडथळाच्या वरच्या भागाला स्पर्श न करणं हे मुख्य नियम आहेत. हर्डल्सभोवती धावणं, हर्डल्सच्या आडव्या समतलापेक्षा एक फूट खाली राहणं किंवा दुसऱ्यांदा चुकीच्या सुरुवातीसारख्या काही उल्लंघनांसाठी तुम्हाला अपात्र ठरवलं जाऊ शकतं. चुकून हर्डल्स ओलांडणं ही अपात्रता नसली तरी, हातानं किंवा जाणूनबुजून असं करणं ही अपात्रता आहे.

आतापर्यंत भारतातील हे खेळाडू आहेत विजेते : भारतीय इतिहासातील प्रमुख हर्डल्स शर्यती विजेत्यांमध्ये ज्योती याराजी, विद्या रामराज, पीटी उषा, तेजस शिरसे, अय्यासामी धरुन आणि सर्वन सिंग यांचा समावेश आहे. या खेळाडूंनी विविध हर्डल्स स्पर्धांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे, पदकं जिंकली आहेत आणि देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित केले आहेत.



अलिकडच्या जागतिक अ‍ॅथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमधील तीन प्रमुख हर्डल्स शर्यतींचे विजेते तसंच प्रत्येक जागतिक स्पर्धेतील विजेते :

  • 2023 जागतिक अ‍ॅथलेटिक्स अजिंक्यपद स्पर्धा (बुडापेस्ट, हंगेरी)
    - पुरुषांची 110 मीटर हर्डल्स शर्यत : ग्रँट हॉलोवे (अमेरिका)
    - महिला 100 मीटर हर्डल्स शर्यत : डॅनिएल विल्यम्स (जमैका)
    - पुरुष 400 मीटर हर्डल्स शर्यत : कार्स्टन वॉरहॉम (नॉर्वे)
    - महिलांची 400 मीटर हर्डल्स शर्यत : फेमके बोल (नेदरलँड्स)
  • अलीकडील अडथळा शर्यतीचे विजेते :

पुरुषांची 110 मीटर हर्डल्स शर्यत :
2022 : ग्रँट हॉलोवे (यूएसए)
2019 : ग्रँट हॉलोवे (यूएसए)
2017 : ओमर मॅकलिओड (जमैका)
2015 : सेर्गेई शुबेन्कोव्ह (रशिया)
2013 : डेव्हिड ऑलिव्हर (अमेरिका)
2011 : जेसन रिचर्डसन (अमेरिका)
2009 : रायन ब्रेथवेट (बार्बाडोस)
2007 : लिऊ झियांग (चीन)
2005 : लाडजी डोकोरे (फ्रान्स)

महिलांची 100 मीटर हर्डल्स शर्यत :

2022 : टोबी अमुसन (नायजेरिया)
2019 : निया अली (यूएसए)
2017 : सॅली पिअर्सन (ऑस्ट्रेलिया)
2015 : डॅनिएल विल्यम्स (जमैका)
2013 : ब्रायना रोलिन्स (यूएसए)
2011 : सॅली पिअर्सन (ऑस्ट्रेलिया)
2009 : ब्रिजिट फोस्टर-हिल्टन (जमैका)
2007 : मिशेल पेरी (यूएसए)
2005 : मिशेल पेरी (यूएसए)


पुरुषांची 400 मीटर हर्डल्स शर्यत :

2022 : ॲलिसन डोस सँटोस (ब्राझील)
2019 : कार्स्टेन वॉरहॉम (नॉर्वे)
2017 : कार्स्टेन वॉरहॉम (नॉर्वे)
2015 : निकोलस बेट (केनिया)
2013 : जेह्यू गॉर्डन (त्रिनिदाद आणि टोबॅगो)
2011 : दाई ग्रीन (ग्रेट ब्रिटन)
2009 : केरॉन क्लेमेंट (यूएसए)
2007 : केरॉन क्लेमेंट (यूएसए)
2005 : बर्शॉन जॅक्सन (यूएसए)

महिलांची 400 मीटर अडथळा शर्यत :

2022 : सिडनी मॅकलॉफ्लिन-लेव्ह्रोन (यूएसए)
2019 : दलीलाह मुहम्मद (यूएसए)
2017 : कोरी कार्टर (यूएसए)
2015 : झुझाना हेज्नोव्हा (चेक प्रजासत्ताक)
2013 : झुझाना हेज्नोव्हा (चेक प्रजासत्ताक)
2011 : लशिंदा डेमस (अमेरिका)
2009 : मेलेन वॉकर (जमैका)
2007 : जाना पिटमन (ऑस्ट्रेलिया)
2005 : युलिया पेचोंकिना (रशिया)

