'इम्पॅक्ट प्लेअर' म्हणून शार्दुल मैदानावर बोलावलं अन् त्याचा उपयोगच केला नाही; हार्दिकसह मुंबईच्या रणनीतीवर प्रश्नचिन्ह

आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी संघ असलेला मुंबई इंडियन्स त्यांच्या रणनीतीसाठी ओळखला जातो. म्हणूनच सध्या त्यांच्या नावावर पाच आयपीएल ट्रॉफी आहेत.

मुंबई इंडियन्स (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 30, 2026 at 11:00 AM IST

2 Min Read
मुंबई Shardul Thakur : आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी संघ असलेला मुंबई इंडियन्स त्यांच्या रणनीतीसाठी ओळखला जातो. म्हणूनच सध्या त्यांच्या नावावर पाच आयपीएल ट्रॉफी आहेत. मात्र, आयपीएल 2026 चा हंगाम आतापर्यंत मुंबई इंडियन्ससाठी चांगला ठरलेला नाही. जर हे असंच चालू राहिलं, तर हा आयपीएलच्या इतिहासातील मुंबई इंडियन्सचा सर्वात वाईट हंगाम ठरु शकतो. बुधवार, 29 एप्रिल रोजी, मुंबई इंडियन्स साखळी फेरीतील त्यांच्या आठव्या सामन्यासाठी मैदानात उतरले. यात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, त्यांनी इम्पॅक्ट खेळाडू म्हणून मैदानात उतरवलेल्या खेळाडूचा उपयोगही केला नाही.

हैदराबादनं जिंकला सामना : आयपीएल 2026 च्या 41व्या साखळी सामन्यात, मुंबई इंडियन्सनं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करत 243 धावांचा डोंगर उभा केला. ते सामना जिंकतील असं वाटत होतं, परंतु सनरायझर्स हैदराबादनं 19 व्या षटकात या मोठ्या धावसंख्येचा यशस्वी पाठलाग केला. मुंबई इंडियन्सच्या खेळीबद्दल आश्चर्यकारक गोष्ट ही होती की त्यांनी एकाही इम्पॅक्ट खेळाडूचा उपयोग केला नाही.

शार्दुल ठाकूर इम्पॅक्ट प्लेअर : खरं तर अष्टपैलू शार्दुल ठाकूर आठव्या षटकाच्या सुरुवातीला मुंबई इंडियन्ससाठी इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून गोलंदाजीसाठी आला. त्यानं अंतिम 11 खेळाडूंमध्ये रॉबिन मिन्झची जागा घेतली. सनरायझर्स हैदराबादनं सात षटकांत एकही गडी न गमावता 115 धावा केल्यामुळं, कर्णधार हार्दिक पांड्या लवकरच त्याच्या हातात चेंडू देईल अशी अपेक्षा होती. शार्दुल ठाकूरनं आठव्या षटकापासून ते 19व्या षटकापर्यंत गोलंदाजीची वाट पाहिली आणि अशाप्रकारे एक नवीन आयपीएल विक्रम प्रस्थापित केला.

आयपीएलच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडलं : खरं तर आयपीएलच्या इतिहासात असं पहिल्यांदाच घडलं की, एका संघानं इम्पॅक्ट प्लेअरचा वापर केला, पण गोलंदाजीही केली नाही. इम्पॅक्ट प्लेअर तेव्हाच फलंदाजीला येतो, जेव्हा त्याला फलंदाजीसाठी बोलावलं जाते, तर गोलंदाजाला गोलंदाजीसाठी थांबावं लागू शकते. संघानं शार्दुल ठाकूरला गोलंदाजीही करु दिली नाही याबाबत संघ व्यवस्थापनाच्या रणनीतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. अशाप्रकारे, शार्दुल ठाकूर गोलंदाजीही न करणारा आणि फलंदाजीही न करणारा पहिलाच इम्पॅक्ट प्लेअर ठरला.

हार्दिकच्या भूमिकेवर प्रश्न : हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की आयपीएल सामन्यांमध्ये इम्पॅक्ट सब्स्टिट्यूट्स (बदली खेळाडू) महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. असे खेळाडू अनेकदा आपल्या संघाच्या विजयात मोलाची भूमिका बजावतात, परंतु सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यात इम्पॅक्ट सब उपलब्ध असूनही हार्दिक पांड्याने त्याचा वापर का केला नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

हेही वाचा :

  1. मुंबई इंडियन्स IPL 2026 मधून बाहेर! प्लेऑफमध्ये जाण्यासाठी करावा लागणार चमत्कार
  2. एका आठवड्यात दुसऱ्यांदा भिडणार GT vs RCB; गुजरात पराभवाचा बदला घेणार?
  3. 'ऑरेंज आर्मी' सुसाट! 243 धावा करुनही मुंबईचा एकतर्फा पराभव, स्पर्धेतील आव्हान संपल्यात जमा?

