धडाकेबाज फलंदाज शफाली वर्माचं भारतीय वन डे संघात पुनरागमन; प्रतिका रावल दुखापतीमुळे विश्वचषकातून बाहेर!

आयसीसी महिला क्रिकेट विश्वचषक २०२५ मधून घोट्याच्या दुखापतीमुळे प्रतीका रावल खेळू शकणार नाही. तिच्या जागी शेफाली वर्माची निवड करण्यात आली आहे.

Shafali Verma
संग्रहित-शेफाली वर्मा (Source- IANS)
मुंबई : आयसीसी महिला विश्ववषकाच्या सेमी फायनलपूर्वी टीम इंडियासाठी चिंतेची बाब म्हणजे भारताची फॉर्ममधील सलामी फलंदाज प्रतिका रावल दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर झालीय. मात्र, टीमसाठी दिलासादायक बातमी म्हणजे तिच्याजागी धडाकेबाज फलंदाज शफाली वर्माचा संघात समावेश करण्यास आयसीसीची मंजूरी मिळालीय.



टीममध्ये प्रतिकाऐवजी शफालीचा समावेश - शफाली वर्माचं वर्षभरानंतर भारताच्या वन डे संघात पुनरागमन होतेय. ऑक्टोबर 2024 मध्ये अहमदाबादमध्ये न्यूझीलंडविरूद्ध ती शेवटचा वन डे सामना खेळली होती. खराब फॉर्ममुळे तिला काहीकाळी बेंचवर बसावं लागलं. शफालीच्या जागीच स्मृती मानधनाची नवी सलामी जोडीदार म्हणून प्रतिका रावलचा संघात समावेश झाला होता. मात्र, या वर्षभरात शफाली क्रिकेटपासून अगदीच दूर राहीलेली नाही. इंग्लंडविरूद्धच्या टी 20 मालिकेत शफालीनं दमदार खेळी केली होती. त्यानंतर सध्या ती 'इंडिया ए'सोबत ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात खेळत होती. तिथंही तिनं तीन सामन्यात 36, 4 आणि 52 सातत्यपूर्ण कामगिरी केलीय. त्यामुळे प्रतिकाच्या जागी शफाली पुन्हा एकदा टीम इंडियाच्या वन डे संघात आपल्या सलामीच्या जागेवर पुनरागमन करतेय.



आयसीसीकडून खांदेपालटाला मान्यता - आयसीसीच्या स्पर्धेत आयत्यावेळी जायबंदी खेळाडूऐवजी संघात अंतिम चमूत सहभागी असलेल्या खेळाडू व्यतिरिक्त एखाद्या खेळाडूचा नव्यानं समावेश करायचा असल्यास त्याकरता आयसीसीच्या तांत्रिक समितीची पूर्व परवानगी मिळवणं आवश्यक असतं. आयसीसी महिला विश्वचषक 2025 च्या स्पर्धेतील तांत्रिक समितीत वासिम खान (आयसीसी जनरल मॅनेजर), गौरव सक्सेना (आयसीसी जनरल मॅनेजर, इव्हेंट्स आणि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन), अॅबि कुरूविला (बीसीसीआय स्पर्धा संचालक) आणि मेल जोन्स (स्ववंत्र उमेदवार) यांचा समावेश होता. त्यांच्यापढे भारतीय संघानं आपली अडचण सांगितली. प्रतिकाला ऐनवळी झालेली गंभीर दुखापत आणि विश्वचषक सेमी फायनलचं महत्त्त्व पाहता समितीनं टीम इंडिया संघ व्यवस्थापनाची ही विनंती मान्य केली. त्यांनी या बदलास मंजूरी देत प्रतिका रावल ऐवजी शफाली वर्माचा समावेश करण्यावर शिक्कामोर्तब केलं.



प्रतिका रावल जायबंदी - बांगलादेशविरूद्ध 21 व्या षटकांत सीमारेषवर फिल्डींग करताना टीम इंडियाची सलामीवीर प्रतिका रावल जायबंदी झाली. निसरड्या आऊटफिल्डवर चौकार अडवण्याच्या नादात प्रतिकाचा तोल जाऊन ती पडली. मात्र, पडताना तिचा उजवा घोटा फारच वाईट पद्धतीनं मुरगळला. स्क्रीनवर ती दृश्य पाहताना प्रत्येक भारतीय चाहता हळहळत होता. कारण, न्यूझीलंडविरूद्धच्या सामन्यात स्मृतीसह प्रतिकानं दिलेल्या 212 धावांची सलामीनंच भारताच्या विजयाचा भक्कम पाया रचला होता. त्यामुळे भारताला सेमी फायनलचं तिकीट मिळालंय. या सामन्यात टीम इंडियानं उभारलेल्या 340 धावांत प्रतिकाच्या तडाखेबाज 122 धावांचा समावेश होता. तसेच स्मृतीपाठोपाठ ती यंदाच्या विश्वचषकातील सर्वाधिक धावा करणाऱ्या बॅटरच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकवर आहे. त्यामुळे तिचं टीममधील स्थान फार महत्त्वाचं होतं. प्रतिकाची दुखापत इतकी गंभीर होती की, तिच्याकरता डॉक्टरांनी मैदानात स्ट्रेचर मागवलं होतं. मात्र, टीम इंडियाच्या या जिगरबाज खेळाडूनं आपल्या पायांनी चालत जात मैदानाबाहेर जाण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर प्रतिका रावलच्या दुखापतीमुळे अमनजोत कौरनं रविवारी स्मृतीसह सलामीची जबाबदारी सांभाळली होती.

INDIAN WOMEN CRICKET TEAM
PRATIKA RAWAL
SHAFALI VERMA
शेफाली वर्मा
ICC WOMEN WORLD CUP

