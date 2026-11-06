LIVE सामन्यात खेळाडूला गंभीर दुखापत; स्ट्रेचरवरुन नेलं मैदानाबाहेर
क्रिकेटच्या मैदानावर खेळाडूंना दुखापत होणं ही काही मोठी गोष्ट नाही. हे नेहमीच घडते आणि खेळाचाच एक भाग मानलं जाते.
Published : November 6, 2026 at 2:49 PM IST
सिल्हेट BAN vs WI Test : क्रिकेटच्या मैदानावर खेळाडूंना दुखापत होणं ही काही मोठी गोष्ट नाही. हे नेहमीच घडते आणि खेळाचाच एक भाग मानलं जाते, पण जेव्हा दुखापत गंभीर असते, तेव्हा ती एक गंभीर बाब बनते. बांगलादेशच्या शादमन इस्लामला इतकी गंभीर दुखापत झाली की तो स्वतःच्या पायावर मैदानाबाहेर देखील जाऊ शकला नाही. त्याला मैदानाबाहेर जाण्यापूर्वी स्ट्रेचर बोलवावं लागलं. ही घटना कसोटी सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी घडली.
बांग्लादेश विरुद्ध वेस्ट इंडिज कसोटी सामन्यात क्षेत्ररक्षण करताना शादमनला दुखापत : वास्तविक, वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघ सध्या बांगलादेशच्या दौऱ्यावर आहे, जिथं दोन्ही संघांमध्ये कसोटी मालिका खेळली जात आहे. मालिकेतील दुसरा सामना सध्या सिल्हेटमध्ये खेळला जात आहे. दरम्यान, सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी क्षेत्ररक्षण करताना शादमन इस्लामचा पाय मुरगळला, तो अचानक जमिनीवर कोसळला. यावेळी त्याला प्रचंड वेदना होत असल्याचं दिसत होतं, म्हणूनच तो वेदनेनं विव्हळताना दिसला. ही घटना 78व्या षटकात चेंडूचा पाठलाग करताना घडली.
Worrying scenes a little while ago in Sylhet as Shadman Islam had to be stretchered off the field after hurting his ankle. #BANvsWI https://t.co/AGuhYvl6vW— Cricbuzz (@cricbuzz) November 6, 2026
स्ट्रेचरवरुन नेलं मैदानाबाहेर : शादमन इस्लामची दुखापत इतकी गंभीर होती की तो स्वतःच्या पायावर चालत मैदानाबाहेर जाऊ शकला नाही. सुरुवातीला त्याला स्वतःच्या पायावर उचलून नेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, पण त्यात यश न आल्यानं अखेर मैदानावर स्ट्रेचर मागवण्यात आलं आणि त्याला त्यावरुन बाहेर नेण्यात आलं. त्यानंतर त्याला एमआरआय स्कॅनसाठी रुग्णालयात नेण्यात आलं, मात्र त्याचे निकाल अद्याप आलेले नाहीत.
वेस्ट इंडिजनं केल्या 356 धावा : सामन्याबद्दल बोलायचं झालं तर या सामन्याचा दुसरा दिवस सुरु आहे. पहिल्या डावात वेस्ट इंडिजची फलंदाजी संपली आहे. संघानं पहिल्या डावात 356 धावा केल्या आहेत. याच्या प्रत्युत्तरात बांगलादेश फलंदाजीसाठी मैदानात उतरला मात्र शादमन इस्लाम फलंदाजीसाठी परत येईल की नाही हे स्पष्ट नाही. विशेष म्हणजे इस्लामनं मागील सामन्यात शतक झळकावलं होतं. जर त्यानं फलंदाजी केली नाही, तर बांगलादेशचे केवळ दहा फलंदाज फलंदाजी करु शकतील. एकूणच, ही बांगलादेशसाठी चांगली बातमी नाही. जर दुखापत गंभीर असेल, तर तो केवळ या सामन्यातूनच नव्हे, तर इतर अनेक आगामी सामन्यांमधूनही बाहेर पडू शकतो.
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