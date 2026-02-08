ETV Bharat / sports

Exclusive: 'हा फक्त टॅटू नव्हे तर धैर्याचा मंत्र'; भारतीय फलंदाजीचा कणा मोडणाऱ्या शाल्कविकनं‌ सांगितलं टॅटूचं गुपित

भारतीय क्रिकेट संघानं आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषक 2026 चा पहिला सामना USA विरुद्ध खेळला. यात अमेरिकन वेगवान गोलंदाज शॅडली व्हॅन शाल्कविक त्याच्या गोलंदाजीनं चर्चेत आला.

Shadley van Schalkwyk
शॅडली व्हॅन शाल्कविक (IANS Photo)
Published : February 8, 2026 at 10:55 AM IST

मुंबई Shadley van Schalkwyk : भारतीय क्रिकेट संघानं आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषक 2026 चा पहिला सामना युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (USA) विरुद्ध खेळला. या सामन्यात टीम इंडियानं 29 धावांनी विजय मिळवला. मात्र मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात अमेरिकन वेगवान गोलंदाज शॅडली व्हॅन शाल्कविक अचानक त्याच्या शानदार गोलंदाजीनं चर्चेत आला. उजव्या हाताच्या वेगवान गोलंदाजानं पॉवरप्लेमध्ये तिलक वर्मा, इशान किशन आणि शिवम दुबे यांना एकाच षटकात बाद करुन भारतीय संघाला अडचणीत आणलं. त्यानंतर त्यानं त्याच्या शेवटच्या षटकात अर्शदीप सिंगला बाद केलं. शाल्कविकनं 25 धावा दिल्या आणि चार विकेट घेतल्या. सामन्यानंतर त्याच्या डाव्या हातावर गोंधण्यात आलेल्या टॅटूबद्दल त्यानं 'ईटीव्ही भारत महाराष्ट्र'चे संपादक सचिन परब यांना एक्सक्लुसिव प्रतिक्रिया दिली आहे.

टॅटूबद्दल काय म्हणाला शॅडली व्हॅन शाल्कविक : वास्तविक, भारत विरुद्ध अमेरिका सामना संपल्यानंतर शॅडली व्हॅन शाल्कविकच्या हातावर काही तरी टॅटूच्या स्वरुपात वाक्यरचना कोरलेली दिसली. त्यात "यश हे अंतिम नसतं, अपयश हानिकारक नसतं, महत्त्वाचं असतं ते धैर्य," असं लिहिलेलं होतं. त्याच्या हातावर कोरलेल्या या टॅटूबद्दल 'ईटीव्ही भारत'नं विचारलं असता तो म्हणाला, "हे फक्त टॅटू नाही तर माझ्या जगण्याचा आधार आहेत. हे माझ्यासाठी जीवनतत्त्व आहे. हे वाक्य मला कायम प्रेरणा देत आले आहेत.कोणत्याही परिस्थितीत शरणागती न पत्करण्याचं बळ मला मिळतं."

Shadley van Schalkwyk
शॅडली व्हॅन शाल्कविकच्या हातावरील टॅटू (ETV Bharat)

एकाच षटकात घेतल्या तीन विकेट : भारताविरुद्धच्या सामन्यात 37 वर्षीय शाल्कविकनं भारतीय डावाच्या सहाव्या षटकात एकूण तीन विकेट घेतल्या. त्यानं त्या षटकाच्या दुसऱ्या चेंडूवर इशान किशनला मिलिंद कुमारकडे झेलबाद केलं. इशाननं 16 चेंडूत 20 धावा काढल्या. त्यानंतर, पाचव्या चेंडूवर शाल्कविकनं तिलक वर्माला 25 धावांवर बाद केलं. तिलक अमेरिकेचा कर्णधार मोनंक पटेलकडे झेल देत बाद झाला. तर शेवटच्या चेंडूवर, शाल्कविकनं शिवम दुबेला हळूवार चेंडूवर फसवलं. शिवम त्याचं खातेही उघडू शकला नाही.

हॅटट्रिकची हुलकावणी : तिलक वर्मा आणि शिवम दुबे यांना सलग चेंडूंवर बाद करुन शाल्कविक हॅटट्रिकच्या जवळ पोहोचला, परंतु भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवनं त्याला ही कामगिरी करण्यापासून रोखलं. सामन्यापूर्वी, क्रिकेट पंडित सौरभ नेत्रावलकरची गोलंदाजी टीम इंडियासाठी आव्हानात्मक ठरु शकेल, अशी शक्यता वर्तवत होते. परंतु शाल्कविकनं त्याच्या शानदार स्पेलनं सर्वांना आश्चर्यचकित केलं आणि भारताविरुद्ध सर्वात प्रभावी गोलंदाज म्हणून उदयास आला.

Shadley van Schalkwyk
शॅडली व्हॅन शाल्कविकच्या हातावरील टॅटू (ETV Bharat)

कोण आहे शाल्कविक? : शाल्कविकचा जन्म दक्षिण आफ्रिकेतील केपटाऊन इथं झाला. त्याच्या क्रिकेट कारकिर्दीची सुरुवात दक्षिण आफ्रिकेत फेब्रुवारी 2008 मध्ये वेस्टर्न प्रांतासाठी देशांतर्गत पदार्पण करताना झाली. त्यानंतर त्यानं नोव्हेंबर 2008 मध्ये त्याचा पहिला प्रथम श्रेणी सामना खेळला. जानेवारी 2009 मध्ये त्यानं ईगल्सकडून डॉल्फिन्सविरुद्ध टी-20 पदार्पण केलं. दक्षिण आफ्रिकेत बराच काळ देशांतर्गत क्रिकेट खेळणाऱ्या शाल्कविकनं 97 प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये 2593 धावा केल्या आहेत आणि 239 विकेट्स घेतल्या आहेत. शाल्कविकनं लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये (124 सामने) 1113 धावा केल्या आहेत आणि 161 विकेट्स घेतल्या आहेत. 121 टी-20 सामन्यांमध्ये, शाल्कविकने 500 हून अधिक धावा केल्या आहेत आणि 124 विकेट्स घेतल्या आहेत.

दक्षिण आफ्रिकेकडून संधी न मिळाल्यानं अमेरिकेत : त्याच्या प्रभावी विक्रमानंतरही, शॅडली व्हॅन शाल्कविकला कधीही दक्षिण आफ्रिकेच्या राष्ट्रीय संघाकडून खेळण्याची संधी मिळाली नाही. त्यानंतर तो अमेरिकेत गेला आणि सातत्यानं चांगली कामगिरी करत आहे. शाल्कविकनं अमेरिकेसाठी 13 वनडे आणि 15 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये त्यानं एकूण 36 विकेट्स घेतल्या आहेत आणि सुमारे 270 धावा केल्या आहेत.

संपादकांची शिफारस

