सात वर्षीय ठाणेकर जलतरणपटू रियांश खामकरची कमाल! ३० किलोमीटर समुद्रात पोहून 'लंडन वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड'मध्ये नोंद
ठाण्यातील अवघ्या ७ वर्षांच्या रियांश सानिका दीपक खामकरने अरबी समुद्रात ३० किमी एकट्याने पोहून विश्वविक्रम प्रस्थापित केला.
Published : February 14, 2026 at 9:56 PM IST
ठाणे - आई वडिलांचे प्रोत्साहन आणि चांगला प्रशिक्षक हा उत्तम खेळाडू घडवू शकतो याचा प्रत्यय ठाण्यात पाहायला मिळाला. साडे पाच वर्षाचा असताना स्विमिंगचा सराव सुरू केला आणि अवघ्या काही महिन्यात इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये १५ किलोमीटर समुद्रात पोहण्याची नोंद केली. अवघ्या दीड वर्षाच्या सरावात आता त्यानें वयाच्या सातव्या वर्षी ३० किलोमीटर पोहून दुसरा रेकॉर्ड बनवला आहे.
सात वर्षीय रियांशची कमाल - ठाण्यातील अवघ्या ७ वर्षांच्या रियांश सानिका दीपक खामकरने अरबी समुद्रात ३० किमी एकट्याने पोहून विश्वविक्रम प्रस्थापित केला. 15 नोव्हेंबर 2025 रोजी 7 तास 30 मिनिटे 11 सेकंदांत हे अंतर पोहून पूर्ण केलेल्या त्याच्या पराक्रमाची नोंद लंडन वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये झाली आहे. रियांश खामकरने स्टारफिश स्पोटर्स फाऊंडेशनचे प्रशिक्षक कैलाश आखाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षणाचे धडे घेत असून ठाणे महापालिकेच्या मारोतराव शिंदे तरणतलाव येथे नियमित सराव करत आहे. रियांशच्या या यशामुळे ठाणे महापालिकेच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. यापूर्वी रियांशने विजयदुर्ग येथील अरबी समुद्रात मालपे जेट्टी ते वाघोटन जेट्टी हे 15 किलोमीटरचे आव्हानात्मक सागरी अंतर तीन तासात पोहून पार केले आहे. 15 किमीचे अंतर पार करणारा रियांश खामकर हा सर्वात लहान जलतरणपटू ठरला आहे. त्याची दखल इंडिया बुक रेकॉर्डने घेतली आहे.
रियांशनं पदकांची केली लयलूट - दीड वर्षात पदकांची मोठी कमाई - रियांश खामकर हा स्टारफिश स्पोर्टस फाऊंडेशनच्या माध्यमातून जलतरणाचे धडे प्रशिक्षक कैलास आखाडे यांच्याकडून घेतो. रियांश ठाणे महापालिकेच्या मारोतराव शिंदे तरणतलाव येथे दररोज सराव करतो. तो ठाण्यातील नौपाडा येथील सरस्वती इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेचा विद्यार्थी आहे. गेल्या वर्षभरात विविध स्पर्धामध्ये रियांशने 13 पदकं प्राप्त केली आहेत, त्यात 5 सुवर्ण, 5 रौप्य व 3 कांस्य पदकांचा समावेश आहे. 2 जून 2024 मध्ये ठाणे येथे झालेल्या राज्यस्तरीय जलतरण स्पर्धेत 25 मीटर बटरफ्लाय विथ फिन्स स्पर्धेत त्याने सुवर्णपदक तर 50 मीटर फ्रीस्टाईल विथ फिन्समध्ये कांस्य पदक प्राप्त केले आहे. 6 जुलै 2024 रोजी कोल्हापूर येथे झालेल्या महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा या त्रिराज्यस्तरीय जलतरण स्पर्धेत त्याने 50 मीटर बॅकस्ट्रोकमध्ये सुवर्णपदक प्राप्त केले आहे. 17 ते 18 ऑगस्ट 2024 रोजी बँकॉक, थायलंड येथे झालेल्या आशियाई ओपन स्कूल्स स्विमिंग चॅम्पियनशिपमध्ये रियांशने उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. तो महाराष्ट्र एक्वाटिक असोसिएशनने निवडलेल्या 15 जलतरणपटूंपैकी एक असून, त्याने आंतरराष्ट्रीय जलतरण स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व केले आहे. 6 वर्षांखालील मुलांच्या गटात 25 मीटर फ्रीस्टाइल किकबोर्डमध्ये रौप्य पदक, 25 मीटर फ्री स्टाईलमध्ये कांस्य पदक, 50 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोकमध्ये कांस्य पदक, 200मीटर फ्री स्टाईल रिलेमध्ये रौप्य पदक प्राप्त केले आहे.
जलतरण स्पर्धेत केलेली कामगिरी - 15 सप्टेंबर 2024 मध्ये अंडरवॉटर स्पोर्ट्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रद्वारा आयोजित केलेल्या चौथ्या महाराष्ट्र राज्य फिन स्विमिंग स्पर्धेत रियांशने 50 मीटर मोनोफिन सरफेस स्विमिंगमध्ये सुवर्णपदक, 100 मीटर बायफिन मिश्र रिलेमध्ये सुवर्णपदक, 50 मीटर बायफिन स्विमिंगमध्ये रौप्यपदक पटकाविले. सदरची स्पर्धा ही 8 वर्षे व त्यावरील वयोगटासाठी होती, परंतु रियांशने आंतरराष्ट्रीय जलतरण स्पर्धेत केलेली कामगिरी लक्षात घेऊन 9 वर्षे या वरिष्ठ वयोगटात सहभागी होण्यासाठी त्याला विशेष प्रवेश देण्यात आला होता, ज्यामध्ये त्याने 9 वर्षांखालील जलतरणपटूंशी स्पर्धा केली.
9 ऑक्टोबर 2024 रोजी विबग्योर हायस्कूल खारघर येथे झालेल्या 16 व्या व्हिवा इंटरस्कूल जलतरण स्पर्धेत रियांशने 20 मीटर बटरफ्लायमध्ये सुवर्णपदक आणि 20 मीटर बॅकस्ट्रोकमध्ये रौप्य पदक प्राप्त केले.
आई वडिलांना अभिमान, प्रशिक्षकांना दिले श्रेय - आई-वडील दोघेही मागील दोन वर्षापासून रियांशचा सराव, त्याचा डाएट यावर लक्ष ठेवून आहेत. मात्र, खरी मेहनत ही प्रशिक्षक कैलास हे घेत असून, त्यांच्या मेहनतीमुळेच रियांशला हे यश प्राप्त झालं असल्याचं कुटुंबीयांनी सांगितलं. रियांश भविष्यात आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये मोठं यश मिळवू शकतो. भारताला मेडल देखील मिळवून देऊ शकतो, असा आत्मविश्वास रियांशच्या प्रशिक्षकांना आहे.
